聖誕優惠 必食10大本地酒店自助餐推介！
雙12優惠2025｜澳門空中餐廳升空體驗低至31折＋送上網卡！人均$120起 離地50米360度俯瞰澳門景色
曾獲福布斯評選為全球「十大最獨特餐廳」之一的「空中餐廳」今年進駐澳門新濠天地，讓一眾食客離地50米，邊嘆美食邊俯瞰澳門景色！KKday趁雙12檔期推出低至31折優惠，折後每位只需$120起，即可大玩升空體驗，再送Airsim無國界上網卡一張，立即往下睇睇優惠詳情！
離地50米的奢華盛宴
空中餐廳（Dinner in the Sky）創立於2006年比利時，曾在全球80多個國家或城市成功舉辦，包括拉斯維加斯、杜拜、上海、三亞、澳門等，其獨創懸浮式觀景枱設計，由起重機帶大家升至離地50米，相等於14-17層高，一邊嘆午餐、下午茶及晚餐，一邊360度俯瞰澳門日、夜及黃昏景色，體驗與別不同的奢華盛宴。
澳門「空中躍薈」雙12優惠 低至$120起
KKday由即日起，一口氣推出兩個澳門「空中躍薈」雙12優惠，一個為單純45分鐘升空體驗，不包任何餐飲，31折後每位只需$120起，送Airsim無國界上網卡一張，讓大家以不一樣的角度欣賞澳門景色。另一優惠為連餐飲的空中體驗，可選午餐、下午茶或晚餐，最平為下午茶，8折後每位只需$777起，活動總時長為2小時，包括1小時用餐，登記時間、安全檢查、固定安全帶及解除安全帶各佔15分鐘，留意參加者必須年滿18歲，身高至少140cm，體重不超過150公斤。
【12.12年終大促·$120起】空中躍薈45分鐘升空體驗 (WeChat / What’s App / Line 自行預約體驗）｜送Airsim無國界上網卡
價錢：$120起
（原價$388）
【12.12年終大促·低至64折】空中躍薈・午餐/下午茶/ 晚餐 （用餐前45分鐘到達）
價錢：$777起
（原價$977）
