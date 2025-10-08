港產片兩極化：小品靠補貼、大片靠老本
港人Threads分享飲食小知識 驚覺原來雞腎是胃不是腎？ 網民：食咗咁多年先知
近日有網民於Threads分享飲食小知識，驚覺原來雞腎是胃不是腎，帖文引起網民熱議，即睇內文：
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，分享自己最近發現一項讓人驚訝的飲食小知識，原來我們平時吃的雞腎並非雞的「腎臟」，而是牠的「胃」！帖文一出即掀起熱烈討論，大批網民留言表示震驚又長知識，不少人亦紛紛補充其他飲食冷知識。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
雞腎原來係胃？
帖文引來大批網民留言，有人驚呼：「食咗咁多年先知！」，亦有人搞笑回應，「點解你要講出嚟！真嘢唔好講！」、「崩潰咗！決定聽朝射波唔返工！」等等。同一時間，有網民熱心補充解釋何謂真正的「雞腎」，「平時食白切雞，成日見到連住啲內臟喺雞背位，嗰舊先係真正嘅雞腎。」也有懂得中醫食材的網民補充，「如果係真腎，入面會有好多砂粒，要撕走層衣先食得，果層衣叫雞內金，仲可以製成中藥。」，帖文的留言區突然變成「開心大發現」現場，不少港人表示大開眼界。
網民補充更多食物冷知識
除「雞腎」之外，不少網民接力補充自己所知的食物冷知識，「海膽可食用部位＝生殖線（卵巢）」、「雪蛤膏原來係青蛙嘅精巢！」。另外亦有人提到常見的豬內臟，「生腸其實係輸精管」、「豬肚唔係豬個肚，豬生腸唔係豬條腸」、「豬腰都唔係豬嘅腰，豬橫脷都唔係豬脷」。從留言可見，不少人麵跟樓主一樣驚訝，笑言原來自己一直以來都不知吃了什麼。
圖片來源：Threads@ginto_raf、OpenRice
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
人氣車仔麵「何車車仔麵」開分店 店主親揭選址元朗錦田三大原因
漢和韓燒放題逆市翻生原因 CP值高而人氣高企？網民分析5大關鍵
將軍澳茶記入貨預製蛋炒飯 紙箱列明 -18°C 保存竟放地上「解凍」？ 街坊：買三餸飯好過
香港有售 3coins 微波爐料理盒爆紅！煎、炒、煮、蒸、炊、煮飯樣樣掂！
人氣韓團 SEVENTEEN 訪港 識食大歎地道雞煲/港式小食/避風塘炒蟹 同款餐點要幾錢落樓？
港人Threads分享港式麵食配搭 大批網民表示認同：定律嚟㗎嘛
2026東京米芝蓮榜單出爐！7間必試新晉星級餐廳 這幾間「隱藏新星」你一定要知
不只會打波！「香港網球一哥」黃澤林最愛滑蛋叉燒飯！一文睇清這貼地Gen Z愛吃甚麼
結業潮2025｜屯門起家「奇蹟拉麵」再度結業 旺角店9月底結業 店方：未能與業主達成合理新合約
皇玥月餅營養標籤不符規定被勒令停售 食安：如有足夠證據會提出檢控
芫荽熱潮持續 燒賣關注組大推4大人氣芫荽燒賣 急凍版一樣咁正
颱風樺加沙｜預警八號特別告示將生效 家居防災包7大物資+4大常備儲糧清單
福岡人氣咖啡店No Coffee快閃香港3個月 必試期間限定聯乘特調咖啡
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
網上熱話｜大窩口邨房委會口語通告 網民：都幾好呀
近日有網民在社交平台發文分享，大窩口邨辦事處張貼通告指，有住戶投訴有人關上鐵閘時聲浪較大，影響鄰居，但該通告以口語入文，引起網民熱議。 對於通告以口語入文，有網民表示，「Good嫁！」、「接受，ok丫（呀）都2025年啦」、「都幾好呀，睇得明先啦，有時啲銀行信寄嚟都唔知佢講乜」、「OK啦，睇得明就得」、「其實幾好am730 ・ 20 小時前
網上熱話｜港男衣著有樣睇？黑衫襯灰短褲 一物件成標誌
不同地方的人士，衣著各有風格，港人都不例外。日前有人在社交平台上載一張照片，只見巴士上坐着4名男子，巧合的是，4人的衣著竟都差不多，都是黑色T恤、灰色短褲和白襪波鞋，耳朵上戴着無線耳機，驟眼一望就如制服。am730 ・ 1 天前
家常菜食譜│香煎蓮藕夾 咁樣切蓮藕唔會斷
脆爽的蓮藕很適合夏天用，在兩片蓮藕中釀入肉餡的香煎蓮藕夾賣相漂亮又易做，用來做家庭宴客菜式也適合。將兩片蓮藕不切斷再釀餡，煎起來比較易處理，可以用一隻筷子來作輔助，便不會把中間切斷，即睇如何製作香煎蓮藕夾：Yahoo Food ・ 1 小時前
雞胸食譜｜青檸照燒雞胸肉
在照燒醬的基處上加上檸檬汁，讓原本較鹹甜的口味在多了一份清香，尤其經過處理的雞胸吃起來軟嫩外又沾裹上滿滿的醬汁，看起來油油亮亮，吃起來軟嫩又有豐富的醬香，真的非常下飯。 - 我們有實體店面了喔～詳情歡迎點擊下方連結 山夾商行：https://reurl.cc/ZN6MqW 粉絲專頁：https://goo.gl/QpxBKK IG：https://reurl.cc/ZObb8gCook1Cook煮一煮 ・ 6 小時前
紐時：美國知名律師行遭零日攻擊 中國黑客志在美國國安及貿易情報
《紐約時報》報道，美國知名律師行 Williams & Connolly 電腦系統遭受黑客入侵，其客戶電郵可能被查閱。律師行通知客戶，這是中國黑客一次針對美國律師行的廣泛行動， Williams & Connolly 是受害者之一。聯邦調查局已展開調查，據指近月遭入侵的律師行及科技公司數以十計。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
萬綺雯「長腿女神」保養有道迎來55歲生日，網民大讚近照比當年的馬小玲更添女人魅力
「長腿女神」萬綺雯迎來 55 歲生日，日前發佈最新近照，凍齡美貌引網民留言大讚！萬綺雯於 1989 年參選亞洲小組奪得亞軍後正式出道，當年更被譽為「亞視一姐」，並於 2012 年加入無綫電視，8年約滿後移居中國內地，慢慢淡出娛樂圈後，偶爾於小紅書更新近照，凍齡美貌可謂十年如一日！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
東涌東站防火板等使用未審批螺絲螺栓 港鐵向承建商發「不合格通知書」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】繼8月被揭發使用冒牌磚後，正在興建的港鐵東涌綫延線東涌東站，再被發現月台層牆身防火板、鋼橋等範圍使用未經審批的螺絲及螺栓。港鐵回覆查詢指，已向承建商發出「不合格通知書」，承建商已抽取相關物料樣本測試，並確認符合合約及法例訂明的要求。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
青年疑於天水圍站濫用召援專綫 社交平台挑釁網民報警 港鐵報警指行為或違反《港鐵附例》︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】有網民上月以題為「Baby I’m calling」在社交平台上傳一段影片，顯示一名青年男子在港鐵屯馬綫天水圍站月台懷疑濫用召援專綫，使用後立即登上往烏溪沙方向的列車逃走，行為惹來不少網民批評。港鐵表示，根據公司記錄，相信事件於 9 月 28 日晚上發生，已就事件報警處理。Yahoo新聞 ・ 1 天前
煎食譜｜50道完美煎食譜合集 效果香口又不黏鍋
大家覺得煎這種烹飪方式和蒸或炒相比，應是較困難嗎？不少人在煎的時候，因為煎鍋用具、火侯控制、醃料問題以及步驟等原因，令最後煎出來的效果大打折扣，可能是整條魚肉散開了，或是煎燶了。Yahoo Food現為你整理了50道煎食譜，當中會教一些技巧，可以使煎出來的菜式夠香口脆身，賣相又夠靚。一般家常菜式例如煎三文魚，煎蛋餅或是煎餃子都有提及，定能令大家煎出完美可口的餸菜！Yahoo Food ・ 1 小時前
拒給川普要的5500億美元還想重談關稅協議 高市能打破日本首相短命魔咒？
日本執政的自民黨上周六 (4 日) 確定高市早苗為第十一任首相候選人，這位立場強硬的保守派女政客幾乎鐵定成為日本首位女性首相，但她剛踏上仕途，就陷入「時間與政策」的雙重壓力，既要應對高通膨高企、Z 世代選民躁動、中國影響力上升及川普的挑戰，更要面對「短命魔咒」，因過去 20 年八位首相任期未滿鉅亨網 ・ 1 天前
高市早苗將成日本首位女首相 家鄉奈良理髮店展示所謂「早苗剪」 外媒訪好友憶「領導力」往事
日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗，第三度挑戰大位，終獲選為新任自民黨總裁，在10月15日的首相指名選舉後，日本將迎來史上首位女性首相。 其家鄉奈良縣，也是高市的議員選區，選舉辦公室被花籃淹沒，支持者難掩興奮之情。兒時好友、小學同學島田（Motoko Shimada）表示，奈良以歷史文化吸引眾多遊客，也為高市建立了保守價值觀與民族自豪感。 島田還透露，考高中時她忘記帶便當，高市展現領導力，與另一位同學一起將便當分給她吃，讓她十分感激。曾為高市打理髮型的新井（Yukitoshi Arai），展示所謂的「早苗剪」，盼望高市能改善民眾最關切的經濟。 共同社最新民調顯示，有86.5%的日本民眾，對國家誕生首位女性首相表示期待。美國總統川普已在社群媒體上表達祝賀，政府人士透露，日美兩國正協調，希望10月28日舉行首腦會談，這也將是高市首度與川普面對面會談，能否與川普建立互信、強化日美同盟，將是高市重要外交考驗。Yahoo 國際通 ・ 12 小時前
港怡設新日間醫療中心 結合 AI 技術簡化就診流程 推免費大便隱血測試︱Yahoo
【Yahoo健康】港怡日間醫療中心今日（8 日）在金鐘開幕，提供多項日間醫療服務，包括腫瘤科門診及化療、內窺鏡檢查、小型手術、整形外科及醫療美容。中心亦引入人工智能（AI）及擴增實境（AR）技術，協助處理登記、付款及病歷記錄等程序。 中心利用 AI 及 AR 技術協助病人導航及簡化行政流程，例如手機 AR 導航功能可指引病人前往診症或治療區域，而生成式 AI 工具則可即時整理會診內容及支援多種語言。 中心設有術前麻醉門診，並提供內窺鏡檢查及多項日間小型手術，包括膿瘡切開及引流術、自體高濃度血小板血漿注射及子宮瘜肉切除術等。 港怡醫院執行總裁曾慶亷表示，中心採用新科技以提升診療流程效率，並希望透過日間醫療服務模式，讓市民在社區層面獲得更便捷的醫療支援。 此外，港怡日間醫療中心將與香港消化道腫瘤學會合作，提供 1,000 個免費大便隱血測試名額，推廣大腸癌早期篩查，詳情稍後公布。Yahoo 健康 ・ 9 小時前
西環美食｜7000呎自助即撈海鮮火鍋放題「西城水產」 晚市任食2小時$288起 逾12款海鮮每日香港仔魚市場新鮮直送
可以自助任撈海鮮的火鍋放題店這兩年非常受歡迎，月前又發現有新餐廳加入戰團，這間開業兩個月左右的「西城水產」位於堅尼地城卑路乍街，佔地約7000呎，由餐飲業經驗豐富的Sunny所開。Yahoo Food ・ 1 天前
結業潮｜將軍澳坑口U購貨架清空惹猜測 逾百分店執剩11間
香港零售業持續面對挑戰，不少連鎖超市紛縮減規模，其中華潤集團旗下的連鎖超市U購（U select）再傳出分店結業。有網民發現將軍澳坑口富寧花園商場的U購分店，近日出現貨架清空未見補貨，懷疑是結業先兆。U購全盛全港共有逾100間分店，不足兩年內連同上述富寧花園商場的分店，規模縮減至僅餘11間。am730 ・ 16 小時前
【娛事者】港產片兩極化：小品靠補貼、大片靠老本 - 郭靖言
港產片市道不景，但今個10月卻頗熱鬧，同時有《風林火山》和《他年她日》兩部港片上映，雖是如此，但今年上映的港片，屈指一算，只得30多部，數量是少得可憐。今年餘下的三個月，排了期肯定上映的港片， 11月有港產動畫片《世外》，和張繼聰任男主角、早於19年就拍完的《金童》，12月就有新導演梁居英執導的《殺手#4》，這電影剛獲金馬獎五項提名，是今屆最多提名的港片，加上主角是Jeffrey（魏浚笙），頗具吸引力。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
Optimus 機器人向 Jared Leto 展示功夫技藝
Tesla 的通用型人形機器人 Optimus 本週在洛杉磯的《Tron: Ares》全球首映式上首度亮相，並 […]TechRitual ・ 1 天前
《商品》追捧避險資產 金價再升逾1%破頂、銀價創新高
投資者紛紛湧向避險資產，金價連日破頂，現貨金價首次突破每安士4,000美元大關，白銀周三亦創新高。 現貨金最新升57美元或1.4%至4,042美元，與日內新高4,059美元一步之距。12月期金升56.2美元或1.4%至每安士4,060.6美元，盤中一度升至4,081美元。 投資者紛紛湧入白銀市場，白銀價格周三攀升至歷史新高。12月期銀價格升2%至每安士48.4美元。 12月期銅價格跌0.3%至每磅5.08美元。 12月期鈀金價格升7.9%至每安士1,481美元。 1月期鉑金價格升2.5%至每安士1,691美元。(me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
63歲關之琳街頭被捕獲！大方合照「近拍仍看不見皺紋」 網驚豔：說30歲我都信
「香江第一美人」關之琳近日在香港街頭被民眾野生捕獲，63歲的真實狀態在零修圖鏡頭下依然令人驚豔，網友直呼「一點皺紋都沒有」，凍齡模樣引發熱烈討論。姊妹淘 ・ 1 天前
AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）｜Amazon Prime Day優惠2025
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
巨塔之后 ｜宣萱陳煒戲內對壘戲外姊妹情深 超合拍獲封「胃酸CP」
《巨塔之后》第六集，董一妍（宣萱飾）獲萬秀琳（謝雪心飾）推薦加入明塱集團董事會的同時，方欣（陳煒飾）亦以醫療公司集團主席身份空降，成為新董事，更直接向一妍宣戰，一切原來與王進濤（鍾鎮濤飾）有關…Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前