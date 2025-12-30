藥膳雞腳湯有助行氣活血，暖身滋補，對於一啲成日見攰，手腳又容易冰冷嘅人，特別係女士，好啱飲架。充滿膠原蛋白嘅雞腳，盡情吸收晒當歸、紅棗、黨參、北芪呢啲滋補藥材嘅精華，夠晒真材實料又好味。

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

雞腳 2磅

北芪 38克

黨參 38克

當歸 57克

紅棗 80克

杞子 40克

清水 2500毫升

薑片 3片

鹽 1-2茶匙





作法:

1 ：



將紅棗開邊去核，洗乾淨備用。

2 ：

將黨參和北芪剪成一段段，連同當歸清洗乾淨。

3 ：

將雞腳剪去指甲，清洗乾淨。

4 ：

凍水落雞腳，加入薑片，用中細火飛水5分鐘，以去除雪味和血水，然後瀝乾水份備用。

5 ：

將2500毫升的清水煮滾，加入洗乾淨的藥材，蓋上煲蓋，用中細火煮45分鐘。

6 ：

45分鐘後，才加入雞腳和清洗乾淨的杞子。

7 ：

蓋上煲蓋，繼續用中細火煮30分鐘。

8 ：

完成！

9 ：

趁熱飲效果更佳。

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/53604

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com