雙12優惠2025｜VEJA波鞋激減低至4折！多款多色選擇$5XX起、凱特皇妃同款Esplar只需$871

小白鞋可謂百搭的穿搭單品，當中來自法國的VEJA，被凱特王妃、Emma Watson等名人明星加持後，成為時尚達人們的小白鞋寵兒。VEJA小白鞋本身一對都差不多過千元，Yahoo購物專員留意到Zalora正有雙12優惠，VEJA波鞋可享低至4折，，而且多款多色選擇，超級抵買！男女裝款波鞋全部不用$1,000，最平只需$576就可以買到外型靈感取至籃球鞋的V10，之前一直心思思想買的朋友，來看看有無心水款式！

按此查看VEJA波鞋優惠頁

凱特皇妃也穿了Esplar（Getty Images）

VEJA減價波鞋多款多色！

法國品牌VEJA出品的小白鞋，款式簡約耐看，人氣之選Campo、V10、V12等款式都有平！除了文首提及的V10，還有同樣斯文耐看的V12也很抵買，紫色V logo波鞋45折後只需$738，喜歡紫色的朋友千萬不要錯過啦！

喜愛斯文鞋款的朋友，可以來看看凱特皇妃同款Esplar，低調顯質感的金屬配色鞋款65折後只需$871，鞋碼剩下不多，大家要把握時機了。此外，還有百搭的皮革款運動鞋Campo、帆布鞋Wata II選擇，都是平時較少看到的價位！還有不少VEJA波鞋都有平，重點男女裝全部都是千元內就可以買到，一直想買VEJA的朋友，可以考慮入貨了！

VEJA V-10 Chromefree Leather Sneakers

45折特價：$720｜ 原價：1,600

SHOP NOW

VEJA V-10 Chromefree Leather Sneakers

VEJA V-10 Leather Sneakers

45折特價：$693｜ 原價：$1,540

SHOP NOW

VEJA V-10 Leather Sneakers

VEJA V-10 B-Mesh Sneakers

4折特價：$576｜ 原價：$1,440

SHOP NOW

VEJA V-10 B-Mesh Sneakers

VEJA V-12 Leather Sneakers

45折特價：$738｜ 原價：$1,640

SHOP NOW

VEJA V-12 Leather Sneakers

VEJA Urca CWL sneakers

55折特價：$902｜ 原價：$1,640

SHOP NOW

VEJA Urca CWL sneakers

VEJA Campo Chromefree Sneakers

75折特價：$1,080｜ 原價：$1,440

SHOP NOW

VEJA Campo Chromefree Sneakers

VEJA Wata II 低筒帆布運動鞋

6折特價：$768｜ 原價：$1,280

SHOP NOW

VEJA Wata II 低筒帆布運動鞋

VEJA Esplar Leather Sneakers

65折特價：$871｜ 原價：$1,340

SHOP NOW

VEJA Esplar Leather Sneakers

VEJA Esplar Leather Sneakers

6折特價：$804｜ 原價：$1,340

SHOP NOW

VEJA Esplar Leather Sneakers

