湯水食譜｜雞蛋豆腐羹

在忙碌的都市生活中，總需要一個能讓心靈暫時放鬆的避風港。對於愛酒之人來說，沒有什麼比在優雅的環境中品味一杯好酒更能療癒心靈的了。位於千禧新世界香港酒店的葡萄酒專屬空間The Lounge，即將迎來開業一週年的重要里程碑，為了慶祝這個特別時刻，他們推出了令人期待的季節性葡萄酒品鑒組合。 葡萄酒專屬空間The Lounge 難忘味覺探索之旅 The Lounge最迷人的地方，就是它能隨著時間的流逝呈現出完全不同的面貌。日間時分，這裡是一個充滿陽光的聚會熱點，偌大的落地玻璃窗讓自然光線盡情灑入，營造出輕鬆愜意的氛圍 。你可以在這裡享用多款西式及亞洲輕食、精緻的自家製甜點、季節限定的下午茶套餐，還有超過35種自家拼配的茗茶與咖啡選擇 。​ 入夜後The Lounge瞬間化身為城中最時尚的葡萄酒天堂。燈光變得柔和迷人，現場爵士樂手的演奏為整個空間增添了浪漫的氣息 。逢星期一至六的7:30m - 11:30pm ，都能在這裡聆聽到最動人的爵士樂現場表演，讓品酒體驗更加完美 。 地下酒窖探秘：超過千款世界精選等你發掘 The Lounge的另一個令人驚艷的亮點，是通過一道如雕塑般優美的旋轉樓梯...

men’s Reads ・ 1 天前