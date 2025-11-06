雙PIC/S最高級別生產質量認証的中西藥廠房公開 位元堂展示百年品牌的質量堅守與創新之路

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月6日 - 香港中醫藥業先驅位元堂（0897.HK）上週於元朗工業邨的中西藥廠房首次向媒體開放，該廠房是全港少數擁有雙PIC/S最高級別生產質量認證的中西藥藥廠，當日吸引多間傳媒到場實地參觀。活動通過展示經典產品「扶正養陰丸」的製作流程、藥材篩選工序及品牌發展歷史，全方位呈現位元堂對製藥質量管理的嚴謹態度，以及如何在傳承中持續創新。



百年品牌的現代化轉型 國際認證產線首度公開



記者團隊參觀了符合PIC/S GMP（國際藥品稽查協約組織藥品生產質量管理規範） 標準的潔淨車間。作為全港少數同時擁有中西藥雙PIC/S認證的廠房，位元堂一直堅持品質是百年品牌的生命線。以家喻戶曉的「位元堂安宮牛黃丸」為例，其核心藥材「牛黃」需經過性狀、鑒別、含量色譜分析三重驗證，從源頭杜絕劣質藥材流入。



在包裝區域，位元堂與生產力促進局合作開發的2套智能自動化GMP包裝系統成為了焦點。該系統分別針對工序繁複的猴棗除痰散等包裝，結合了智能機械人、機械視像系統、機械結構和控制軟件等技術。以安宮牛黃丸自動生產線為例，由放蠟丸、移射印、包裝到線上檢查質量，共 22道精密工序，包裝效率大幅增加六倍。同時，系統亦可以即時監察每一個成品的包裝質量，有效提升產品包裝質素及穩固度，有助位元堂提升生產管理效率和市場競爭力，並且確保產品符合GMP相關標準規定。



位元堂執行董事鄧蕙敏表示：「傳統中成藥包裝依賴大量人手，難免出現人為差異。新系統不僅能保證產品包裝的穩定性，節省下來的人力可以安排做更有意義的工作，為員工打造更好的發展空間。」



以香港品質作根基 借大灣區機遇輻射國際



位元堂執行董事鄧蕙敏強調：「位元堂一直用心守護每位市民的健康。以扶正養陰丸為例，從藥材到成品上市，經過超過600項檢測。我們堅持在香港自設廠房生產，正是為了實現對質量的絕對控制。」



她進一步透露，位元堂近年積極融合科技與傳統，在保留古方炮製工藝精髓的同時，引入智能檢測與自動化生產，使產品質量提升至國際水平。這一戰略已獲實質成果——旗下猴棗除痰散成為全港首個依據大灣區簡化審批政策獲批內地上市的口服中成藥，從申請到獲批僅約兩個月，印證監管機構對香港製造品質的認可。



隨著猴棗除痰散成功打開內地市場，位元堂正加速拓展大灣區渠道網絡。鄧蕙敏表示，公司正積極探索與內地電商平台的深度合作，讓「香港製造」的優質中成藥服務更廣闊的消費群體。此舉不僅為位元堂帶來新增長動能，更爲香港中醫藥產業樹立標杆，證明傳統中成藥可同時滿足現代化生產與療效保障，為同業提供可複製的成功經驗。





