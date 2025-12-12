Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

雙12優惠2025｜Zalora名牌手袋激減低至11折！$720買OL返工袋/$2XXX入手Coach Brooklyn 28、Kate Spade銀包最平36折

每年備受囑目的Zalora雙12優惠正式開鑼！一連五日全網品牌熱銷商品劈價低至2折，最後清倉精選款式更激減至3折，折上折優惠超吸引。今篇先精選女裝手袋，大牌如Michael Kors、Coach、Kate Spade甚至高奢品牌Burberry都加入了減價行列，多款OL返工袋啱晒新一年想換行裝的事業女性，以下整理了日常通勤包，趁着今次火速入手吧！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

2025 Zalora雙12優惠詳情︰

期間︰即日起至15日

廣告 廣告

額外優惠︰新客首單享額外9折及免運費、可疊加使用優惠券

運費︰一般購物滿指定金額（如$399）可享運費折扣或免運。

即睇Zalora雙12優惠2025

2025 Zalora雙12優惠 折上折優惠超瘋狂

今年Zalora的雙12優惠共有超過12,000件商品大減價，涵蓋男女裝、手袋、化妝品、香水、鞋、飾物等，款式包羅萬有，不論你是上班族、學生、專業人士還是名牌愛好者都一定能收獲滿滿。一連五日各種人氣單品及熱銷商品分類的優惠大放送，還有不同閃購及現金回贈等激筍活動輪番上陣，如化妝品低至3折再額外75折、限時快閃$250以下單品、限時搶購$300以下運動產品等，大家記得隨時留意。特別一提是次雙12優惠可疊加使用優惠券，折上折後的價錢更吸引，錯過就要等明年了！

女裝手袋激減至11折 精選$2000內必買

當中女裝手袋的折扣幅度非常吸引，美國輕奢品牌Michael Kors低至11折，大容量返工袋最平$720就買到。另外近年受Y2K年輕一代熱捧的Coach也降至21折，連 Bella Hadid、idle田小娟等名人同款的Brooklyn 28單肩包也有39折即$2,315就能入手。Kate Spade作為OL熱門品牌之一，今次有大量銀包、卡片套和手袋選擇，千多元就能入手，fans不要錯過。

即睇女裝手袋雙12優惠

Michael Kors Mercer 女士斜挎包棕色

11折後價︰$720｜ 原價︰$6,325

SHOP NOW

Michael Kors Mercer 女士斜挎包棕色

Michael Kors 女士手提包粉色拼色

16折後價︰$835.8｜ 原價︰$5,175

SHOW NOW

Michael Kors 女士手提包粉色拼色

Michael Kors Vincent Small Signature Logo Convertible Tote Bag with Card Case

17折後價︰$967.8｜ 原價︰$5,713

SHOW NOW

Michael Kors Vincent Small Signature Logo Convertible Tote Bag with Card Case

Michael Kors HAMILTON深棕色斜挎手提包

17折後價︰$1,198.2｜ 原價︰$7,150

SHOW NOW

Michael Kors HAMILTON深棕色斜挎手提包

Coach Bifold Wallet Wallet Refined Pebbled Leather

21折後價︰$916｜ 原價︰$4,290

SHOW NOW

Coach Bifold Wallet Wallet Refined Pebbled Leather

Coach Eliza Flap Shoulder Bag In Black

22折後價︰$1,923.2｜ 原價︰$8,820

SHOW NOW

Coach Eliza Flap Shoulder Bag In Black

Coach Women Hadley Turnlock Tote Bag

23折後價︰$1,954.2｜ 原價︰$8,500

SHOW NOW

Coach Women Hadley Turnlock Tote Bag

Coach Brooklyn 28 女士單肩包深棕色

42折後價︰$2,263｜ 原價︰$5,447

SHOW NOW

Coach Brooklyn 28 女士單肩包深棕色

Kate Spade Madison Colorblock Saffiano Leather Small Satchel Bag

21折後價︰$1,719｜ 原價︰$8,010

SHOW NOW

Kate Spade Madison Colorblock Saffiano Leather Small Satchel Bag

Kate Spade Kip Canvas Large Tote

36折後價︰$1,611.6｜ 原價︰$4,500

SHOW NOW

Kate Spade Kip Canvas Large Tote

Kate Spade Kayla Large Slim Cardholder

36折後價︰$495｜ 原價︰$1,387

SHOW NOW

Kate Spade Kayla Large Slim Cardholder

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

聖誕禮物：

聖誕禮物2025｜劉雯同款TOTEME手袋萬元內搶？「靜奢頂流品牌」Krystal都愛上的實用禮物低至$1,7XX

聖誕禮物許願心理測驗，你是「品味型」還是「實務型」？第1直覺選最愛圖片，測出你選禮物時的真實個性

聖誕禮物推薦2025｜從$100至無上限實用禮物大全，男朋友/女朋友/朋友/同事交換禮物清單