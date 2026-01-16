近日雖然天氣仍然炎熱，但晚上的風也乾躁了很多，是時候要煲上滋潤的湯水去潤一潤了。海底椰和無花果味道清甜，而且也是滋潤去燥的好材料，加起來煲湯便最佳拍檔，將豬骨徹底汆水去掉浮泡後才跟材料同煲，湯水會更清甜，即睇如何製作海底椰無花果湯：

Yahoo Food ・ 1 天前