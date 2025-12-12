Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

雙12優惠2025｜香港海洋公園門票買一送一！SANRIO角色打卡＋探訪熊貓加加與得得｜即搶優惠碼

香港海洋公園去年新添小熊貓寶寶，圓碌碌、毛茸茸，超級可愛！除了探訪熊貓加加與得得外，香港海洋公園由12月13日起，更推出海洋公園 x Sanrio 角色 「蔚藍海洋之旅」，六大超人氣 Sanrio 角色齊集香港海洋公園，約定大家一同坐上潛艇。Klook於雙12檔期推出大量優惠，包括香港海洋公園成人門票推出「買一送一」優惠，一於快人一步搶優惠碼，打卡Sanrio角色兼親親熊貓啦！

雙12限時優惠 香港公園門票買一送一

Klook年尾大派「年尾抵Deal大放送」！12月12日晚上9時輸入優惠碼「HKOP1212」，即可享香港海洋公園門票（成人）「買一送一」優惠一次。數量有限，先到先得！

【雙12優惠】12.12晚上9時輸入「HKOP1212」優惠碼 香港公園門票買一送一

價錢：人均$268起 （原價$536）

Shop Now

香港海洋公園有動物、有纜車、有機動遊戲，可以玩足一日。（Getty Images）

海洋公園焦點：探訪港產熊貓寶寶「加加」與「得得」

香港海洋公園是香港最具代表性的主題樂園之一，結合動物園與遊樂園雙重體驗，適合親子家庭、情侶及朋友聚會。園內設有多個主題區域，包括海洋館、海洋劇場、巨型熊貓館、爬蟲館、鳥園及多條刺激遊樂設施，如「瘋狂過山車」、「跳樓機」、「海盜船」及「纜車」等，遊客可一次過欣賞動物表演、近距離接觸動物，並享受高空纜車俯瞰南區海景的樂趣。

香港海洋公園中充滿不少回憶。（Getty Images）

海洋公園近年焦點，莫過於大熊貓「盈盈」與「樂樂」成功誕下香港首對港產龍鳳胎寶寶——姐姐「加加」與弟弟「得得」。這對小熊貓於2024年8月15日出生，並於2025年5月27日正式公布名字。「加加」寓意「家國騰飛、香港加油」，「得得」則寓意「事事都得、香港向好」，象徵香港發展順利與充滿希望。目前小熊貓已健康成長，經常與媽媽「盈盈」一同在巨型熊貓館亮相，讓遊客有機會近距離觀賞牠們活潑可愛的模樣，成為園內最受歡迎的亮點。

雖然加加和得得已過了一歲生日，但仍然十分可愛！（Getty Images）

今個12月13日起，香港海洋公園將攜手Sanrio推出「蔚藍海洋之旅」，齊集六大超人氣Sanrio角色 ── Hello Kitty、Cinnamoroll（玉桂狗）、My Melody、Kuromi、Pompompurin（布甸狗）及 Hangyodon（水怪），來一場深海探索旅程。當中包括My Melody與Kuromi的Y2K幻彩世界：My Melody與 Kuromi會於海洋公園高峰樂園分別慶祝出道50周年及20周年，公開專屬扮靚空間，帶大家走進Y2K風格的幻彩世界。另外還有聖誕慶典：海濱樂園廣場將矗立炫目的6米高聖誕樹，聖誕老人於指定時間驚喜現身。今個12月，整個香港海洋公園都充滿節日氣氛。

樂園將於12月13日推出海洋公園 x Sanrio 角色「蔚藍海洋之旅」。（圖片來源：海洋公園）

天氣好的時候，在海洋公園坐纜車也是享受。（Getty Images）

