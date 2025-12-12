雙12優惠2025｜全線買一送一！日本交通＋景點優惠6選｜關西樂享周遊券、Skyliner京成電鐵、東京地鐵券等

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

雙12優惠2025｜低至買一送一！日本交通＋景點優惠6選｜關西樂享周遊券、Skyliner京成電鐵、東京地鐵券等

Klook年尾推出「年尾抵Deal大放送」，一連四日、每日分3大時段大派超過120個優惠，優惠低至$12、涵蓋全球吃喝玩樂好去處；今次Yahoo Travel精選6大日本交通及景點優惠，包括港人常用的關西樂享周遊券、南海電鐵機場快線特急Rapi:t、Skyliner京成電鐵、東京地鐵一至三日券等，全部均有買一送一，無論有沒有遊日計劃的各位，記得趁低入貨！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

12月12日11am開賣：關西樂享周遊券豪華版 買一送一

超值通行證「關西樂享周遊券豪華版」結合交通票券、人氣主題樂園與特色體驗，包選7項玩樂交通券，可選日本環球影城USJ一日票、京都水族館門票、空庭溫泉、關西機場特快HARUKA車票等，本身每位$1,094起，12月12日11am起輸入優惠碼【1212HFKPB1G1】專享買一送一優惠，性價比超級高，日本旅遊愛好者萬勿錯過！

優惠價：輸入優惠碼【1212HFKPB1G1】享買一送一，人均$547起 （原價$1,094起）

超值通行證「關西樂享周遊券豪華版」結合交通票券、人氣主題樂園與特色體驗。（相片來源：Klook）

可選日本環球影城USJ一日票。（相片來源：USJ_Official@X）

12月12日11am開賣：南海電鐵機場快線特急Rapi:t 車票 買一送一

南海電鐵Rapi:t特急高級快速列車的最高速度達120km/h，最快34分鐘就從機場抵達難波，提供豪華寬敞座位，設置專用的行李存放空間、免費Wi-Fi、電源插座等，且全車指定席，保證有位坐。列車班次多，6am-11pm每30分鐘一班，是往返關西機場至市區的最佳選擇。

優惠價：輸入優惠碼【NANKAI1212】享買一送，人均$32.5起一 （原價$65起）

南海電鐵Rapi:t特急高級快速列車的最高速度達120km/h，最快34分鐘就從機場抵達難波。（相片來源：Klook）

列車班次多，6am-11pm每30分鐘一班，是往返關西機場至市區的最佳選擇。（相片來源：Klook）

12月12日11am開賣：JR Pass 全九州-南九州-北九州鐵路周遊券 買一送一

九州JR Pass共有三種，包括用途最多元、適用範圍最廣的全九州鐵路周遊券，能輕鬆前往大分、熊本、長崎、佐賀、宮崎、鹿兒島等指定區域；如集中玩北九州如福岡、長崎、熊本、大分等地區，則可選3／5天的北九州鐵路周遊券；而南九州鐵路周遊券則適用於鹿兒島、宮崎等地區，全部都可無限次搭乘指定地區的普通列車、特急列車、九州新幹線等，非常方便。

優惠價：輸入優惠碼【KYUSHU1212】享買一送一，人均$299.5起 （原價$599起）

九州JR Pass共有三種，全部都可無限次搭乘指定地區的普通列車、特急列車、九州新幹線等，非常方便。（相片來源：Klook）

到訪日本三大名城之一的熊本城。（相片來源：Klook）

12月12日11am開賣：Skyliner京成電鐵車票 買一送一

Skyliner是從成田機場最快到達的東京市中心交通方式，從成田機場第2及3航站上車後，中途不停站，直達日暮里只需36分鐘、至終點站上野為41分鐘；旅客可再轉車大江戶線、銀座線、日比谷線或子彈列車前往新宿、澀谷等地點。Skyliner班次算頻密，一小時最多3班次，均為指定席，讓旅客舒適又不擁擠地來往機場與東京市中心！

優惠價：輸入優惠碼【SKYLINER1212】享買一送一，人均$59起 （原價$118起）

Skyliner是從成田機場最快到達的東京市中心交通方式。（相片來源：Klook）

12月12日11am開賣：東京地鐵三日券/二日券/一日券 買一送一

東京地鐵乘車券Tokyo Subway Ticket 提供24小時、48小時、72小時三種選擇，持票者可無限次搭乘東京地鐵和都營地鐵13條不同路線，覆蓋280多個地鐵站，新宿、澀谷、上野、淺草等熱門地，留意地鐵乘車券是在首次刷卡進站起才開始計算連續時數，CP值超高。

優惠價：輸入優惠碼【TSTB1G1】享買一送一，人均$20.5起 （原價$41起）

東京地鐵乘車券Tokyo Subway Ticket 提供24小時、48小時、72小時三種選擇。（相片來源：Klook）

12月12日11am開賣：大阪周遊卡1日買一送一

持有大阪周遊卡可於1日內無限次搭乘大阪市營地鐵 、私營鐵路、巴士；免費參觀約40個大阪熱門景點如大阪城、大阪動物園、長居植物園、梅田藍天大廈空中庭園展望台等，以及免費搭乘道頓堀水上觀光船；另大阪指定店家和餐廳消費都能享折扣，絕對是大阪自由行的慳錢之選。

優惠價：輸入優惠碼【1212OAPB1G1】享買一送一，人均$87.5 （原價$175）

持有大阪周遊卡可免費搭乘道頓堀水上觀光船。（相片來源：Klook）

免費參觀約40個大阪熱門景點如大阪城、大阪動物園、長居植物園、梅田藍天大廈空中庭園展望台等。（相片來源：Klook）

