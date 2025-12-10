雙12優惠2025｜低至0.2折！$12起體驗澳門Zipcity飛索｜亞太區首個城市高空滑索

聖誕好去處九龍區合集
喜歡高空觀光及刺激速度感的朋友一定要去玩澳門Zipcity高空飛索！KKday推出12.12年終優惠，限量體驗價單人票只需$12起，原價$599，即低至0.2折！於飛索上高空全方位飽覽澳門葡京人，以及路氹金光大道日夜不同的繽紛景色，享受獨特的滑翔快感。
世界首個沉浸式城市高空飛索
位於路氹城澳門葡京人的澳門飛索，是世界首個沉浸式的城市高空滑索景點，最大特點是結合高空滑索、音效和幻光效果的超感官滑翔娛樂體驗！這條索道全長388米、滑行時速可達每小時55公里，以5組高空飛索並排列陣，可同時讓5位參加者飛越路氹半空。登上60米高的「起飛塔」，塔頂可欣賞路氹金光大道的風景，更可以俯瞰極具標誌性的「澳門皇宮」建築，可選擇日間或夜間飛行，夜間飛索更可沉浸式體驗超感官視聽娛樂，在音樂及超過10萬顆LED燈的伴隨下，體驗超感官滑翔娛樂，絕對畢生難忘。
KKday年終優惠每位僅$12起
如果想以至抵價體驗滑索快感，就要把握KKday於12月10日下午3時推出限量$12單人票，是原價的0.2折，日間或夜間時段都可使用，優惠名額有限，萬一搶不到，亦有2折、每位$120的優惠。兩個優惠都非常值得入手，使用期限至至2026年2月28日，有2個半月時間可用，記得準時搶購！
【KKday 12.12年終優惠 - HK$12/位】 Zipcity高空飛索單人票（日/夜時段可用）
優惠價：每位$12
（原價$599）
【KKday 12.12年終優惠 - HK$120/位】 Zipcity高空飛索單人票（日/夜時段可用）
優惠價：每位$120
（原價$599）
澳門Zipcity高空飛索
地址：澳門葡京人R100店粉綠色高塔地面層（地圖按此）
營業時間：星期四至一，2-4:30 pm；6-9:30 pm （逢星期二、三休息，12月23-24日/2026年2月17-18日正常開放）
交通：「澳門葡京人」免費巴士前往：在關閘酒店免費巴士區，乘坐澳門葡京人的免費巴士到達澳門飛索。
