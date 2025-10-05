「雞排哥」爆紅 工作量暴增拒絕休息

【on.cc東網專訊】江西省景德鎮市一名男子擺攤賣炸雞扒期間頻繁爆出金句，獲「雞排哥」之稱。面對不少顧客趁十一中秋長假前來，他日前坦言工作量確實增加，也略感疲憊，不過仍將全勤出攤，盡可能調整工作及精神狀態，透過最飽滿熱情歡迎五湖四海朋友來玩。

景德鎮市文旅局工作人員早前表示，「雞排哥」李俊永在假期期間為了遊客加班工作，當地政府經常建議其多加注意休息，也協調相關人員在攤位前維持秩序。該部門近日透露，李俊永此前曾與文旅部門溝通，計劃周三（8日）休息。

然而，李俊永上周六（4日）澄清不清楚政府所說休息事宜，「但我搞不清楚」，若休息會告知大家。談及會不會憂慮未來熱潮不再，他早前發布影片提到：「我是一個普通的勞動人民，我只是在平凡的工作崗位上去做一件平凡的事情，不會去說刻意的追逐流量，當然也就沒有過氣一說。」

附近商家表示，遊客目前排隊基本需要2至3小時，十一中秋假期期間更是大排長龍。有網民到場購買炸雞扒，目睹「雞排哥」明顯出現疲憊，亦因沒有得到情緒價值而感到失望。

