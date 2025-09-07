專訪｜吳肇軒：世間太多紛擾，食字笑話何必求意義
雞食譜│芝麻葉雞卷 用呢個部位整至滑
吃韓式燒肉時，不時都會配上韓國芝麻葉同吃，略帶甘味的葉片跟肉類很搭，可用來做芝麻葉雞卷，即睇Yahoo食譜：
吃韓式燒肉時，不時都會配上韓國芝麻葉同吃，略帶甘味的葉片跟肉類配搭可以減油膩感又增添香氣，用來做芝麻葉雞卷，可以做為餐前開胃菜，亦可以做飯盒菜式，因為用雞肉那邊做面，芝麻葉便不會變色，就算翻熱仍然看起來美味。韓國芝麻葉又稱白紫蘇，學名為Perilla frutescens，屬於唇形科紫蘇屬的植物，所以其實韓國芝麻葉其實就是紫蘇，有去肉腥的作用。用雞髀肉來捲完再蒸又煎，肉質仍可保持嫩滑，即睇如何製作芝麻葉雞卷：
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
芝麻葉雞卷（2人份量）
烹煮時間：30分鐘
材料：
無骨雞髀肉半塊
芝麻葉4塊
四季豆2條
黑白芝麻少許(裝飾)
醃料：
鹽少許
糖少許
胡椒粉少許
七味粉適量
生抽1湯匙
粟粉1茶匙
油2茶匙
做法
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多零失敗食譜
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
文、攝：謝翠玲
其他人也在看
肉餅食譜｜冬菇煎肉餅
是日晚餐「🍄🟫冬菇煎🥩肉餅」 開學喇！！ 我都放完暑假開工喇🤣🤣 每次整煎蝦餅／肉餅，我都好鍾意用多功能電熱盤的6格盤煎，因為可以煎到塊塊大小平均的小圓餅，好方便👍👍 肉餅我用攪拌機打成碎肉，然後用廚師機加冬菇同調味料打到起膠，放雪櫃冷藏20分鐘，就可以煎架喇！！ 呢個餸好香口，好好味😋😋 同場加映「🧄蒜蓉炒🥬生菜、🌽粟米魚肚羹」 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/16vh1xdo44/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
雞翼食譜｜泰式酸辣雞翼
天氣炎熱，家中常備一些開謂冷盤，其中一款就是酸酸辣辣的泰式酸辣雞翼。 這個菜式製作方便快捷，不妨多做給家人吃吧！ 歡迎遊覽 "小高廚房" の 蜜蜜煮 添煮意 ♥♥ FACEBOOK專頁 ♥ http://www.facebook.com/siugokitchenCook1Cook煮一煮 ・ 23 小時前
蛋糕食譜｜藍莓芝士蛋糕 Blueberry Crumble Cheesecake [附影片]
如果喜歡我們的影片, 歡迎訂閱 YouTube Hangry Kuma頻道? YouTube: https://www.youtube.com/c/HangryKuma FB: https://www.facebook.com/Hangrykuma-101621791847427/ IG: https://www.instagram.com/hangrykumaCook1Cook煮一煮 ・ 23 小時前
魚食譜｜原條吉列魚柳
保持原條魚柳出爐，可用油炸，但怕嘥油，氣炸入唔到氣炸鍋，今次搵咗水波爐6號功能炸物幫手。文迪私人廚房的facebook專頁會有更多食譜又或短片觀看。 https://m.facebook.com/profile.php?id=1544226955848255Cook1Cook煮一煮 ・ 23 小時前
月餅回收2025〡全港月餅回收機構合集 轉贈基層家庭分享愛/月餅盒回收行動
中秋節，月餅象征團圓，可節後浪費真讓人可惜；原來香港去年就浪費了約320萬塊月餅，不僅浪費食材，生產和包裝還耗費好多資源，每年都要提醒大家：「咪做大嘥鬼」！幸運的是本地不少環保團體和有心品牌都會大推月餅轉贈、月餅盒回收等活動，既不浪費，又能幫到有需要的人，一起參與，一起過有意義的中秋吧！Yahoo Food ・ 22 小時前
【JHC日本城】颱風突擊優惠 網店全單88折（即日起至08/09）
JHC日本城推出颱風突擊優惠，由即日起至9月8日，上日本城網店購物，結帳時輸入優惠碼「TYPHOON88」即享有全單88折優惠！YAHOO著數 ・ 20 小時前
奮戰兩年 艾卡拿斯再做世一
【Now Sports】兩年前幾乎同一時間，艾卡拿斯失去世界排名第1位置，兩年後的這天，他再次登頂，觀乎他這兩年的表現，加上其他強手各有問題，他這個世一位置可謂實至名歸。艾卡拿斯（Carlos Alcaraz）初登世界排名第1，始於他在2022年美國公開賽決賽打敗魯迪，以19歲4個月成為ATP史上最年輕世界排名第1球手，之後整整一年，他與祖高域梅花間竹雄霸世一位置，最近一次登頂是兩年前9月，當祖高域揚威美網後，艾卡拿斯即失落這個排名。祖高域之後，世一之位由冼拿壟斷，長達65星期。這段時間，艾卡拿斯並沒怠慢，雖然斷續受傷患困擾，又經歷在巴黎奧運金牌戰被祖高域打敗，但水準算穩，成為ATP史上首名在500系列賽泥地、草地及硬地都贏得冠軍的球手，可見技術全面。來到今年，冼拿受到禁藥風波後的停賽期影響，而祖高域始終已不復當年勇，艾卡拿斯持續威脅冼拿的地位，結果在近3個大滿貫決賽都與冼拿「單挑」，並取得兩勝1負，今屆美網，西班牙人直到決賽才首次失一盤，狀態大勇。2025年ATP巡迴賽，他共贏得61場並贏了7個賽事錦標，配得再當世一這個名號。近年男網世一轉變球手 登頂時間 周數艾卡拿斯 26/06/now.com 體育 ・ 22 小時前
「零糖」不等於零健康風險 研究指每日一罐「無糖汽水」或令腦部衰老 1.6 年︱Yahoo
近年來，「無糖」、「零卡路里」飲品及代糖零食成為不少人的首選，特別是希望控制體重或血糖的人士。不過，最新刊登於《Neurology》醫學期刊的一項研究，便提出經常攝取「人工甜味劑」，或與腦部認知功能加速退化有關。Yahoo 健康 ・ 2 天前
【新聞點評】搞盛事慎防「吹」得太勁
繼「美斯之亂」後，香港又有一壇盛事爆鑊，說的是「友邦香港國際熱氣球節」，事前大鑼大鼓揚言提供熱氣球飛行體驗，豈料在活動開幕後才透露熱氣球不准載人。有盛事業界人士坦言，鑑於港府針對「臨時公眾娛樂場所牌照」（TPPEL）設有嚴格規限，大部分活動都在開幕當日才知道是否獲得開綠燈，變數非常大。尤其在社交媒體時代，任何活動甩轆隨時演變為公關災難；所以搞盛事既須高調宣傳，又要慎防「吹」得太勁，很考功夫。信報財經新聞 ・ 1 天前
打風食譜合集│開雪櫃即煮打風版三餸一湯！鹽麴燒雞翼/番茄燜牛筋/乾煸四季豆/番茄南瓜雞湯
颱風塔巴逼近！天文台於9月7日晚上9時20分改發8號風球，並預告至少維持至翌日早上11時。不過打風不用搶罐頭，只要利用冰箱平日儲備的凍肉如雞翼、雞下髀等常備食材，再補買些耐放的蔬菜如番茄、南瓜或四季豆等，便可以煮出一桌新鮮熱辣又香噴噴的打風版三餸一湯，有惹味又方便的鹽麴燒雞翼和乾煸四季豆，番茄化身超級助手做出風味不同的番茄燜牛筋和清甜番茄南瓜雞湯，即睇如何製作打風版三餸一湯：Yahoo Food ・ 22 小時前
KFC肯德基8號風球開唔開？即睇打風期間KFC營業安排（附即時更新網址）
8號風球KFC肯德基開唔開？颱風塔巴逼近！天文台於9月7日晚上9時20分改發8號風球，並預告至少維持至翌日早上11時。上班以外，打工仔當然亦關心打風之下仲有乜餐廳會開門，KFC肯德基是個好選擇，即使高掛8號風球都照常營業，不過遇上9號及10號風球時，究竟KFC肯德基開唔開？馬上看看內文：Yahoo Food ・ 22 小時前
自助餐只需$1XX起！百樂酒店自助餐限量買一送一 任食鱈場蟹腳/韓式雜菜海鮮鍋/酥皮海鮮龍蝦湯
尖沙咀百樂酒店Park café突發推出自助晚餐及自助午餐買1送1優惠，自助晚餐折後人均低至$359起食全新「仲夏海味之旅」海鮮主題美食，包括任食鱈場蟹腳及麵包蟹、辣味芒果三文魚沙律、酥皮海鮮龍蝦湯、燒牛肋排等。而百樂酒店同時亦推出「韓風和味」自助午餐優惠，折後人均$185起食盡泡菜豬腩片、韓式海鮮韭菜煎餅、韓式豬腩炒冬粉、韓式冬粉豆腐雜菜海鮮鍋、日式刺身等多款日韓美食。今次優惠於Klook開搶，感興趣的朋友記得入去搶購喇！Yahoo Food ・ 18 小時前
熱氣球嘉年華 ｜主辦方終宣布退款 周國賢臨時缺席向公眾致歉 6號@Rb衣著成焦點
香港首個國際熱氣球節風波不斷，主辦方公告表示因天氣持續惡劣而決定取消原定於今晚（7日）舉行的「友邦香港國際熱氣球節」黃昏時段活動及音樂祭。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期熱選（08/09-12/09）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，BAEKDOO急凍迷你比薩/比薩卷 $18.8/2件、Sajo 豬肉加雞肉午餐肉 $36/2件、Suntory Stabucks 牛乳咖啡/無糖黑咖啡 $17.9/2件、Sajo安心無色素全豬午餐肉 $52/2件、OREO朱古力批 $29.9/2件！YAHOO著數 ・ 19 小時前
心理測驗｜手機電量剩多少時你才會去充電？看似簡單日常習慣，顯露你的隱藏性格特質
手機電量剩多少時，你會急忙找充電器？這個看似簡單的日常習慣，竟然能透露出你獨特的性格特質！近期在網上超流行的心理測驗，一起來玩一下吧！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
外國研究揭AI現「重複謊言」現象 有一個AI chatbot虛假資訊大幅增加⋯⋯
AI應用逐漸普及至不同領域，內地推行AI教育「融入課堂」，本港教育局早前更為中學提供「與抗日戰士AI對話」，讓學生與虛擬抗戰老兵對話，AI早已走進下一代的生活圈。然而在應用AI的同時，宜提防有假資訊滲透；外國最新研究揭示，包括 OpenAI 和 Meta 的模型在內的AI chatbots每三個答案中就有一個包含虛假資訊，而且部分虛假新聞含有政治的宣傳立場Yahoo財經 ・ 1 天前
【Aeon】滋味海鮮精選 智利海膽$100（即日起至17/09）
由即日起至9月17日，AEON「鮮味」活動精選新鮮直送的美味海鮮，從香滑三文魚、肥美鰻魚到鮮甜海膽，還有更多海鮮佐食，讓您一次過滿足味蕾！YAHOO著數 ・ 18 小時前
【惠康】至筍美食優惠 日本青森縣黃王蘋果$23/2個（即日起至11/09）
惠康集合至筍美食優惠，今個星期有日本青森縣黃王蘋果、美國空運象牙無核青提、新疆雪香梨、澳洲袋裝紅肉臍橙、美國牛腩仔、純。清遠有機雞、自家用越南鯰魚柳、快易煮家庭裝餃子/小籠包、刀嘜金裝濃香花生油同埋純享乳酪飲品，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 20 小時前
60歲邵美琪真實狀態曝光 狀態絕佳獲讚短髮女星天花板：美回從前
由杜琪峯導演、2003年上映的經典港產片《PTU》，早前舉行4K修復版重映禮，前日（6日）起重新上映，當中50%利潤會撥捐予「鮮浪潮」。杜琪峯當日率領一眾演員出席重映禮，當中包括邵美琪（Maggie）、林雪、任達華及黃浩然等，其中60歲的Maggie甚少露面，其真實狀態曝光，隨即惹來網民哄動，只見她剪了一頭清爽短髮，體型纖瘦面容飽滿，顏值不遜當年，因身穿修身黑色低胸西裝而帥氣滿滿，獲激讚是「短髮女星天花板」，驚嘆她是不只是凍齡，而是「美回從前」。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
彭博古爾曼：iPhone 17 Air是焦點 但多數人不該買
彭博社知名蘋果記者馬克 · 古爾曼 (Mark Gurman) 在其專欄最新發文指出，蘋果 (AAPL) 週二 (9 日) 發布會上的焦點無疑將是 iPhone 17 Air，這是該公司多年來的首款重大改款機型。但是，就像蘋果 20 年前推出的首款「Air」筆記型電腦一樣，大多數人可能都不應該購買它。鉅亨網 ・ 19 小時前