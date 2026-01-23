雞翼食譜｜咖哩烤雞翼

雞翼這個食材我覺得可以有無數的變化，再加上基本不會失敗所以非常推薦大家可以試做看看，今天我們就用幾乎不敗的雞翼加上幾乎沒有人不愛的咖哩做結合，來製作一道香味四溢的咖哩烤翅。 - 粉絲專頁：https://goo.gl/QpxBKK IG：https://reurl.cc/ZObb8g

製作時間: 1小時內

份量人數: 3-4人



食材

雞翼 300g

咖哩粉 1大匙

蠔油 1大匙

醬油 1大匙

鹽巴 少許

米酒 0.5大匙

砂糖 0.5小匙

蒜末 0.5大匙

洋蔥粉 0.5小匙

辣椒粉 少許





作法:

1 ：



首先將所有材料混合均勻

2 ：

放入冰箱醃製至少30分鐘。

3 ：

放入烤箱中，用180度烤20~25分鐘。(烤至時間會因烤箱大小、溫度等因素有所不同，請依照實際情況調整。)

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/54490

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com