離婚歐倩怡冧翹新歡禿頭男 本尊唔否應7字回應...

【on.cc東網專訊】視帝郭晉安和歐倩怡去年宣布離婚，18年婚姻玩完。然而，安仔已重新投入演對事業，主演的《金式森林》亦已正式首播；至於歐倩怡亦已展開新生活，早前更傳出與中學師弟、旅遊達人袁學謙秘戀，但她已極力否認。不過，今日卻傳出歐倩怡已靜靜為愛起革命，被指禿頭新歡拍拖。

近日，歐倩怡被拍得到觀塘出席完活動後，急急腳離開玩場，然而當時正有一位身形高大的禿頭男，駕着名車等她離開，只見歐倩怡一見猛男立即冧爆，熟練地坐在副駕駛，然而離開到一間西餐廳醫肚。吃飽飽離開到停車場取車時，歐倩怡見四下冇人，便放下戒心，主動翹住男方手臂，關係非比尋常。對於有新歡，歐倩怡接受訪問時未有否認新戀情，並以7字回應：「無回應，保持低調。」

