中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
離世10天帳戶仍在捐款 于朦朧生前低調行善
[NOWnews今日新聞] 中國男星于朦朧9月11日凌晨，驚傳在北京朝陽區住宅墜樓身亡，享年37歲。雖然官方第一時間定調「酒後意外」，排除他殺，但外界至今仍對死因存疑。沒想到有粉絲發現，在他離世23天後，其帳戶依然在進行公益捐款，消息曝光立刻掀起熱議，由於于朦朧生前極度節儉，寧願自己睡鐵床、穿淘寶衣也要行善，讓不少粉絲鼻酸直呼：「這樣的好人不該這麼走」。
離世23天帳戶仍在捐款 疑生前設定期捐款
據粉絲曬出的捐款證書顯示，9月20日于朦朧的名字仍出現在慈善基金會的定期捐贈名單中，粉絲研判是他生前早已設定的「自動扣款」公益捐款，即使人已不在，善行依舊延續。事實上，他早已默默做過多次大額捐款，2021年河南暴雨時，他低調捐出50萬人民幣（約新台幣215萬元），2022年也曾為白血病童籌得10.3萬人民幣（約新台幣44萬元）且從不張揚。
自己穿淘寶衣、睡鐵床 卻願為公益大手筆出錢
隨著公益行為曝光，于朦朧的私下生活也被粉絲挖出來。他平常穿著僅200元人民幣（約新台幣850元）的淘寶衣物，住處相當簡陋，僅有一張鐵架床與幾個紙箱，幾乎算是家徒四壁。即便如此他面對公益卻毫不吝嗇，捐款往往動輒數十萬。粉絲心疼留言：「他寧願自己過得苦，也願意把錢給需要的人」、「這樣的靈魂太珍貴了」、「老天爺太不公平」。
遭雪藏後到山區義教 粉絲心碎籲查明真相
更讓粉絲心碎的是，2019年于朦朧遭公司雪藏、陷事業低谷時並未自怨自艾，反而悄悄前往貴州山區擔任義教志工，親自教孩子們音樂與閱讀。直到近日才被粉絲翻出，粉絲心碎留言：「被雪藏還在幫人，他的心太善良」、「這樣的人怎麼會遭遇悲劇」。許多粉絲發起線上追思，並呼籲官方公開監控與更多細節，盼能查明真相還他清白，呼籲：「讓善良的朦朧不再被黑幕掩埋」。
看更多于朦朧相關新聞
于朦朧遭虐死！楊繡惠曝也被潛規則：被問處女、拒摸屁股戲份被刪
于朦朧死前疑遭潛規則！李芳雯認在中國被要求陪睡：男女都跑不掉
于朦朧口袋勞力士主人是極光光！官後代背景曝 竟是北京屠夫之孫
于朦朧翻版？少林「最帥武僧」車禍亡爆陰謀論 傳被虐殺活摘器官
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
更多 NOWnews 今日新聞 報導
于朦朧人生第1部作品是蔡康永執導！昔受訪喊「嗨死了」片段曝光
孫德榮遭死亡威脅？才宣布要幫于朦朧辦法會 突發佈不自殺聲明
于朦朧案驚動《外交政策》！死因被消失：中國審查過度變國際風波
其他人也在看
破產貴婦想打工 不滿拿最低薪資開口嫌棄
[NOWnews今日新聞]台灣最低工資審議委員會上月26日召開會議，決定自115年1月1日起，調整每月最低工資至29500元，每小時最低工資由190元調整至196元。不只台灣，日本也有所謂的最低薪資，...今日新聞 ・ 1 天前
曾是英語老師！信義房屋張耘僑獲海外客肯定
[NOWnews今日新聞]27歲的信義房屋南京三民店專員張耘僑自外文系畢業，原本計劃赴美深造，卻因家庭變故留在台灣任職美語老師，遇到疫情薪資被剋扣，在生活壓力下他重新思考職涯方向，毅然投入房仲業，進入...今日新聞 ・ 1 天前
參加巴黎時裝周 Jennie與舊愛Kai、V同航班
[NOWnews今日新聞]超人氣韓團BLACKPINK成員Jennie，憑藉亮眼外型和時尚魅力成為潮流先鋒。近日她現身仁川國際機場，準備啟程前往巴黎時裝週。沒想到前男友EXO成員Kai，還有緋聞男友B...今日新聞 娛樂 ・ 18 小時前
與巴鈺忘情貼臉！風田剛新婚演身體結合劇
[NOWnews今日新聞]《食尚玩家》熱血48小時主持人風田、朵拉本周和節目大前輩巴鈺組成「花吃小隊」，要在6600元預算內，吃遍6家餐廳，製作單位發下豪語，只要有結餘金額，節目就發獎勵金100倍，大...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
郭富城用4個表情包回應第三胎出世傳聞 方媛「大皮皮」露玄機
【on.cc東網專訊】天王郭富城近日被傳他的老婆方媛已於上月28日誕下第3胎，有指今胎是男嬰，體重約7.1磅。可是至今城城方面仍未有回應，亦狂傳城城為照顧剛生產的方媛，就連成都演唱會可能會叫停。不過本月2日，城城已抵達成都準備10月4及5日的演唱會。而城城與方媛東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
2025世界50最佳酒吧頒獎禮首度落戶香港！本地酒吧Bar Leone上年奪全球第2名
作為酒吧界的頂級指標，每年「世界50最佳酒吧」（The World’s 50 Best Bars ）名單可說是一眾愛酒飲的必收藏之選，榜單由國際飲品與餐飲行業專家評選出，旨在表彰全球最頂尖的酒吧。每年一度的頒獎典禮更是行業盛事，匯聚頂尖調酒師、媒體和美食家，而今年頒獎禮首度首度落戶香港，並於10月選址啟德郵輪碼頭舉行！作為好酒之人，你又怎可以錯過？Yahoo Food ・ 1 天前
DIY燈籠丨中秋節親子手作 自製柚皮燈籠
中秋節吃過團圓飯和月餅後，帶燈籠到公園賞月也是重頭戲。今年想來點新意，不妨與孩子一同用柚子皮DIY燈籠，以獨一無二的設計展現自己的創意，同時也能響應環保！Yahoo 親子 ・ 1 天前
古度斯1+1 熱刺2：1挫列斯聯升次席
【Now Sports】熱刺於周六英超頭場憑古度斯間接與直接建功，以2:1打敗列斯聯，進佔積分榜次席位置。now.com 體育 ・ 15 小時前
內地客料開始返程 十一長假昨首現淨離港趨勢
【on.cc東網專訊】踏入內地十一長假期第4日，昨日(3日)入境人次約49.8萬，較去年同期的42.8萬，升約16%。其中內地旅客佔22.2萬人次，較去年同期的19.6萬人次，增加13%。然而，昨日亦有22.4萬人次內地旅客出境，即昨日淨離港內地旅客有2,000on.cc 東網 ・ 1 天前
網上熱話｜行人路驚現有人「曬通粉」 到底有何功效？
行人路上會見過有人曬陳皮，不過曬通粉又有否見過？最近有網民拍攝在行人路上驚現一堆鋪好的通粉，引起網民討論。 由圖片可見，在單車徑旁有一大堆未煮過的通粉，直接放在行人路上，並無任何布墊著。經過的網民不禁拍下照片，並上載至社交平台Threads問「究竟將未煮過既通粉曬完有咩功效？」 網民估計是為防穀牛 有am730 ・ 1 天前
無人機干擾慕尼黑機場影響逾6500人 航班陸續恢復
（法新社法蘭克福4日電） 德國慕尼黑機場營運單位表示，因無人機入侵，導致機場在兩天內兩度關閉、影響超過6500名旅客後，航班今天「逐步」恢復運作。機場方面表示，預計全天都將出現航班延誤。法新社 ・ 19 小時前
婚後幸福肥！泫雅臉變圓潤又被猜懷孕
[NOWnews今日新聞]南韓女星泫雅因火辣身材與性感舞姿，而有「小野馬」的稱號。而一直以來都保持纖細身材的她，婚後開始出現幸福肥。近日與丈夫龍俊亨一起現身仁川國際機場時，似乎又發福許多，不只被拍到雙...今日新聞 娛樂 ・ 18 小時前
張玉珊自爆富商男友已求婚 盧啟賢曾與廖碧兒拍拖 與前妻育有一女兒
現年50歲的張玉珊（Shirley）早於15歲已拍廣告，出道後曾是TVB花旦兼玉女歌手，其後轉戰商界憑創辦「修身堂」美容纖體公司，2003年公司上市時Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張玉珊投資有道晉身3億富婆 未婚夫曾陷財富真偽爭議
前玉女歌手張玉珊投資有道，憑生意及物業累積3億身家，晉身富婆行列；未婚夫盧啟賢則曾被《福布斯》調查指財富存疑，兩人戀情引發熱話。Yahoo財經 ・ 1 天前
高市早苗跑車揸足廿年 電動車攻日有阻滯？
高市早苗勝出自民黨黨總裁選舉，日本有機會出現首位女首相。市場聚焦繼承安倍經濟學的她，會否堅持推動弱日圓政策。不過從高市早苗對車的感情看，平價電動車大舉搶攻日本市場或出現暗湧。Yahoo財經 ・ 4 小時前
網傳小米汽車突自己開走 小米:排除車輛質量問題
小米公司發言人微博發文表示,針對近日網傳「小米汽車突然自己開走」相關視頻,公司高度重視該事件,第一時間成立專項工作組展開調查並和用戶協同核實。雙方通過用戶授權的手機APP 操作日誌、車輛數據等逐一核實,得出統一結論「車輛後台數據和 iPhone 15 Pro Max 操作日誌、回應時間、車輛泊出指令均能匹配,排除車輛質量問題」。infocast ・ 22 小時前
高市早苗當選自民黨黨首 日本或將迎來首位女首相
日本執政黨自民黨周六選舉高市早苗為新黨首，她有望成為該國首位女首相。Bloomberg ・ 21 小時前
女股神Cathy Wood持續增持阿里及百度
有科技女股神之稱的方舟投資(ARK)創辦人Cathie Wood(伍德)，持續增持阿里巴巴(9988.HK)及百度(9888.HK)，昨日再買入逾1.4萬股阿里美國存託憑證股份，按收市價189.34美元計算，價值約274萬美元。ARK於前兩日已分別買入價值550萬和410萬美元的阿里股票。infocast ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 2 天前
中國據報以1萬億美元投資 促特朗普撤中資在美交易國安限制
《彭博》引述消息指,中國正在推動美國總統特朗普政府放寬對中國在美交易的國家安全限制,並提出一項在美國巨額投資的計劃,目前討論中的投資規模尚不明確.但早前曾提及的金額高達1萬億美元。infocast ・ 22 小時前