雞排妹日本辦絕美婚禮！老公Akira「正臉意外被曝光」 她大方認了：有點像蔣萬安

藝人鄭家純（雞排妹）與日籍醫師Akira結婚近3年，日前終於在日本輕井澤「森之美教堂」舉辦婚禮，浪漫圓了兩人多年前的約定，卻也意外讓Akira正面照外流曝光，引發熱議。對此，鄭家純親自發文說明是工作人員一時疏忽所致，不會責怪任何人，並以幽默態度回應：「好消息是：不會再有人懷疑我假結婚。壞消息是：我得面對Akira真的有點像蔣萬安這件事。」

雞排妹大方公開老公照片。（圖片來源：臉書 鄭家純）

鄭家純透露，當初與Akira交往後第一次出遊的地點就是輕井澤，當時她準備飛回台灣前，兩人曾約定：「如果哪一天真的可以結婚，就在輕井澤辦婚禮吧。」如今約定成真，也為婚姻畫下浪漫的註腳。這場婚禮共邀請約120位雙方至親好友到場見證，儀式從上午舉行至下午2點結束，氣氛溫馨感人。

雞排妹3年前和Akira結婚，近日舉辦婚禮。（圖片來源：臉書 鄭家純）

婚禮上，鄭家純身著典雅白紗，由經紀人康姐為她蓋上頭紗，爸爸親自牽著她走上紅毯交給新郎。她感性致詞表示，Akira不僅是她所愛的人，更是「在各個層面都啟發我、教會我許多的老師」，形容他是願意陪她一起冒險、探索世界的摯友，「他是我遇過最溫柔的人，以幾乎不可思議的包容接納我所有的任性，只因他喜歡看到快樂的我。」

Akira也以簡潔溫柔的話語回應：「今天，我們在各位的見證之下，作為夫妻邁出全新的一步。無論任何時刻，我都希望能以體貼的心思關懷ili（鄭家純），不忘微笑，與ili一同成長。」現場眾人報以熱烈掌聲，氣氛動人。

雞排妹幽默認了老公真的長得有點像蔣萬安。（圖片來源：臉書 鄭家純）

不過婚禮後，Akira的正面照意外在媒體上曝光，引來部分網友提醒應「遮臉」。鄭家純事後在臉書解釋，原來是工作人員誤將包含正臉的照片提供給媒體，媒體刊出後又被賓客誤以為可自由分享，導致照片流出。她得知時婚禮仍在進行中，已來不及挽回，但她感謝網友的關心，也選擇坦然接受，「雖然不是我原本想要的結果，但這是一場充滿歡笑、非常圓滿的婚禮，看到我愛的人與愛我的人都那麼開心，我和Akira真的非常幸福。」

婚禮後她也一笑置之，主動發出兩人交往初期的合照，笑說自己是「被愛情蒙蔽雙眼，才不覺得是跟日本蔣萬安在一起」，還打趣補充：「若真的要含扣，至少側面是像吳崢。」貼文一出，不少網友留言大讚「兩人好登對」、「注定你不能把他藏起來」，財經網美胡采蘋也幽默回應：「你這麼一說，吳崢跟蔣萬安的確有點像（一次得罪所有人）。」

