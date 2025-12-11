雙12優惠2025｜澳門空中餐廳升空體驗低至31折＋送上網卡！人均$120起 離地50米360度俯瞰澳門景色

日本防衛大臣小泉進次郎再就中國軍機上星期六在沖繩本島附近水域,以雷達瞄準日本自衛隊戰機的事件表示關切,指出這種行為十分危險,又指中方事前未有通報與中國海軍訓練相關的海空域資訊。央視旗下社交平台玉淵譚天晚上發文說,遼寧艦航母編隊在宮古海峽以東海域展開遠海訓練,事先公布了訓練的海空域,並在訓練前多次向附近海域日本艦艇現場通報日艦回覆說收到。貼文發布一段錄音,顯示中國海軍101艦的人員,當日下午2時10分先後以普通話及英語向日本海上自衛隊116艦表示,編隊將會按計劃組織艦載飛行訓練,日艦人員以英語透過無線電確認收到通報。貼文又說,去到下午2點28分,101艦再次通報日方,編隊計劃組織艦載機飛行訓練,預計下午3時開始,持續約6小時,主要在航母以南區域。日艦隨後再次確認收到通報。貼文提到,遼寧艦航母編隊當日下午發現兩架日本 F-15 飛機飛入中方提前告知的演訓海空域,最近距離中方飛機不足50公里,目前全球部分主流戰機的機載雷達對空探測距離都大於50公里,意味日方的行為嚴重干擾中方的正常訓練秩序,將雙方置於危險境地,日方既然惡意進入中方演習區域,自動進入雷達搜尋範圍,自然可以感知到雷達搜尋信號。

infocast ・ 1 天前