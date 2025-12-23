派對雞尾酒做法！聖誕必備5大簡易Party Cocktail教學

專訪︱手球隊「全勤」戰全運 門將葉冠英無憾退役
今次介紹5款最簡易Party Cocktails，大部份的原材料僅2 – 3種，非常易買，即睇Yahoo Food推介：
聖誕派對自製簡易的雞尾酒，有時候比貴價葡萄酒更能帶動氣氛！今次介紹5款最簡易Party Cocktails，大部份的原材料僅2 – 3種，非常易買，成本容易控制而且變化多端，風味主打香甜清爽，可以盡情暢飲，除了聚餐佐酒，還可以考慮用來做飲酒遊戲的主角（罰飲至少要飲好喝的）！
一、Aperol Spritz
意大利的國民級雞尾酒，香橙氣息濃郁，清爽開胃的一款餐前酒。曾出現於人氣實況劇《Terrace House：Tokyo 2019–2020》中，意籍型男漫畫家Pepe就曾經在公寓中調製Aperol Spritz供眾人享用，型男魅力表露無遺。材料僅Aperol利口酒、Prosecco汽泡酒與梳打水，想再靚少少可以切一片鮮橙做裝飾，簡單又好飲！
Aperol Spritz材料：
Aperol – 100 ml
Prosecco – 150 ml
梳打水 – 少許
Aperol Spritz製作：
先落冰
加Aperol
加Prosecco
最上面加少少梳打水（最後可加香橙片做裝飾）
二、HighBall
相傳起源於英國，而最後成為日本的國民級雞尾酒，由威士忌加梳打水製成的Highball（ハイボール），屬於全天候長飲型的雞尾酒，其清爽口感、低熱量、低價格，多變化還有容易配襯食物的特性瞬間風靡全日本的酒友。在家製作不僅步驟簡單，省時快捷，只要記住威士忌4：梳打水1的黃金比例，失敗率近乎零！一眾酒友可以放心大口地喝，非常推薦！
Highball材料：
威士忌 – 40 ml
梳打水 – 160 ml
Highball製作：
加冰
威士忌加梳打水（比例4:1）
輕輕攪勻（最後可加檸檬片做裝飾）
三、Gin & Tonic
Gin & Tonic是一款易學難精的經典雞尾酒，主要材料就是Gin酒，還有Tonic Water，最後加檸檬做裝飾。與Highball的特性一樣，也是輕便快捷，清爽又夠變化的選擇，如果居家派對要求不高的話，亦是失敗率極低的雞尾酒。希望追求更佳風味的酒友，可以先從不同的Gin酒做變化，從比較常見的Bombay、Hendrick’s到本土出產的Two Moons都可以考慮，最後加上如Fever Tree般的高質Tonic Water，基本的昇華步驟，課金就可以了。
Gin & Tonic材料：
Gin – 60 ml
Tonic Water – 120 ml
Gin & Tonic製作：
加冰
Gin加Tonic Water（比例約1:2）
輕輕攪勻（最後可加青檸塊／檸檬片做裝飾）
四、Screwdriver
以伏特加酒為基調的經典雞尾酒Screwdriver，原材料僅伏特加與橙汁，製作過程也相當容易，是許多外國酒友人生中第一杯調製的雞尾酒。這款Cocktail的特點是橙汁的香甜味道幾乎能蓋過所有的酒精。雖然Vodka的比例高，但喝起來簡直與果汁無異，派對時更容易不自覺地喝得更多，酒友們在調製時可以考慮再降低Vodka的份量，或多加冰塊做緩衝，以免飲頭兩杯就斷片。
Screwdriver材料：
伏特加Vodka – 50 ml
橙汁 – 150 ml
Screwdriver製作：
橙汁加冰
加一Shot Vodka（酒與橙汁比例約1:3）
輕輕攪勻（最後可加香橙片做裝飾）
五、Mulled Wine│
按此觀看食譜
最後介紹一款聖誕必飲的暖暖香料酒Mulled Wine。於歐洲的聖誕節，Mulled Wine是傳統必備的飲品，以紅酒為基調，加入香橙、蜂蜜、丁香、肉桂，與八角等，香味濃郁兼具些許的辛辣口感，最重要的一點是暖飲酒款，天氣愈凍，Mulled Wine（與其製作者）的地位就愈高。聖誕與親友聚餐或舉行派對，不妨先煮一些Mulled Wine，為節日倍添溫暖。
Mulled Wine材料（約3人份）：
紅酒 – 720 ml
橙 – 1個
蜂蜜 – 4湯匙
八角 – 1粒
肉桂棒 – 2條
丁香粉 – ¾ 湯匙
肉豆蔻粉 – ¾ 湯匙
Mulled Wine製作：
橙切開兩半，一半留用，一半榨汁
落大半支紅酒，加入丁香粉、肉豆蔻粉、八角、橙、肉桂條、橙汁，中火煮約10分鐘
轉小火，加入蜂蜜與剩下的紅酒，再煮約5-10分鐘（紅酒分兩次落因為加熱過程會使酒精揮發）
最後裝杯時可以在旁加肉桂條做裝飾
Yahoo有更多其他酒品入門攻略，想看更多清酒入門，請按此觀看；對威士忌有興趣，請按此觀看威士忌入門。威士忌入門只是第一步！這裡另有5款$500以下蘇格蘭威士忌推薦，想更了解威士忌，即按此了解；另有一篇日本威士忌入門，請按此了解。
