離婚年半 失婚黑木美沙搭上23歲格鬥家三浦孝太

【on.cc東網專訊】37歲日本女星黑木美沙，前年聖誕與結婚11年的40歲前夫赤西仁離婚後，男方今年5月被爆撻着女星廣瀨鈴的家姐廣瀨愛麗絲。至於黑木美沙亦不愁寂寞，今日(17日)被雜誌踢爆有小鮮肉新歡，搭上比她年輕14歲的人氣格鬥家三浦孝太。

上月11日，兩人被斷正在原宿約會，之後又被網民目擊現身東京麻布十番的祭典拍拖。網民被發現兩人同月同日生，除互相追隨對方社交帳號外，美沙更對孝太的帖文密密畀like。兩人回應雜誌，承認關係很好，未有否認戀情。

23歲的三浦孝太來頭十分猛料，是日本著名前國腳三浦良知與模特兒老婆三浦理佐子的細仔，大哥則是演員三浦獠太。從小就練習足球的他，因傷忍痛放棄足球夢後，轉向格鬥界發展，及後憑住俊俏外形及爽朗笑容獲封「格鬥界許光漢」，人氣遍及亞洲，其社交網擁有289萬邀追隨者。美沙於2012年與赤西仁奉子成婚，並育有兩名小朋友。

