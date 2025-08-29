手足情未了｜當父母離異，孩子跟爸爸？跟媽媽？跟兄弟姊妹？

最近和一對兄妹閑談，了解他們平日互動的情況，哥哥說有一天和妹妹在家玩拋球，一下子就玩了半小時，不亦樂乎。好奇的是哥哥已是中學生，比妹妹年長六歲，玩球子竟有這份樂趣？原來吸引的不在於球，而是兄弟姊妹間的互動，將簡單的遊戲玩出真摰的感情連結，體會共同成長的經歷。當然，兄弟姊妹間的的衝突也少不了，孩子從中學習表達需要、與人理論、包容、寬恕、協調、尋找出路，兄弟姊妹的相處是學習情緒管理和人際關係的重要機會。

當父母離異，兄弟姊妹合一 VS 分開照顧

香港每年有過萬宗的離婚申請，當婚姻走到盡頭，父母之間的爭執往往不止於財產分配，更延伸至管養權的爭奪。尤其在涉及多名子女的情況下，法庭有時會作出分開照顧兄弟姊妹的判決——一個孩子由父親照顧，另一個則由母親照顧。這種安排雖然在法律上可能符合「子女最佳利益」的原則，但在情感層面卻可能留下深遠的影響。

家事法庭在判決子女管養時，以子女的最佳利益為首要考慮事項，並會考慮多項因素，包括父母的經濟能力、居住環境、與子女的情感聯繫、兄弟姊妹的合一、子女的意願等。一般來說，如果能夠盡量維持離婚前的照顧安排，例如生活環境、學校、照顧者等安排，能夠減少子女因父母分開所產生的心理適應。理論上，兄弟姊妹應該一起生活，以維持彼此的情感連結。然而，當父母各自堅持爭取管養權，並因彼此對對方的成見，各自在照顧上或金錢上的限制，提出不同的照顧方案時，法庭在全面考慮的情況下，亦有可能將兄弟姊妹分開由父親或母親一方照顧。

選擇父親或母親的矛盾

這樣的安排在實務上或許能減少父母的爭拗，但對子女而言，卻可能是一種情感上的受傷害。研究指出，兄弟姊妹的互動對兒童的情緒發展、人際社交及安全感有重要影響。當他們被安排分開生活，尤其在父母關係緊張、互不往來、甚至對簿公堂的情況下，孩子可能被迫要從父母中選擇較親近的一方，害怕表達對其中一方掛念而令另一方不快，更要面對與手足分離，孩子可能感到孤立、失落、壓抑，甚至產生被遺棄的感覺。

真實個案分享：同享父親和母親的愛

曾經有一宗調解個案，兩名兄妹在父母離婚後分別由父母親各自照顧。起初，雙方父母均表示這樣能提供更穩定的生活環境，但隨著時間推移，因為父母在法庭訴訟事情未能解決，影響了父母與子女的探視安排，更削減了兄妹之間的相聚時間。幸好哥哥和妹妹在學校表現都穩定，有良好的社交關係，但當社工介入後，才發現他們彼此非常思念對方，最大的願望是兄妹可以定期見面，父母不要再爭吵，那他們可以同時更愛父母二人。

守護手足情不斷線，家事調解員給離婚父母的3個建議

那麼，如何在離婚後維持兄弟姊妹的情感連結？以下三個建議，希望能幫助正在經歷困難的父母。

建議一：先處理自己情緒，由「對立夫妻」學習成為「合作父母」

首要任務是處理好自己的情緒，放下對彼此的成見，並真正以子女的福祉為首要考量。嘗試轉換角色，接納及認同對方永遠是子女的父母親。維持有禮貌的基本接觸，例如在子女面前見面時打招呼、稱呼對方為“爸爸”、“媽媽”，這些微小的舉動，都有助於大大增強子女的安全感。

建議二：創造定期相聚，讓孩子感到父母雙方都支持他們的手足關係

即使法庭判決子女分開照顧，父母也應積極安排他們定期見面、共同參與活動。重點是讓孩子們感覺到，這段手足關係是受到「父母雙方共同支持」的，減少因分離而產生的焦慮與失落。

建議三：尋找「家事調解」等相關支援服務，為子女福祉共議一個雙贏的親職計劃

當父母難以溝通時，不妨尋求專業支援，例如調解服務、家庭輔導、親職輔導及教育。「家事調解」提供一個中立、保密的平台，由受過專業訓練的調解員協助雙方平心靜氣地溝通，聚焦在子女的需要上，共同協商出一套雙方都同意的「親職合作計劃」。這份計劃可以涵蓋探視、相聚、假期安排等細節，幫助父母重新建立合作關係，從根本上減少衝突。

離婚對子女造成最大的傷害莫過於父母彼此的敵對情緒和持續的高衝突，未能兼顧子女的情感需要。兄弟姊妹之間的關係，是他們成長中最穩定的情感支柱之一。若父母在爭取管養權的同時，也能守護這份連結，或許子女在面對家庭變遷時，能多一份力量與希望。

香港家庭福利會調解中心

調解服務主任李蘇慧雲女士

查詢及申請電話：2561 9229

了解更多家事調解服務：mediationcentrehk.org