雙12優惠2025｜每晚人均$444起暢玩皇家加勒比郵輪海洋光譜號＋免費升級海景露台房
想平玩豪華郵輪？KKday的雙12優惠今次真心無人匹敵！人均每晚$444起就可以登上亞洲最大智能郵輪「皇家加勒比郵輪海洋光譜號」展開3日2夜海上週末之旅！船上就如一座海上主題公園，設有碰碰車、甲板衝浪、水上樂園等，還有多間免費餐廳任飲任食，你一定不能錯過！
即看4大獨家福利
今次Offer絕對是佛心大放送，除了低至每位$888的3日2夜週末公海遊，還有10日9夜日本之旅優惠，人均每晚$667起，就可以去到福岡、 熊本等多個日本縣市，性價比超高！
福利一：1月9日出發公海遊3日2夜週末之旅，每位$888起；12月21日出發10日9夜日本之旅，每位$5,999起，除開等於人均每晚$667起，即可遊遍福岡、 熊本、長崎、鹿兒島；
福利二：免費升級海景露台房；
福利三：每位送約$778船上消費額（3日2夜公海遊）；每位送約$1,557船上消費額（10日9夜日本之旅）；
福利四：第3位房價只需另加$100
吃喝玩樂免費全包
船上設有豐富的免費娛樂設施，從刺激的甲板衝浪、攀石牆、碰碰車，到愜意的日光浴室與泳池應有盡有，適合各年齡層旅客。美食方面，船上匯聚逾20間餐廳及酒吧，當中多間免費餐廳全天候供應環球佳餚。無論是帆船自助餐廳的異國料理、主餐廳的精緻盛宴，還是正宗意式披薩與風味熱狗，均可任飲任食！
精選銀行信用卡付款折扣
建行（亞洲）信用卡用戶請注意！現凡於KKday預訂本地及環球旅遊產品，即可尊享高達$720的即時折扣。優惠設有兩級：單次消費滿$450，輸入優惠碼「 25KKCCBA55」即減$55；消費滿$1,400，輸入優惠碼「25KKCCBA180」即減$180。此優惠截止日期為12月31日，適用於2026年3月31日前出發的行程。
【KKday 12.12年終優惠 – 3折】3日2夜海上假期｜公海遊週末之旅 - 香港出發
2026年1月9日出發：$888/位
（原價 $1,339/位），平均每晚$444/位
（未包括旅遊業議會0.15%印花稅、港務費、稅項及雜項費共$1,338）
- 包括郵輪住宿2晚，獨家免費升級海景露台房
- 送約$778/位船上消費額
- 同房第3位客人只需另加$100
- 郵輪住宿並享用船上美食及娛樂設施
- 航程期間免費享用7間餐廳餐飲及免費使用船上玩樂設施
【KKday 12.12年終優惠 – 46折】10日9夜日本之旅｜遊覽福岡、熊本、長崎、鹿兒島 - 香港出發
2025年12月21日出發：$5,999/位
（原價 $10,289/位），平均每晚$667/位
（未包括旅遊業議會0.15%印花稅、港務費、稅項及雜項費共$3,308）
- 包括郵輪住宿9晚，獨家免費升級海景露台房
- 送約$1,557/位船上消費額
- 同房第3位客人只需另加$100
- 郵輪住宿並享用船上美食及娛樂設施
- 航程期間免費享用7間餐廳餐飲及免費使用船上玩樂設施
10日9夜日本之旅行程：
第1日 - 香港登船（預計離開：17:00)
第2日 - 海上航行
第3日 - 海上航行
第4日 - 福岡，日本（預計到達：08:00；預計離開：18:45）
第5日 - 長崎，日本（預計到達：08:00；預計離開：18:00）
第6日 - 熊本，日本（預計到達：08:00；預計離開：18:00）
第7日 - 鹿兒島，日本（預計到達：08:00；預計離開：17:00）
第8日 - 海上航行
第9日 - 海上航行
第10日 - 香港離船（預計到達：06:30)
更多相關文章：
雙12優惠2025｜港澳玩樂優惠低至$12！香港迪士尼樂園半價、海洋公園/昂坪360買1送1、澳門Sandbox VR「怪奇物語」$12
雙12優惠2025｜香港海洋公園門票買一送一！SANRIO角色打卡＋探訪熊貓加加與得得｜即搶優惠碼
雙12優惠2025｜香港迪士尼樂園1日門票低至半價！即搶優惠碼享最高折扣$886｜暢玩20周年聖誕奇妙派對
雙12優惠2025｜澳門空中餐廳升空體驗低至31折＋送上網卡！人均$120起 離地50米360度俯瞰澳門景色
雙12優惠2025｜Rakuten Travel日本酒店低至5折+額外85折！東京/大阪/福岡/北海道精選酒店推介 人均$250.5起
雙12優惠2025｜低至0.2折！$12起體驗澳門Zipcity飛索｜亞太區首個城市高空滑索
雙12優惠2025｜澳門室內電動卡丁車限時$12/位 時速高達60公里、大人小孩都玩得
3萬呎室內兒童遊樂場全日任玩買1送1、人均$125！全港最長兒童忍者道＋適合2-14歲小朋友
啟德JOYPOLIS SPORTS全日任玩套票登場！玩足一日10小時，除開每小時只需$69.8
日本旅遊｜京都小合掌村美山雪燈節一日遊半價優惠 人均$301起！大阪專車接送/浪漫點燈/賞日本奉獻舞蹈
北海道星野TOMAMU度假村優惠低至37折，人均$1,043起送上網卡！Ice Village全新項目、滑雪場大玩世界最佳粉雪
滑雪是燒錢活動？日本滑雪優惠低至半價、人均$392起！北海道星野低至52折送上網卡、富士山/琵琶湖絕景滑雪/娛雪｜日本滑雪
