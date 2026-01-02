港人Threads分享飲食小知識 驚覺原來雞腎是胃不是腎？ 網民：食咗咁多年先知

近日有網民於社交平台 Threads 發帖，分享自己最近發現一項讓人驚訝的飲食小知識，原來我們平時吃的雞腎並非雞的「腎臟」，而是牠的「胃」！帖文一出即掀起熱烈討論，大批網民留言表示震驚又長知識，不少人亦紛紛補充其他飲食冷知識。

雞腎原來係胃？

帖文引來大批網民留言，有人驚呼：「食咗咁多年先知！」，亦有人搞笑回應，「點解你要講出嚟！真嘢唔好講！」、「崩潰咗！決定聽朝射波唔返工！」等等。同一時間，有網民熱心補充解釋何謂真正的「雞腎」，「平時食白切雞，成日見到連住啲內臟喺雞背位，嗰舊先係真正嘅雞腎。」也有懂得中醫食材的網民補充，「如果係真腎，入面會有好多砂粒，要撕走層衣先食得，果層衣叫雞內金，仲可以製成中藥。」，帖文的留言區突然變成「開心大發現」現場，不少港人表示大開眼界。

原來雞腎是胃不是腎

網民補充更多食物冷知識

除「雞腎」之外，不少網民接力補充自己所知的食物冷知識，「海膽可食用部位＝生殖線（卵巢）」、「雪蛤膏原來係青蛙嘅精巢！」。另外亦有人提到常見的豬內臟，「生腸其實係輸精管」、「豬肚唔係豬個肚，豬生腸唔係豬條腸」、「豬腰都唔係豬嘅腰，豬橫脷都唔係豬脷」。從留言可見，不少人麵跟樓主一樣驚訝，笑言原來自己一直以來都不知吃了什麼。

可能叫胃唔好聽

無論叫咩名，好食最重要

不要再說了

應該好多人都知

真理！

圖片來源：Threads@ginto_raf、OpenRice

