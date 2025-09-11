Charlie Kirk中槍亡 回顧31歲保守派新星冒起歷程
必學3招讓他離不開妳！心理學家揭「雷尼爾效應」戀愛秘訣
「得不到的永遠在騷動，被偏愛的都有恃無恐。」這句歌詞戳中許多人在愛情裡的患得患失。常見的困境是：一方投入越多，卻換來對方的冷淡。心理學裡的「雷尼爾效應」提醒我們，真正能留住人的，是自身無可取代的價值，而不是無止境的付出。
▍雷尼爾效應是什麼？
源自美國學者寧願放棄更高薪水，也要留在能看見雷尼爾雪山的校區。引申到感情中，意思是：當一個人擁有獨特價值時，對方自然願意留下。
▍方法1：打造「限量版價值」
與其焦慮等待回訊，不如把時間投資在自我成長。報名課程、學習專業技能、培養運動習慣，甚至拓展社交圈，這些都能展現獨特魅力。當一個人持續進化時，往往比外貌更耐看，讓關係充滿新鮮感。
▍方法2：保留「七分滿距離」
愛情需要適度留白。延遲回訊、把週末留給朋友、偶爾安排短途旅行，這些生活中的小安排，既能讓彼此各自有空間，也能在再度相聚時多些話題與驚喜。距離感，就像保鮮膜，讓感情不至於過早耗盡。
▍方法3：成為情緒支撐
最高明的陪伴不是追問「在幹嘛」，而是讀懂未說出口的訊號。當對方忙碌時，給予實際支持；當對方低潮時，選擇安靜陪伴。心理學家卡爾・羅傑斯曾說：「真正的理解，是聽見對方沒說出口的話。」這樣的同理心，才是能長久維繫感情的養分。
▍戀愛診療室Q&A
Q：他總是不主動怎麼辦？
A：試著降低「過度可得感」，把焦點放回自身，讓對方意識到你也有多元的生活重心。
Q：遠距離怎麼維持？
A：建立共同儀式感，例如固定每週同時看一部電影，再通話分享心得。這能創造專屬於兩人的連結。
真正的愛情不是乞求而來，而是當你像一座獨特的雪山，散發無可取代的光芒時，對的人自然會願意停下腳步。與其把時間耗在患得患失，不如開始規劃自己的「自我升級計畫」。
婚前沒看清這3個「人性地雷」？專家警告：選錯人再努力經營都白搭
這3星座靠「人格魅力」狂圈粉！不用頂尖顏值就擁有高人氣
顏值不一定是吸引人的唯一條件，有些星座憑著人格魅力就能讓人心甘情願靠近。以下三個星座，即使外表不是「第一眼驚豔型」，卻依舊圈粉無數。姊妹淘 ・ 1 天前
暫緩人工島計劃 測量師：市場中期影響微 林超英指海洋避一劫
【on.cc東網專訊】對於當局指交椅洲填海工程未有條件於今屆政府內開展。測量師學會土地政策小組主席劉振江今日(11日)指出，目前土地供應很足夠，特別是北都正進行很多工作，相信暫緩交椅洲人工島計劃，對市場的中期影響很輕微，長遠則需研究人口和市場增長情況，再作決定。on.cc 東網 ・ 20 小時前
「一睜眼就是工作」蘋果i17、Air等新機齊發 鄭州富士康產線近滿載 近20萬人兩班制趕工
蘋果 (AAPL-US)周二 (9 日) 正式發表 iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro 及 iPhone 17 Pro Max 四款新機型鉅亨網 ・ 1 天前
iPhone指數｜各地打工仔買機要返幾日工？瑞士4日搞掂 新加坡6日 港人需XX日
蘋果iPhone 17系列即將於9月19日發售，香港則在9月12日晚8時起開放預訂。新機價格方面，iPhone 17由6,899元起、iPhone Air 8,599元起、iPhone 17 Pro 9,399元起、iPhone 17 Pro Max 10,199元起。雖然港人不至於要「賣腎」才能買新機，但iPhoneam730 ・ 1 天前
分手後最容易快速投入新戀情的星座TOP4：天秤把戀愛當必需品、「這星座」失戀不到一天就復活
有人分手後需要很久才能走出來，但也有星座屬於「失戀秒回血」型，他們不是不痛，而是用新戀情填補空白，讓自己看起來依舊活力滿滿。一起來看看，哪些星座最容易「舊愛剛放手，新歡馬上有」吧！bella儂儂 ・ 1 天前
星鏈手機2年後上市、2萬美元機器人、AI晶片算力躍40倍 馬斯克All-In峰會談話重點一次看！
馬斯克在洛杉磯 All-In 科技峰會訪談中透露多項重大計畫，包括 Optimus 3 機器人成本將降至 2 萬美元、AI5 晶片算力性能提升 40 倍、星鏈手機 2 年後上市，以及 25 年內實現火星自給自足移民等宏大願景。鉅亨網 ・ 1 天前
Banksy英法院外新作被清除 英國街頭藝術家行蹤神秘 盤點過去反戰、諷刺時政作品｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】向來行跡神秘的英國街頭藝術家 Banksy 新作周一（8 日）出現在倫敦皇家法院外牆，刻畫一名法官揮舞木槌，擊打一名倒地的示威者，被視為是聲援支持巴勒斯坦示威者。畫作即日被圍封，其後已被清除，僅留下一片灰色的輪廓。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
熱氣球嘉年華｜港府不批准載客 飛行總監反擊：部門欠熱氣球經驗 在倫敦定獲批｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】「香港國際熱氣球節」未獲政府部門批出載客許可，主辦單位成為眾矢之的。熱氣球節飛行總監Ian Martin回覆《Yahoo新聞》查詢時，強調活動已完成全面風險評估，採取足夠緩解措施，在活動前已進行過一次示範證明安全性。對於載客許可不獲批，他反駁完全是負責的部門缺乏熱氣球活動的經驗與全面理解，強調若在倫敦、貝爾法斯特或世界大多城市，活動會獲全面核准。Yahoo新聞 ・ 1 天前
美國 13 歲少年非法藏 23 把槍及多箱彈藥 警：有校園槍擊威脅須即時拘捕｜Yahoo
特朗普的政治盟友查理・柯克（Charlie Kirk）今日（10 日）於猶他谷大學的一場公開活動中遭槍擊，傷重不治。事件震驚美國，並再次掀起管有槍械的爭議。與此同時，美國華盛頓一名 13 歲少年被發現非法藏有 23 支槍和彈藥，當地警方將他拘捕。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
同志影展今開鑼 公屋案原告 Nick 獲獎表揚貢獻：平權路未完 不同崗位做好自己︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】第 36 屆香港同志影展今天（12 日）開鑼，上映全球共 22 部的 LGBTQ＋電影，亦帶來 37 部短片，當中包括香港本地作品。每屆同志影展均會向同志社群有貢獻者頒發玲瓏大獎（Prism Award），今年獎項由同性配偶申請公屋案終極勝訴的 Nick Infinger 奪得，表揚他堅毅不屈。Nick 接受《Yahoo新聞》訪問時嘆謂「原來真係有人認同自己所做嘅嘢」，籲大眾保持開放的心，在影展中感受同志的故事。Yahoo新聞 ・ 34 分鐘前
林映輝演活慘情佩霞屢被欺凌 大讚鄭子誠江欣燕無私幫助
TVB劇《俠醫》現正播放，鄧世鏗（丁子朗飾）、鄧力圖（鄭子誠飾）和甘雁鳳（江欣燕飾）組成壞蛋三人組，為劇中的反派角色，經常欺凌凌為民（陳豪飾）的細姨鄧佩霞（林映輝飾）。「輝仔」林映輝演活了佩霞慘痛，深得觀眾喜愛。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
網上熱話｜交通督導員當街跳舞？網民憑兩點斷言AI片
本港社交媒體流傳一段交通督導員當街勁舞，上載影片的網民表示：「如果抄牌係咁，氣氛咪幾好」。影片隨即引起網民討論，不少網民直言「AI片」。am730 ・ 14 小時前
特朗普政治盟友 右翼名嘴柯克演講期間中槍身亡 生前力撐擁槍權｜Yahoo
特朗普的政治盟友、保守派青年活動組織「美國轉折點」（Turning Point USA）創辦人查理・柯克（Charlie Kirk）今日（10 日）於猶他谷大學的一場公開活動中遭槍擊。事發時身穿白色上衣的柯克正在帳幕內進行演講，中槍後立即被帶離校園，送院治療。美國總統特朗普發佈最新消息表示，柯克傷重不治。目前疑兇行蹤不明。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
二手交易平台驚現假日本東橫INN住宿券！網民中招、損失15,000日元 網購恐成詐騙陷阱｜日本酒店
深受港人頗受歡迎的東橫INN，竟傳出住宿券遭人偽造，並已有民眾在二手交易平台Mercari上中招！東橫INN回應，住宿券是旗下會員住滿10晚後可供兌換的免費住宿卡，禁止轉售，同時Mercari宣布禁止東橫INN住宿券的上架交易。Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
禾賽科技截飛 傳超購170倍 9.5萬人認購｜新股IPO(更新)
【9月11日更新】禾賽科技已於今日(9月11日)中午截止公開發售。市場消息透露，其已錄得170倍超額認購，涉及資金669億元，有9.5萬人認購，招股價將不超過228元，集資最多38.76億元。am730 ・ 16 小時前
消委會臘腸｜裕華、尚品塑化劑超標！旺角金旺樣本含可致癌物
消委會臘腸檢測報告出爐！秋冬時節不少人都喜愛食臘腸臘味煲仔飯，不過消委會第566期測試市面上的30款臘腸樣本，發現其中兩款臘腸樣本的塑化劑 DBP超標，而且更有一款本港加瘦三花臘腸檢出紅2G，能令食物添上桃紅至血紅色，會產生代謝物笨胺（aniline），不排除可致癌風險，此致癌物早已被立法禁止於食物中使用。Yahoo Food ・ 21 小時前
韓國廣藏市場爆衛生黑幕？炒年糕竟是「二手飯」？KOL教一招自保
回收食物處處都有！最近有台灣遊客在韓國首爾廣藏市場的親身目睹，小販檔將客人吃剩的炒年糕倒回鍋裡再賣，引起網民一片譁然。有韓國旅遊KOL揭露了韓國市場攤檔的衛生黑幕，更教大家如何分辨自保，避免誤食「二手飯」！Yahoo 旅遊 ・ 22 小時前
以空襲多哈震驚阿拉伯國家 分析：危險豪賭
以色列周二空襲卡塔爾首都多哈震驚國際和阿拉伯國家，為中東局勢增添變數。以方目標是擊殺巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的領袖，哈馬斯稱5名成員在空襲中死亡，領袖安然無恙，以色列「任務失敗」。另有一名卡塔爾安全部隊人員遇害。美國在卡塔爾設有駐中東最大美軍基地，視該國為北約以外最重要的盟友，但卻未能保護卡塔爾免遭以色列空襲。分析認為這am730 ・ 1 天前
車銀優高允貞「臉蛋天才」同框畫面太養眼！MFG廣告再遇，秋季學院及牛仔穿搭服裝要入貨了
車銀優與高允貞再度合體拍攝 MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD 最新廣告，兩位「臉蛋天才」同框畫面簡直不要太美好！這次他們演繹多套好看又實穿的秋季造型，看完真的忍不住想把同款通通加入購物車！Yahoo Style HK ・ 1 天前
本港新增兩宗基孔肯雅熱輸入個案
【Now新聞台】本港新增兩宗基孔肯雅熱輸入個案，涉及同一個家庭。 兩名病人分別是79歲女子和75歲男子，在沙田區居住，他們上月30日至上周六曾到訪廣州番禺，周二起發燒、頭痛、關節痛、皮疹，周三到普通科門診求醫，其後被轉送威爾斯親王醫院，目前情況穩定。他們一名家居接觸者沒有同行到廣州，現時沒有病徵，正接受醫學監察。#要聞now.com 新聞 ・ 12 小時前