雞食譜│順德桑拿雞 雞肉咁煮特別嫩

桑拿雞這名字會不會讓人以為是在桑拿中心起源的菜式？其實這是順德流行起來的一個菜式，先以雞骨加藥材煲湯底，再把切薄雞肉經簡單調味便鋪在有孔蒸盤上，放在湯中蒸熟，尤如焗桑拿一般，出來的雞肉嫩骨爽口，雞汁精華又滴回湯中，原汁原味，自己在家做起來其實也不複雜，在蒸雞時切記雞肉要攤平均些才易熟，便可以保持嫩滑，即睇如何製作順德桑拿雞：

順德桑拿雞（3人份量）

烹煮時間：1小時20分鐘

材料：

冬瓜半斤

山藥半條

雞1隻

羊肚菌5隻(已浸，水留用)

雞油菌1小把(已浸，水留用)

鮮蟲草花1小把

紅棗4粒（去核切半）

杞子1茶匙

葱花少許

熟油1湯匙

生抽1湯匙

鹽少許

五指毛桃30克

薏米15克

蓮子6粒

土茯苓 15克

赤小豆15克

水1200克

醃料：

鹽少許

糖少許

胡椒粉少許

粟粉1湯匙

油1湯匙

做法

1. 五指毛桃、薏米、蓮子、土茯苓和赤小豆清洗，先浸半小時。連同兩粒紅棗、半份切大塊的冬瓜和已削皮切片山藥加水大火煲滾後，收中細火煲1小時。另外半份冬瓜切薄片。

2. 全雞把肉起出，留雞骨和雞殼。雞肉切片，加醃料略醃。雞骨和雞殼冷水入鍋汆水至有浮泡，撈出，清洗，加入湯中繼續煲。

3. 有孔的蒸盤鋪上冬瓜薄片，將已拌入餘下紅棗、雞油菌、羊肚菌、蟲草花和杞子的雞肉攤平鋪上，把蒸盤放湯上，用中火蒸8分鐘。蒸好後上碟，撒葱花，灒熟油豉油，另把湯加鹽調味，盛起同上。

完成品

文、攝：謝翠玲