雞蛋驗出禁用殺蟲劑超標 9縣市回收下架15萬隻

【on.cc東網專訊】台灣彰化縣一個蛋雞場出貨至賣場販售的雞蛋，近日被驗出禁用於禽畜的殺蟲劑「芬普尼」超標，產品流向高雄等9個縣市。台媒周一（10日）報道，各地衞生局接報後展開追查並下架回收，但不少蛋品已被消費者吃下肚，已售蛋數有待統計。高雄市衞生局發現有商店未依指示主動通知消費者，依違反《食品安全衞生管理法》罰款。

彰化縣衞生局配合禽畜水產品藥物殘留監測計劃抽驗，在縣內一個畜牧場出貨至鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋」（白殼雞蛋）驗出芬普尼代謝物超標，下令該賣場的蛋品先行全部下架停售，同批號及相關蛋品全數回收，上周五（7日）通知台中、雲林、南投、台南、高雄、嘉義縣市、桃園、新竹預防性下架。

衞福部食藥署周日（9日）晚公布，涉事蛋雞場生產的4批雞蛋驗出芬普尼超標，市售包裝蛋品共9品項、15萬隻雞蛋受影響，流向上述9縣市。通路商表示，有問題的雞蛋上周六（8日）已全面下架。農業部強調，第一時間派員檢驗該蛋雞場雞籠、雞蛋、飼料等，均未驗出芬普尼，初步可排除場內污染的可能，故沒計劃擴大抽查周邊其他蛋雞場。污染源有待彰化縣農業、衞生單位進一步追查，不排除是環境污染或周邊農田使用芬普尼所致。

