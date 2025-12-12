Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

雙12優惠2025｜每晚人均$444起暢玩皇家加勒比郵輪海洋光譜號＋免費升級海景露台房

想平玩豪華郵輪？KKday的雙12優惠今次真心無人匹敵！人均每晚$444起就可以登上亞洲最大智能郵輪「皇家加勒比郵輪海洋光譜號」展開3日2夜海上週末之旅！船上就如一座海上主題公園，設有碰碰車、甲板衝浪、水上樂園等，還有多間免費餐廳任飲任食，你一定不能錯過！

船上共有50多款玩樂設施、娛樂表演項目。（相片來源：KKday）

即看4大獨家福利

今次Offer絕對是佛心大放送，除了低至每位$888的3日2夜週末公海遊，還有10日9夜日本之旅優惠，人均每晚$667起，就可以去到福岡、 熊本等多個日本縣市，性價比超高！

福利一：1月9日出發公海遊3日2夜週末之旅，每位$888起；12月21日出發10日9夜日本之旅，每位$5,999起，除開等於人均每晚$667起，即可遊遍福岡、 熊本、長崎、鹿兒島；

福利二：免費升級海景露台房；

福利三：每位送約$778船上消費額（3日2夜公海遊）；每位送約$1,557船上消費額（10日9夜日本之旅）；

福利四：第3位房價只需另加$100

船上設有大量免費玩樂設施，包括Splashaway Bay水上樂園、泳池、 飛濺灣、按摩池等等。（相片來源：KKday）

吃喝玩樂免費全包

船上設有豐富的免費娛樂設施，從刺激的甲板衝浪、攀石牆、碰碰車，到愜意的日光浴室與泳池應有盡有，適合各年齡層旅客。美食方面，船上匯聚逾20間餐廳及酒吧，當中多間免費餐廳全天候供應環球佳餚。無論是帆船自助餐廳的異國料理、主餐廳的精緻盛宴，還是正宗意式披薩與風味熱狗，均可任飲任食！

許多免費娛樂可選，包括舞蹈班、碰碰車、甲板衝浪、海上多功能運動場 (SEAPLEX®) 等等。（相片來源：KKday）

精選銀行信用卡付款折扣

建行（亞洲）信用卡用戶請注意！現凡於KKday預訂本地及環球旅遊產品，即可尊享高達$720的即時折扣。優惠設有兩級：單次消費滿$450，輸入優惠碼「 25KKCCBA55」即減$55；消費滿$1,400，輸入優惠碼「25KKCCBA180」即減$180。此優惠截止日期為12月31日，適用於2026年3月31日前出發的行程。

豐富的船上活動及刺激體驗，保證讓每位旅客都樂而忘返！（相片來源：KKday）

【KKday 12.12年終優惠 – 3折】3日2夜海上假期｜公海遊週末之旅 - 香港出發

2026年1月9日出發：$888/位 （原價 $1,339/位） ，平均每晚$444/位

（未包括旅遊業議會0.15%印花稅、港務費、稅項及雜項費共$1,338）

- 包括郵輪住宿2晚，獨家免費升級海景露台房

- 送約$778/位船上消費額

- 同房第3位客人只需另加$100

- 郵輪住宿並享用船上美食及娛樂設施

- 航程期間免費享用7間餐廳餐飲及免費使用船上玩樂設施

【KKday 12.12年終優惠 – 46折】10日9夜日本之旅｜遊覽福岡、熊本、長崎、鹿兒島 - 香港出發

2025年12月21日出發：$5,999/位 （原價 $10,289/位） ，平均每晚$667/位

（未包括旅遊業議會0.15%印花稅、港務費、稅項及雜項費共$3,308）

- 包括郵輪住宿9晚，獨家免費升級海景露台房

- 送約$1,557/位船上消費額

- 同房第3位客人只需另加$100

- 郵輪住宿並享用船上美食及娛樂設施

- 航程期間免費享用7間餐廳餐飲及免費使用船上玩樂設施

10日9夜日本之旅行程：

第1日 - 香港登船（預計離開：17:00)

第2日 - 海上航行

第3日 - 海上航行

第4日 - 福岡，日本（預計到達：08:00；預計離開：18:45）

第5日 - 長崎，日本（預計到達：08:00；預計離開：18:00）

第6日 - 熊本，日本（預計到達：08:00；預計離開：18:00）

第7日 - 鹿兒島，日本（預計到達：08:00；預計離開：17:00）

第8日 - 海上航行

第9日 - 海上航行

第10日 - 香港離船（預計到達：06:30)

