雞肉串燒食譜｜照燒大葱雞肉串 零油乾煎一樣好食？關鍵是焗爐油紙

香噴噴的照燒雞肉串，是不少人去居酒屋或宵夜串燒攤常點的配搭，但家中沒有烤爐，用油煎又略嫌口感油膩，不妨試試零油的乾煎方法去炮製。不加油又不會把雞肉和大葱煎至黏鑊，關鍵便是善用焗爐油紙，鋪了大葱雞肉串燒乾煎，至最後才塗上照燒汁加味，全程在油紙上進行，照燒汁也不會把鑊弄黏底，清潔非常方便，即睇Yahoo Food如何製作照燒大葱雞肉串：

照燒大葱雞肉串（2人份量)

烹煮時間：25分鐘

材料

雞扒1塊

大葱2條

鹽少許

芝麻少許

照燒汁

味醂2湯匙

醬油2湯匙

糖1湯匙

水1湯匙

做法

雞肉串燒食譜｜照燒大葱雞肉串 零油乾煎一樣好食？關鍵是焗爐油紙

1. 先把照燒汁的材料加入小鍋中，中細火加熱至變稠身的醬汁，熄火備用。

雞肉串燒食譜｜照燒大葱雞肉串 零油乾煎一樣好食？關鍵是焗爐油紙

2. 雞扒撒少許鹽抹勻，切成一口食用大小。大葱切比雞肉稍闊一點的大小。用竹籤把大葱和雞肉相間穿起。

雞肉串燒食譜｜照燒大葱雞肉串 零油乾煎一樣好食？關鍵是焗爐油紙

3. 鑊底先薄薄抹一層油免燒太乾身，鋪上焗爐油紙，放上雞肉串，用中火煎至兩面開始帶焦色，開始時最好每半分鐘才翻一次。至雞肉變白，用掃塗上照燒汁，煎至收汁再塗兩次即可。撒少許芝麻裝飾。

