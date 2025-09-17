小一入學2026丨小一自行分配學位懶人包
離婚年半 失婚黑木美沙搭上23歲格鬥家三浦孝太
【on.cc東網專訊】37歲日本女星黑木美沙，前年聖誕與結婚11年的40歲前夫赤西仁離婚後，男方今年5月被爆撻着女星廣瀨鈴的家姐廣瀨愛麗絲，上月更被目擊雙雙到夏威夷旅行預支蜜月。至於黑木美沙亦不愁寂寞，今日(17日)被雜誌踢爆有小鮮肉新歡，搭上比她年輕14歲的人氣格鬥家三浦孝太搞姊弟戀。
上月11日，兩人被斷正在原宿約會，之後又被網民目擊現身東京麻布十番的祭典拍拖。網民被發現兩人同月同日生，除互相追隨對方社交帳號外，美沙更對孝太的帖文密密畀like。兩人回應雜誌，承認關係很好，未有否認戀情。
23歲的三浦孝太來頭十分猛料，是日本著名前國腳三浦知良與模特兒老婆三浦理佐子的細仔，大哥則是演員三浦獠太。從小就練習足球的他，因傷忍痛放棄足球夢後，轉向格鬥界發展，及後憑住俊俏外形及爽朗笑容獲封「格鬥界許光漢」，人氣遍及亞洲，其社交網擁有289萬邀追隨者。美沙於2012年與赤西仁奉子成婚，並育有兩名小朋友。
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
何超雲與消防未婚夫傳復合 IG互動揭示關係仍緊密
已故賭王何鴻燊三房千金何超雲（Florinda）與高級消防隊長男友Douglas於2022年被揭拍拖，不時結伴外遊，隨後宣布訂婚，感情生活一度高調甜蜜，頻繁喺社交平台曬恩愛，但婚期至今未定。然而，近年有傳二人感情起變化，今年8月何超雲突然清空個人社交平台上所有與Douglas嘅合照，暗示二人可能已分手，Douglas亦鮮少出席何家活動，令外界傳出分手傳聞。不過，最近二人似乎又有復合跡象。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
袁嘉敏回流香港拍港島新居開箱片 透露人妻朋友拒聚會感傷心：女人之間比較很愚蠢
袁嘉敏（Candy）曾於2022年公開怒斥鍾培生及其父曾向佢提出古怪要求，「鍾袁大戰」引起全城熱議。2023年底，袁嘉敏移英展開新生活，表示希望可以融入當地生活，和來自歐洲或不同國家嘅人交流，尋找另一半，因而冇選擇市郊香港人較多嘅社區居住，而係選擇住喺倫敦Zone 1南肯辛頓，又自爆玩交友app，激讚app內嘅男性高質，同時課金500英鎊（約4,800港元）出席「富豪飯局」。不過，袁嘉敏喺今年2月宣布回流香港，重返港島南區成長地段居住。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
俠醫｜譚凱琪坦言開拍前好大壓力 為演自閉症角色收集真實案例仍被網民狠批
TVB熱播劇集《俠醫》由陳豪、張曦雯、馬貫東、丁子朗、劉佩玥、譚凱琪等演員演出，其劇情焦點之一為羅穎茵（譚凱琪飾）及羅穎琛（張曦雯飾）呢對姊妹情，譚凱琪扮演患有自閉症嘅姐姐，折磨妹妹張曦雯嘅劇情令唔少觀眾都表示感受到兩姐妹之間嘅溫馨感情。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
【娛事者】港片告急：電影金像獎入圍有危機
港產片近年進入低潮，今年尤其嚴重，以票房計，迄今為止，仍未有一套港片票房能突破1400萬。但這情況或許有轉機，麥浚龍執導的《風林火山》，終鐵定10月1號正式公映。之前電影在康城曝光，反應不似預期，評語大都是影像出色，說故事欠清晰。雖然如此，若以入場慾來計，《風林火山》是爆棚，Juno加上金城武、劉青雲和古天樂，影片票房該不是問題，今年港片票房的弱勢，就有待《風林火山》來突破。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
BTS柾國退伍後首現身！Calvin Klein時裝週大洗版，4個吸睛亮點一次看
Calvin Klein 時裝週大洗版！Calvin Klein 現時由來自羅馬的 Veronica Leoni 擔任創意總監，帶來簡約而內藏性感的新世代著裝，新系列於紐約時裝週大放異彩。Calvin Klein 請來的天橋座上客更是顆顆巨星，包括 BTS 田柾國、Lily Collins、泰版《流星花園》杉菜 Tu Tontawan等，一起來看看亮點吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
荷里活巨星羅拔烈福離世 享年89歲
美國男星羅拔烈福（Robert Redford）今日（16日）於美國辛丹斯寓所於睡夢中離世，享年89歲。其公關表示：「羅拔烈福於2025年9月16日於猶他州山區辛丹斯家中離世，這是他深愛的地方，身邊圍繞著他摯愛的人。我們將非常懷念他。」羅拔同時是演員與導演，21歲加入影壇，縱橫影壇超過60載，曾憑1973年電影《老千計狀元才》（The Sting）獲奧斯卡影帝提名，並憑1980年電影《普通人》（Ordinary People）奪得奧斯卡最佳導演。他憑1994年電影《幕後謊言》（Quiz Show）獲最佳電影與最佳導演提名，並於2002年獲得奧斯卡終身成就獎。東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
蘇永康內地個唱遭網友投訴 被翻炒曾涉毒群情激動
歌手蘇永康將於10月初在浙江溫州舉辦演唱會，因其曾有涉毒歷史，有網友向溫州當地相關部門進行投訴。昨日（15日）浙江省文化廣電和旅遊廳相關處室工作人員回應稱，確實接到過關於蘇永康演唱會的相關反映，蘇永康演唱會的報批資料是合規的，是省廳層面審批的。相關話題如「#涉毒藝人蘇永康辦演唱會遭網友投訴#」、「#官方回應涉毒藝人辦演唱會遭投訴#」等均長期處於熱搜位置，合共逾6,000萬閱讀量，今日（16日）個唱資訊已被下架。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
23歲「財閥千金」ALLDAY PROJECT Annie同款香水清單公開！TOM FORD、Byredo...必收藏的「千金香水」是哪款？
「財閥千金」的香水櫃向來是品味的縮影，這次有「韓國最強財閥偶像」之稱的 ALLDAY PROJECT 成員 Annie，近日在節目《全知干預視角》中曝光了私藏香水清單。每一瓶都飄着「高級感」，想偷師千金風格，這些同款香調絕對要收！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面
《施政報告》公布，推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」。Fortune Insight ・ 1 小時前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000
最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。鉅亨網 ・ 9 小時前
港股行T+1新制 篤手指時代將告終？
《施政報告》有關港股市場改革部分，未提到手數縮減措施，不過就透露會探索港股結算縮短至T+1。一旦落實，以往部分散戶勇士熱衷玩的「篤手指」，將難以話篤就篤。Yahoo財經 ・ 3 小時前
Jennie同款Stanley水杯聯名亮相！讓BLINKS更愛飲水，還附上水豚卡比巴拉吊飾
BLACKPINK四位都是「帶貨女王」，近期密密推出聯名的有這位「Jennie女王」，早前才見她成為Ray-Ban代言、與Beats聯名的紅色耳機都上架了，現在手上拿著的Stanley水杯都出聯名，而且還附上她最愛的水豚君吊飾，讓一眾BLINKS都要愛上飲水了！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
姚焯菲同李克勤大仔成紐約大學同學私下有聯絡 談當地治安「比起想像中安全好多」
姚焯菲（Chantel）於紐西蘭完成兩年高中課程後，今年9月再度離港入讀全球聞名的美國紐約大學（NYU）修讀Music Business學位課程。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
居屋長者戶 寧做包租公都不願換樓？
《施政報告》諗計推動居屋流轉，提出兩項措施，一是為居屋出租鬆綁，二是鼓勵居屋長者業主樓換樓。從本地長者揸磚頭的心態考慮，可能居屋長者寧願做包租公，都不願臨老賣樓。Yahoo 地產 ・ 2 小時前
胡‧說樓市｜《施政報告》前新盤大戰! 逾6,000伙供應蓄勢待發!
萬眾期待的《施政報告》發表在即，市場正觀望政府會否為樓市帶來利好措施，但一眾發展商早已磨拳擦掌，準備在報告公布後，立即推售旗下全新項目，一場新盤大戰蓄勢待發。Yahoo 地產 ・ 1 天前
《施政報告》港府擬發行更多人民幣債券 研究以人民幣支付政府開支
行政長官李家超指，香港是全球最大離岸人民幣業務樞紐，為增加本港離岸人民幣市場的流動性和全球輻射能力，金管局將利用與人民銀行的貨幣互換協議，設立新的「人民幣業務資金安排」，向企業提供貿易、日常營運、資本支出所需且年期較長的人民幣融資，支持實體經濟使用人民幣，並持續探討更多元化的跨境資金獲取渠道，為市場提供穩定且成本較低的人民幣資金。金管局亦會研究推動人民幣與區內本幣在港進行更便利的外匯報價與交易。AASTOCKS ・ 4 小時前
95歲巴菲特生活罕見曝光 熬夜看拳王爭霸
美國當地時間上周六（13 日）深夜，傳奇拳擊手特倫斯 · 克勞福德在拉斯維加斯擊敗墨西哥拳王卡內洛 · 阿爾瓦雷斯，以職業生涯 42 勝 0 敗的成績，成為世界拳擊史上首位統一三個級別四大組織金腰帶的拳王。鉅亨網 ・ 8 小時前
大快活「橙色營銷」 飲食寒冬絕地反擊？
本港多間上市餐飲集團去年業績倒退，本地消費意願依然疲弱，持續陷入飲食寒冬；其中大快活（0052）截至今年3月底止全年業績，純利按年急跌29.8%，毛利率與同店銷售均告下跌，內地業務亦蝕上千萬元，中港市場競爭壓力巨大。不過近日適逢iPhone 17「宇宙橙」推出，引起網絡炒熱「大快活橙」，而最新大快活亦連發多項營銷手段，未知能否作絕對反擊，把握機會吸引情緒消費Yahoo財經 ・ 1 天前
打風｜天文台：今晚掛1號風球，料星期六掠過香港！第三個低壓系統最強？預測下星期幾最接近香港？
今年香港特別多颱風，今個星期又有風暴消息。天文台表示，今晚起至周四（18日）初時發出一號風球，並會評估是否需要在周五（19日）改發更高熱帶氣旋警告信號。位於呂宋附近的低壓區昨晚已增強為熱帶低氣壓，正橫過呂宋一帶並進入本港800公里範圍。香港天文台預報維持風暴會在汕尾附近登陸，而內地中央氣象台的預報路徑則較早前北調，預期風暴會在汕尾至大鵬半島一帶轉向，甚至有機會在香港境內掠過。而另外2個低壓會否發展為熱帶氣旋，變數仍大，但廣東及香港沿岸由本周後期起，或會持續受驟雨及強風影響，大家要記得留意天天台的天氣預報。Yahoo 旅遊 ・ 19 分鐘前
Fed開會在即！專家以史為鑒警告降息陷阱：恐對美股與經濟帶來意想不到後果
聯儲局 (Fed) 周二 (16 日) 將召開利率會議，全球投資人正密切關注這場可能決定美國經濟走向的關鍵會議。市場普遍預期 Fed 將宣布降息，以提振疲軟的經濟和金融市場，但 Leuthold Group 投資長 Doug Ramsey 周一 (15 日) 示警別對降息效果過於樂觀，因歷史經驗顯示降息恐帶來意想不到的負面後果。鉅亨網 ・ 1 天前