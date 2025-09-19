施政報告懶人包｜租者置其屋冇影 居屋綠表比例增至 5 成
離婚索千萬人民幣逼死WePhone始創人 前妻判囚12年
【on.cc東網專訊】內地手機應用程式WePhone始創人蘇享茂疑遭前妻翟欣欣敲詐勒索，2017年跳樓自殺身亡。北京市海淀區人民法院周五（19日）對翟欣欣涉嫌犯敲詐勒索罪刑事附帶民事訴訟一案公開宣判，以敲詐勒索罪判處她有期徒刑12年，並處罰金10萬元（人民幣，下同，約11萬港元），判決她賠償附帶民事訴訟原告經濟損失共計7萬餘元（約7.7萬港元）。
經審理查明，翟欣欣2017年3月與被害人蘇享茂確定戀愛關係，二人同年5月購買海南省一處房產，總值約319萬元（約350萬港元），男方支付首期，二人翌月7日登記結婚，但7月至9月間女方提出離婚，以舉報男方及其經營的公司要挾，索要1,000萬元（1,100萬港元）精神損失費，並要求海南房產歸她所有。蘇享茂7月18日被迫支付翟欣欣660萬元（約730萬港元），後將海南房產的購買人變更為對方，惟對方之後仍多次威脅並索錢，他終於9月7日墮樓身亡，對方目前已退賠全部違法所得。
法院認為，翟欣欣的行為構成敲詐勒索罪，數額特別巨大。在案證據顯示，她與被害人婚姻關係僅存續42天，二人無夫妻共同財產，她索取的是對方個人財產。她不存在離婚時申請補償、損害賠償的民事請求權基礎，為索取財物實施了敲詐勒索行為。法院綜合考慮其犯罪性質、情節、社會危害程度等，依法予以量刑，並支持附帶民事訴訟原告魏某某等人所主張的賠償請求。
