雞翼食譜│藥膳雞翼 咁樣處理雞翼入味皮彈牙

流心士多啤梨巴斯克焦香芝士蛋糕 對上一次整巴斯克芝士蛋糕已經係8月頭，記得當時我係見到朋友整的流心巴斯克好吸引，所以就跟整，但係我改良再改良，研究再研究，都只係整到半流心 之後因為去旅行，然後忙整月餅、蛋糕......，所以暫且放下...... 但係唔代表我放棄左，近日忽然想食巴斯克芝士蛋糕，又記番起我暫且放下左的流心巴斯克，所以充滿探究精神的我又再繼續努力努力，爬文再爬文，終於發現除左之前留意到整流心巴斯克的食譜都只落粟粉，而唔落低筋麵粉之外，仲有就係加蛋黃✌️✌️ yeah??結果終於成功喇！！ 係咪好吸引呢

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前