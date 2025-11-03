低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
湯水食譜｜雞蛋豆腐羹
雞蛋豆腐羹，滑順的口感還有肉香、豆腐香，算是家常料理的經典，沒有厚重的調味，從小到大都會喜歡，而且做法簡單，應該是家庭必備的料理之一。 - 我們有實體店面了喔～詳情歡迎點擊下方連結 山夾商行：https://reurl.cc/ZN6MqW 粉絲專頁：https://goo.gl/QpxBKK IG：https://reurl.cc/ZObb8g
製作時間: 15分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
絞肉 200g
豆腐 1盒
薑末 1.5小匙
蒜末 1小匙
蔥白末 1小匙
高湯 400ml
胡椒粉 少許
雞蛋 2顆
芡水 適量
作法:
1 ：
起鍋前加入蔥花，芡水勾芡就完成了。
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56344
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
