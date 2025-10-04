離世10天帳戶仍在捐款 于朦朧生前低調行善

▲于朦朧（如圖）上個月11日傳出墜樓，近日就有粉絲發現，他離世至今已23天，但帳戶仍然在捐款，讓粉絲心碎留言：生前寧願睡鐵床也要行善。（圖／于朦朧 微博 ＠于朦朧）

[NOWnews今日新聞] 中國男星于朦朧9月11日凌晨，驚傳在北京朝陽區住宅墜樓身亡，享年37歲。雖然官方第一時間定調「酒後意外」，排除他殺，但外界至今仍對死因存疑。沒想到有粉絲發現，在他離世23天後，其帳戶依然在進行公益捐款，消息曝光立刻掀起熱議，由於于朦朧生前極度節儉，寧願自己睡鐵床、穿淘寶衣也要行善，讓不少粉絲鼻酸直呼：「這樣的好人不該這麼走」。

離世23天帳戶仍在捐款 疑生前設定期捐款

據粉絲曬出的捐款證書顯示，9月20日于朦朧的名字仍出現在慈善基金會的定期捐贈名單中，粉絲研判是他生前早已設定的「自動扣款」公益捐款，即使人已不在，善行依舊延續。事實上，他早已默默做過多次大額捐款，2021年河南暴雨時，他低調捐出50萬人民幣（約新台幣215萬元），2022年也曾為白血病童籌得10.3萬人民幣（約新台幣44萬元）且從不張揚。

自己穿淘寶衣、睡鐵床 卻願為公益大手筆出錢

隨著公益行為曝光，于朦朧的私下生活也被粉絲挖出來。他平常穿著僅200元人民幣（約新台幣850元）的淘寶衣物，住處相當簡陋，僅有一張鐵架床與幾個紙箱，幾乎算是家徒四壁。即便如此他面對公益卻毫不吝嗇，捐款往往動輒數十萬。粉絲心疼留言：「他寧願自己過得苦，也願意把錢給需要的人」、「這樣的靈魂太珍貴了」、「老天爺太不公平」。

遭雪藏後到山區義教 粉絲心碎籲查明真相

更讓粉絲心碎的是，2019年于朦朧遭公司雪藏、陷事業低谷時並未自怨自艾，反而悄悄前往貴州山區擔任義教志工，親自教孩子們音樂與閱讀。直到近日才被粉絲翻出，粉絲心碎留言：「被雪藏還在幫人，他的心太善良」、「這樣的人怎麼會遭遇悲劇」。許多粉絲發起線上追思，並呼籲官方公開監控與更多細節，盼能查明真相還他清白，呼籲：「讓善良的朦朧不再被黑幕掩埋」。

看更多于朦朧相關新聞

于朦朧遭虐死！楊繡惠曝也被潛規則：被問處女、拒摸屁股戲份被刪

于朦朧死前疑遭潛規則！李芳雯認在中國被要求陪睡：男女都跑不掉

于朦朧口袋勞力士主人是極光光！官後代背景曝 竟是北京屠夫之孫

于朦朧翻版？少林「最帥武僧」車禍亡爆陰謀論 傳被虐殺活摘器官

廣告 廣告

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：

自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995



更多 NOWnews 今日新聞 報導

于朦朧人生第1部作品是蔡康永執導！昔受訪喊「嗨死了」片段曝光

孫德榮遭死亡威脅？才宣布要幫于朦朧辦法會 突發佈不自殺聲明

于朦朧案驚動《外交政策》！死因被消失：中國審查過度變國際風波