離任中大副校長去向未明 陳維安網站換相新職露端倪？

【on.cc東網專訊】加入中文大學未滿一年的副校長（行政）陳維安請辭，在今年9月離任。消息稱，他在加入中大後未習慣，故辭去職務，但去向未明。不過，他昨日轉換了社交網站的封面相，由中大變成其母校美國普林斯頓大學，究竟他舊地重遊散心還是赴任母校新職？相信很快揭蛊。

陳維安在2012年成為香港立法會秘書長，之前曾任教育局副局長及香港賽馬會馬場事務部總監。他在去年9月起擔任中大副校長（行政），任期3年。中大副校長（行政）一職負責管理多個行政部門，因校董會2023年底即時解僱吳樹培而懸空。

還記得他上任中大副校長之前，便將網站封面相轉為中大校園，而今次封面相轉為其母校美國普林斯頓大學，難免引發聯想。

他在1987年以優異成績於普林斯頓大學畢業，主修電機工程及計算機科學，其後在1988年獲得哈佛大學應用數學碩士學位，並於1992年獲得賓夕凡尼亞大學沃頓商學院的工商管理碩士學位。

