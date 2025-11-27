宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
雞翼食譜│藥膳雞翼 咁樣處理雞翼入味皮彈牙
初冬時份，久不久來個藥膳菜式，可以滋補一下又暖身，來做這個藥膳雞翼，即睇Yahoo食譜：
初冬時份，久不久來個藥膳菜式，可以滋補一下又暖身，這個藥膳雞翼，因為雞翼事先已用鹽水浸過有底味，浸雞翼的藥材湯底不用加太多鹽，連湯也可以喝。雞翼浸完鹽水後沖冷水降溫，也可令皮和肉保持彈牙，再浸藥材湯時便不會太腍易爛。除了浸雞翼，這個湯底亦適合浸雞腳，而浸雞腳則在汆水後，要在藥材煲了15分鐘後便加入同煲才會腍身，即睇如何製作藥膳雞翼：
藥膳雞翼（2人份量）
烹煮時間：1小時
材料：
雞翼12隻
薑3片
圓肉5粒
杞子1湯匙
紅棗6粒
當歸10克
黨蔘10克
粗鹽1湯匙
幼鹽1茶匙
水1500毫升
做法
文、攝：謝翠玲
