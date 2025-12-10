聖誕好去處九龍區合集
雙12優惠2025｜澳門室內電動卡丁車限時$12/位 時速高達60公里、大人小孩都玩得
F1賽車近年大熱，澳門葡京人的室內電動卡丁車場「FUN FUN KART」可以體驗賽車樂趣，設有多條賽道，不論是成人或是小朋友都可以玩。KKday於「雙12」前推出震撼優惠，玩一次最平只需$12！如果搶不到$12優惠，亦另有買一送一優惠，人均$99起，適合一家大細一齊享受刺激速度感，即睇詳情。
澳門首個室內電動卡丁車場 設成人/小朋友賽道
澳門葡京人酒店開設全澳門首個室內電動卡丁車場「FUN FUN KART」，場地可容納超過50人，提供多款裝備，內有專業級的成人賽道，最高時速60km/h；而小朋友賽道則較慢速，上限45km/h。每節卡丁車體驗為8分鐘，身高超過122cm的小朋友已經可以落場參加。「FUN FUN KART」安全措施充足，設有遠程操控系統，萬一發生碰撞，所有車輛能立即停止。除了好好享受鬥車氣氛外，場內還有休息區和打Kart（卡）區，家長可以為小朋友盡情打卡影靚相。
雙12優惠：限量搶每位$12、買一送一人均$99
KKday於12月10日下午3點推出限時優惠，Fun Fun卡丁車體驗8分鐘只需$12，限量優惠手快有手慢無。萬一錯過了另有買一送一優惠，人均$99就能落場感受速度快感。這兩個優惠適用於星期一至五，體驗日期至明年2月28日，不妨先買定多套門票，之後再約人一齊去玩！
【KKday 12.12年終優惠 - HK$12/位】 Fun Fun卡丁車體驗8分鐘（星期六日及公眾假期不適用）
優惠價：$12/位
（原價HK$198/位）
【KKday 12.12年終優惠 - 買一送一】 Fun Fun卡丁車體驗8分鐘（星期六日及公眾假期不適用）
優惠價：$198/2位，人均$99
（原價HK$198/位）
FUNFUN·KART卡丁車
地址：澳門葡京人H853娛樂館 2樓 R96鋪（入口設於懷舊澳門街）（地圖按此）
時間：星期一至五 12-9pm、星期六及日 10am-9pm
註：身高滿122cm以上，需穿上安全裝備落場
網址：按這裡
