雞排哥全國巡炸首站 300人民幣代排

【on.cc東網專訊】十一假期在網上爆紅、江西省景德鎮市網紅「雞排哥」上周六（25日）抵達江蘇省南京市，準備現場炸雞排給當地民眾品嘗。二手交易平台瞬間湧現多個賣家，聲稱可代排購買雞排，一份索價最高近300元（人民幣，下周，約327港元）。

由於能夠提供超高情緒價值，雞排哥李俊永早前開始走紅，更吸引不少遊客專門前往景德鎮打卡光顧。直至上月，他註冊成為餐飲個體戶，經營範圍從餐飲管理與食品銷售，新增組織文化藝術交流活動、體驗式拓展活動及策劃等。他上周六下午4時許發片稱已到南京，回帶家人參加音樂節，又指當地是「全國巡炸第一站」。

廣告 廣告

在二手交易平台上，多名來自南京賣家聲稱，可在音樂節代排購買雞排哥食品，收費由30至299元（約33至327港元）不得。其中一人標明，購買一份雞排代排費為200元（約218港元），如買兩份收350元（約382港元），更稱「因為有門票成本，明天買肯定要漲價」。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】