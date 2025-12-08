雙12優惠2025｜Rakuten Travel日本酒店低至5折+額外85折！東京/大阪/福岡/北海道精選酒店推介 人均$250.5起

Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。

雙12優惠2025｜ Rakuten Travel 日本酒店低至5折+額外85折！東京/大阪/福岡/北海道精選酒店推介 人均$250.5起

各位正在計劃日本旅行住宿的旅人注意，Rakuten Travel推出超抵雙12優惠，即⽇起⾄12⽉22⽇，全日本酒店低至5折，同時推出85折優惠券，逾7千間指定酒店再享折上折優惠。另Rakuten Travel同時推出新會員限定優惠，首單預訂可享8折、最高減$500，立即往下睇睇優惠詳情！

由即⽇起⾄12⽉22⽇，Rakuten Travel推出超抵雙12優惠。（相片來源：Rakuten Travel）

Rakuten Travel雙12優惠低至半價+85折優惠券

Rakuten Travel年度勁減SUPER SALE雙12優惠，由即⽇起⾄12⽉22⽇，全日本酒店低至5折，更推出能與優惠同時使用的85折快閃優惠券，逾7,200間指定酒店可享額外最高15,000日圓（即約港幣$753）折扣，涵蓋東京、大阪、福岡、北海道等地，入住日期至2026年7月31日，優惠券先到先得，額滿即⽌！另新會員都有限定優惠，凡預訂於今年12月30日前入住的日本酒店，首單預訂可享8折、最高減$500，結帳前記得選擇優惠券並套用吧！

Rakuten Travel 85折優惠券

活動日期：即日起⾄12⽉20⽇8:59am

入住日期：即日起⾄2026年7⽉31⽇

即搶Rakuten Travel 85折優惠券

全日本酒店低至5折，更推出能與優惠同時使用的85折快閃優惠券，逾7,200間指定酒店可享額外最高15,000日圓（即約港幣$753）折扣。（相片來源：Rakuten Travel）

優惠券先到先得，額滿即⽌！（相片來源：Rakuten Travel）

4大精選酒店推介 東京/大阪/福岡/北海道

今年優惠適用於全日本酒店，揀酒店都揀到眼花！Yahoo購物專員今次精選4間分別位於東京/大阪/福岡/北海道的酒店，以下均是12月6日晚上搜尋12月21日入住，12月22日退房的價格，人均只需$250.5起，以供參考。

精選酒店推介1. 東京：三井花園酒店銀座五丁目

酒店地理位置優越，步行1分鐘到東銀座站、4分鐘到銀座站，附近有GINZA SIX等大型購物商場，交通方便。設計結合現代時尚與日式美學，處處融入歌舞伎元素，共有338間客房，最多可容納3位住客，適合兩口子或小家庭入住。另設有大浴場、健身室等，行完街可放鬆身心。

優惠價：$2,341起 （原價2,601起） ，人均$1,170.5起

SHOP NOW

三井花園酒店銀座五丁目酒店地理位置優越，步行1分鐘到東銀座站、4分鐘到銀座站。（相片來源：Rakuten Travel）

共有338間客房，最多可容納3位住客，適合兩口子或小家庭入住。（相片來源：Rakuten Travel）

酒店設有大浴場、健身室等，行完街可放鬆身心。（相片來源：Rakuten Travel）

精選酒店推介2. 大阪：相鐵 Grand Fresa 大阪難波

距離日本橋站只有2分鐘步程，步行10分鐘內到道頓堀、心齋橋商店街以及難波車站，幾乎落街就能購物、食宵夜或夾公仔，非常方便。酒店共有8種房型面積偏細，除有單人房、雙人房，亦有可容納3人的豪華雙床客房，提供免費洗漱用品如牙刷、入浴濟、化妝棉、刮鬍刀等，亦可借用整髮梳、冰枕、熨褲機等用品，細節位做到足。

優惠價：$500.9起 （原價$667.9起） ，人均$250.5起

SHOP NOW

酒店距離日本橋站只有2分鐘步程，步行10分鐘內到道頓堀、心齋橋商店街以及難波車站。（相片來源：Rakuten Travel）

設計簡約舒適。（相片來源：Rakuten Travel）

酒店共有8種房型面積偏細，除有單人房、雙人房，亦有可容納3人的豪華雙床客房。（相片來源：Rakuten Travel）

精選酒店推介3. 福岡：博多天神 Cross Life 酒店（歐力士酒店及度假村）

屬ORIX HOTELS & RESORTS旗下品牌，位於購物區天神附近，步行5分鐘地鐵天神南站，鄰近屋台街、天神地下街等景點！酒店與福岡當地設計師合作，隨處都看到藝術作品，其數位藝術大浴場設有LED大螢幕，以「時間變化」為主題，投射光影與色塊，呈現出森林、天空、雲朵、光影、水、生命等主題，滿有特色！共有286間客房，除有二人房，更有可供四人入住的樓中樓房型，適合一家大細入住。

優惠價：$2,117.5起 （原價：$3,850起） ，人均$1,058.8起

SHOP NOW

博多天神Cross Life酒店為ORIX HOTELS & RESORTS旗下品牌。（相片來源：Rakuten Travel）

其數位藝術大浴場設有LED大螢幕，以「時間變化」為主題，投射光影與色塊，呈現出森林、天空、雲朵、光影、水、生命等主題，滿有特色！（相片來源：Rakuten Travel）

酒店共有286間客房，除有二人房，更有可供四人入住的樓中樓房型，適合一家大細入住。（相片來源：Rakuten Travel）

精選酒店推介4. 北海道：東急Stay札幌

隸屬於日本著名商務酒店集團東急，距離遊客喜愛的狸小路商店街、二條市場只有5分鐘步程，行去大通公園或大通站只需1分鐘，方便旅客外出遊玩。房間舒適又乾淨，部份房型可欣賞到札幌電視塔美景，每間客房都貼心提供微波爐、洗烘衣機、雪櫃等等設備，方便住客叮宵夜及換洗衣物。

優惠價：$1,653起 （原價$1,740起） ，人均$826.5起

SHOP NOW

隸屬於日本著名商務酒店集團東急，距離遊客喜愛的狸小路商店街、二條市場只有5分鐘步程，行去大通公園或大通站只需1分鐘，交通便利。（相片來源：Rakuten Travel）

房間舒適又乾淨，部份房型更可欣賞到札幌電視塔美景。（相片來源：Rakuten Travel）

