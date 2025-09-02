雞食譜│順德桑拿雞 雞肉咁煮特別嫩

防曬十大迷思 《Yahoo 健康》逐一拆解
桑拿雞這名字會不會讓人以為是在桑拿中心起源的菜式？其實這是順德流行起來的一個菜式，即睇Yahoo食譜：
桑拿雞這名字會不會讓人以為是在桑拿中心起源的菜式？其實這是順德流行起來的一個菜式，先以雞骨加藥材煲湯底，再把切薄雞肉經簡單調味便鋪在有孔蒸盤上，放在湯中蒸熟，尤如焗桑拿一般，出來的雞肉嫩骨爽口，雞汁精華又滴回湯中，原汁原味，自己在家做起來其實也不複雜，在蒸雞時切記雞肉要攤平均些才易熟，便可以保持嫩滑，即睇如何製作順德桑拿雞：
順德桑拿雞（3人份量）
烹煮時間：1小時20分鐘
材料：
冬瓜半斤
山藥半條
雞1隻
羊肚菌5隻(已浸，水留用)
雞油菌1小把(已浸，水留用)
鮮蟲草花1小把
紅棗4粒（去核切半）
杞子1茶匙
葱花少許
熟油1湯匙
生抽1湯匙
鹽少許
五指毛桃30克
薏米15克
蓮子6粒
土茯苓 15克
赤小豆15克
水1200克
醃料：
鹽少許
糖少許
胡椒粉少許
粟粉1湯匙
油1湯匙
做法
文、攝：謝翠玲
