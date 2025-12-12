Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

雙12優惠2025｜香港迪士尼樂園1日門票低至半價！即搶優惠碼享最高折扣$886｜暢玩20周年聖誕奇妙派對

香港迪士尼樂園正值20周年慶典加聖誕旺季，Klook亦趁雙12檔期推出限時半價優惠！憑優惠碼消費滿$1,220，即可享最高折扣$886，暢玩7大主題園區、迪士尼好友巡遊派對、迪士尼星夢光影之旅，還有20周年慶典結合「A Disney Christmas」最雪亮的奇妙聖誕派對！立即睇睇優惠詳情！

雙12香港迪士尼門票半價優惠 最高減$886

Klook年尾大派「年尾抵Deal大放送」！由12月12日至12月15日一連4日，超過120個超抵旅行優惠低至$12起，數量有限，手快有手慢無。12月12日晚上9時只需輸入優惠碼「HKDL1250」，消費滿$1,220（即買2張或以上）即可享50%折扣，最高減$886！折後價錢視乎入園日期，聖誕旺季亦可享大幅折扣。優惠適用於所有1日門票級別，數量有限，先到先得！

【雙12優惠】12.12晚上9時輸入「HKDL1250」優惠碼香港迪士尼樂園1日門票最高減$886

價錢：每位$334.5起 （原價$669）

Shop Now

今年適逢香港迪士尼樂園開園20週年，加上聖誕節及限時優惠，是時候搶飛。（圖片來源：香港迪士尼樂園）

香港迪士尼樂園20周年聖誕狂歡

香港迪士尼樂園今年正熱烈慶祝開園20周年，推出名為「20 周年奇妙派對」的全年派對慶典。從6月28日開始一直延續到2026年6月，迪士尼朋友們均換上華麗的20周年限定服裝，園區到處佈滿閃亮裝飾、限定美食和超過300款紀念品！

香港迪士尼樂園今年正熱烈慶祝開園20周年，並推出名為「20周年奇妙派對」的全年派對慶典。（圖片來源：香港迪士尼樂園）

其中三大全新節目是必看亮點：首先是日間在奇妙夢想城堡前的「迪士尼好友Live：城堡派對」，米奇、米妮、Duffy與好友、迪士尼公主們齊聚舞台，帶來15分鐘充滿活力的全新原創主題曲歌舞表演；其次是香港迪士尼史上最盛大的日間巡遊「迪士尼好友巡遊派對」，共有11架全新花車、30多位迪士尼角色，包括首次登場的《 優獸大都會 》、《 反斗奇兵 》、《玩轉腦朋友》、《奇幻魔法屋》等；還有夜間的重頭戲「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」，這是樂園最盛大的煙火匯演升級版，結合立體投影、無人機、水幕、噴泉、激光和燈光等8種多媒體特效，投影範圍延伸至整條美國小鎮大街，帶來近30分鐘的360度沉浸式震撼體驗。

「迪士尼好友巡遊派對」共有11架全新花車和11組迪士尼角色。（圖片來源：香港迪士尼樂園）

現在正值聖誕旺季，香港迪士尼樂園的20周年慶典更與「A Disney Christmas」聖誕派對完美結合，讓大家感受最閃亮的雙重派對！「夢想成真聖誕樹亮燈禮」加入無人機表演，魔雪奇緣世界會加入飄雪效果及換上阿德爾傳統特色裝飾，連灰姑娘旋轉木馬也有全新閃爍燈飾與節日裝飾點綴，還有大量聖誕限定美食、商品和角色互動。

香港迪士尼的聖誕氣氛無論平日或假日同樣濃厚。（圖片來源：香港迪士尼樂園）

