雞食譜│芝麻葉雞卷 用呢個部位整至滑

【Now Sports】兩年前幾乎同一時間，艾卡拿斯失去世界排名第1位置，兩年後的這天，他再次登頂，觀乎他這兩年的表現，加上其他強手各有問題，他這個世一位置可謂實至名歸。艾卡拿斯（Carlos Alcaraz）初登世界排名第1，始於他在2022年美國公開賽決賽打敗魯迪，以19歲4個月成為ATP史上最年輕世界排名第1球手，之後整整一年，他與祖高域梅花間竹雄霸世一位置，最近一次登頂是兩年前9月，當祖高域揚威美網後，艾卡拿斯即失落這個排名。祖高域之後，世一之位由冼拿壟斷，長達65星期。這段時間，艾卡拿斯並沒怠慢，雖然斷續受傷患困擾，又經歷在巴黎奧運金牌戰被祖高域打敗，但水準算穩，成為ATP史上首名在500系列賽泥地、草地及硬地都贏得冠軍的球手，可見技術全面。來到今年，冼拿受到禁藥風波後的停賽期影響，而祖高域始終已不復當年勇，艾卡拿斯持續威脅冼拿的地位，結果在近3個大滿貫決賽都與冼拿「單挑」，並取得兩勝1負，今屆美網，西班牙人直到決賽才首次失一盤，狀態大勇。2025年ATP巡迴賽，他共贏得61場並贏了7個賽事錦標，配得再當世一這個名號。近年男網世一轉變球手 登頂時間 周數艾卡拿斯 26/06/

now.com 體育 ・ 22 小時前