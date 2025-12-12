焦點

聖誕好去處九龍區合集

雙12優惠2025｜Zalora名牌手袋激減低至11折！$720買OL返工袋/$2XXX入手Coach Brooklyn 28、Kate Spade銀包最平36折

雙12優惠2025｜Zalora名牌手袋激減低至11折！$720買OL返工袋/$2XXX入手Coach Brooklyn 28、Kate Spade銀包最平36折
雙12優惠2025｜Zalora名牌手袋激減低至11折！$720買OL返工袋/$2XXX入手Coach Brooklyn 28、Kate Spade銀包最平36折

每年備受囑目的Zalora雙12優惠正式開鑼！一連五日全網品牌熱銷商品劈價低至2折，最後清倉精選款式更激減至3折，折上折優惠超吸引。今篇先精選女裝手袋，大牌如Michael Kors、Coach、Kate Spade甚至高奢品牌Burberry都加入了減價行列，多款OL返工袋啱晒新一年想換行裝的事業女性，以下整理了日常通勤包，趁着今次火速入手吧！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

2025 Zalora雙12優惠詳情︰

期間︰即日起至15日

額外優惠︰新客首單享額外9折及免運費、可疊加使用優惠券

運費︰一般購物滿指定金額（如$399）可享運費折扣或免運。

即睇Zalora雙12優惠2025

2025 Zalora雙12優惠 折上折優惠超瘋狂

今年Zalora的雙12優惠共有超過12,000件商品大減價，涵蓋男女裝、手袋、化妝品、香水、鞋、飾物等，款式包羅萬有，不論你是上班族、學生、專業人士還是名牌愛好者都一定能收獲滿滿。一連五日各種人氣單品及熱銷商品分類的優惠大放送，還有不同閃購及現金回贈等激筍活動輪番上陣，如化妝品低至3折再額外75折、限時快閃$250以下單品、限時搶購$300以下運動產品等，大家記得隨時留意。特別一提是次雙12優惠可疊加使用優惠券，折上折後的價錢更吸引，錯過就要等明年了！

女裝手袋激減至11折 精選$2000內必買

當中女裝手袋的折扣幅度非常吸引，美國輕奢品牌Michael Kors低至11折，大容量返工袋最平$720就買到。另外近年受Y2K年輕一代熱捧的Coach也降至21折，連 Bella Hadid、idle田小娟等名人同款的Brooklyn 28單肩包也有39折即$2,315就能入手。Kate Spade作為OL熱門品牌之一，今次有大量銀包、卡片套和手袋選擇，千多元就能入手，fans不要錯過。

即睇女裝手袋雙12優惠

Michael Kors Mercer 女士斜挎包棕色

11折後價︰$720｜原價︰$6,325

SHOP NOW

Michael Kors Mercer 女士斜挎包棕色
Michael Kors Mercer 女士斜挎包棕色

Michael Kors 女士手提包粉色拼色

16折後價︰$835.8｜原價︰$5,175

SHOW NOW

Michael Kors 女士手提包粉色拼色
Michael Kors 女士手提包粉色拼色

Michael Kors Vincent Small Signature Logo Convertible Tote Bag with Card Case

17折後價︰$967.8｜原價︰$5,713

SHOW NOW

Michael Kors Vincent Small Signature Logo Convertible Tote Bag with Card Case
Michael Kors Vincent Small Signature Logo Convertible Tote Bag with Card Case

Michael Kors HAMILTON深棕色斜挎手提包

17折後價︰$1,198.2｜原價︰$7,150

SHOW NOW

Michael Kors HAMILTON深棕色斜挎手提包
Michael Kors HAMILTON深棕色斜挎手提包

Coach Bifold Wallet Wallet Refined Pebbled Leather

21折後價︰$916｜原價︰$4,290

SHOW NOW

Coach Bifold Wallet Wallet Refined Pebbled Leather
Coach Bifold Wallet Wallet Refined Pebbled Leather

Coach Eliza Flap Shoulder Bag In Black

22折後價︰$1,923.2｜原價︰$8,820

SHOW NOW

Coach Eliza Flap Shoulder Bag In Black
Coach Eliza Flap Shoulder Bag In Black

Coach Women Hadley Turnlock Tote Bag

23折後價︰$1,954.2｜原價︰$8,500

SHOW NOW

Coach Women Hadley Turnlock Tote Bag
Coach Women Hadley Turnlock Tote Bag

Coach Brooklyn 28 女士單肩包深棕色

42折後價︰$2,263｜原價︰$5,447

SHOW NOW

Coach Brooklyn 28 女士單肩包深棕色
Coach Brooklyn 28 女士單肩包深棕色

Kate Spade Madison Colorblock Saffiano Leather Small Satchel Bag

21折後價︰$1,719｜原價︰$8,010

SHOW NOW

Kate Spade Madison Colorblock Saffiano Leather Small Satchel Bag
Kate Spade Madison Colorblock Saffiano Leather Small Satchel Bag

Kate Spade Kip Canvas Large Tote

36折後價︰$1,611.6｜原價︰$4,500

SHOW NOW

Kate Spade Kip Canvas Large Tote
Kate Spade Kip Canvas Large Tote

Kate Spade Kayla Large Slim Cardholder

36折後價︰$495｜原價︰$1,387

SHOW NOW

Kate Spade Kayla Large Slim Cardholder
Kate Spade Kayla Large Slim Cardholder

>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！

相關文章：聖誕禮物隨時贏TOTEME價值$7,900手袋！Yahoo獨家活動，登記NET-A-PORTER新會員即攞$300

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

聖誕禮物：

聖誕禮物2025｜劉雯同款TOTEME手袋萬元內搶？「靜奢頂流品牌」Krystal都愛上的實用禮物低至$1,7XX

聖誕禮物許願心理測驗，你是「品味型」還是「實務型」？第1直覺選最愛圖片，測出你選禮物時的真實個性

聖誕禮物推薦2025｜從$100至無上限實用禮物大全，男朋友/女朋友/朋友/同事交換禮物清單

宏福苑五級大火

