派對雞尾酒做法！聖誕必備5大簡易Party Cocktail教學

聖誕派對自製簡易的雞尾酒，有時候比貴價葡萄酒更能帶動氣氛！今次介紹5款最簡易Party Cocktails，大部份的原材料僅2 – 3種，非常易買，成本容易控制而且變化多端，風味主打香甜清爽，可以盡情暢飲，除了聚餐佐酒，還可以考慮用來做飲酒遊戲的主角（罰飲至少要飲好喝的）！

一、Aperol Spritz

意大利的國民級雞尾酒，香橙氣息濃郁，清爽開胃的一款餐前酒。曾出現於人氣實況劇《Terrace House：Tokyo 2019–2020》中，意籍型男漫畫家Pepe就曾經在公寓中調製Aperol Spritz供眾人享用，型男魅力表露無遺。材料僅Aperol利口酒、Prosecco汽泡酒與梳打水，想再靚少少可以切一片鮮橙做裝飾，簡單又好飲！

意大利國民雞尾酒Aperol Spritz

Aperol Spritz材料：

Aperol – 100 ml

Prosecco – 150 ml

梳打水 – 少許

Aperol Spritz製作：

先落冰 加Aperol 加Prosecco 最上面加少少梳打水（最後可加香橙片做裝飾）

《Terrace House》中Pepe曾經調製Aperol Spritz。

二、HighBall

相傳起源於英國，而最後成為日本的國民級雞尾酒，由威士忌加梳打水製成的Highball（ハイボール），屬於全天候長飲型的雞尾酒，其清爽口感、低熱量、低價格，多變化還有容易配襯食物的特性瞬間風靡全日本的酒友。在家製作不僅步驟簡單，省時快捷，只要記住威士忌4：梳打水1的黃金比例，失敗率近乎零！一眾酒友可以放心大口地喝，非常推薦！

Highball材料：

威士忌 – 40 ml

梳打水 – 160 ml

Highball製作：

加冰 威士忌加梳打水（比例4:1） 輕輕攪勻（最後可加檸檬片做裝飾）

Johnnie Walker 近年力推用Black Label做Highball，要脫離威士忌綠茶時代了嗎？

三、Gin & Tonic

Gin & Tonic是一款易學難精的經典雞尾酒，主要材料就是Gin酒，還有Tonic Water，最後加檸檬做裝飾。與Highball的特性一樣，也是輕便快捷，清爽又夠變化的選擇，如果居家派對要求不高的話，亦是失敗率極低的雞尾酒。希望追求更佳風味的酒友，可以先從不同的Gin酒做變化，從比較常見的Bombay、Hendrick’s到本土出產的Two Moons都可以考慮，最後加上如Fever Tree般的高質Tonic Water，基本的昇華步驟，課金就可以了。

Gin & Tonic材料：

Gin – 60 ml

Tonic Water – 120 ml

Gin & Tonic製作：

加冰 Gin加Tonic Water（比例約1:2） 輕輕攪勻（最後可加青檸塊／檸檬片做裝飾）

Gin & Tonic與Highball一樣，也是輕便快捷的選擇。

四、Screwdriver

以伏特加酒為基調的經典雞尾酒Screwdriver，原材料僅伏特加與橙汁，製作過程也相當容易，是許多外國酒友人生中第一杯調製的雞尾酒。這款Cocktail的特點是橙汁的香甜味道幾乎能蓋過所有的酒精。雖然Vodka的比例高，但喝起來簡直與果汁無異，派對時更容易不自覺地喝得更多，酒友們在調製時可以考慮再降低Vodka的份量，或多加冰塊做緩衝，以免飲頭兩杯就斷片。

Screwdriver材料：

伏特加Vodka – 50 ml

橙汁 – 150 ml

Screwdriver製作：

橙汁加冰 加一Shot Vodka（酒與橙汁比例約1:3） 輕輕攪勻（最後可加香橙片做裝飾）

Screwdriver起源可以回溯至1949年間。

最後介紹一款聖誕必飲的暖暖香料酒Mulled Wine。於歐洲的聖誕節，Mulled Wine是傳統必備的飲品，以紅酒為基調，加入香橙、蜂蜜、丁香、肉桂，與八角等，香味濃郁兼具些許的辛辣口感，最重要的一點是暖飲酒款，天氣愈凍，Mulled Wine（與其製作者）的地位就愈高。聖誕與親友聚餐或舉行派對，不妨先煮一些Mulled Wine，為節日倍添溫暖。

Mulled Wine材料（約3人份）：

紅酒 – 720 ml

橙 – 1個

蜂蜜 – 4湯匙

八角 – 1粒

肉桂棒 – 2條

丁香粉 – ¾ 湯匙

肉豆蔻粉 – ¾ 湯匙

Mulled Wine製作：

橙切開兩半，一半留用，一半榨汁 落大半支紅酒，加入丁香粉、肉豆蔻粉、八角、橙、肉桂條、橙汁，中火煮約10分鐘 轉小火，加入蜂蜜與剩下的紅酒，再煮約5-10分鐘（紅酒分兩次落因為加熱過程會使酒精揮發） 最後裝杯時可以在旁加肉桂條做裝飾

Mulled Wine是聖誕節的必備傳統。

Yahoo有更多其他酒品入門攻略，想看更多清酒入門，請按此觀看；對威士忌有興趣，請按此觀看威士忌入門。威士忌入門只是第一步！這裡另有5款$500以下蘇格蘭威士忌推薦，想更了解威士忌，即按此了解；另有一篇日本威士忌入門，請按此了解。

