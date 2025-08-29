新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
手足情未了｜當父母離異，孩子跟爸爸？跟媽媽？跟兄弟姊妹？
最近和一對兄妹閑談，了解他們平日互動的情況，哥哥說有一天和妹妹在家玩拋球，一下子就玩了半小時，不亦樂乎。好奇的是哥哥已是中學生，比妹妹年長六歲，玩球子竟有這份樂趣？原來吸引的不在於球，而是兄弟姊妹間的互動，將簡單的遊戲玩出真摰的感情連結，體會共同成長的經歷。當然，兄弟姊妹間的的衝突也少不了，孩子從中學習表達需要、與人理論、包容、寬恕、協調、尋找出路，兄弟姊妹的相處是學習情緒管理和人際關係的重要機會。
當父母離異，兄弟姊妹合一 VS 分開照顧
香港每年有過萬宗的離婚申請，當婚姻走到盡頭，父母之間的爭執往往不止於財產分配，更延伸至管養權的爭奪。尤其在涉及多名子女的情況下，法庭有時會作出分開照顧兄弟姊妹的判決——一個孩子由父親照顧，另一個則由母親照顧。這種安排雖然在法律上可能符合「子女最佳利益」的原則，但在情感層面卻可能留下深遠的影響。
家事法庭在判決子女管養時，以子女的最佳利益為首要考慮事項，並會考慮多項因素，包括父母的經濟能力、居住環境、與子女的情感聯繫、兄弟姊妹的合一、子女的意願等。一般來說，如果能夠盡量維持離婚前的照顧安排，例如生活環境、學校、照顧者等安排，能夠減少子女因父母分開所產生的心理適應。理論上，兄弟姊妹應該一起生活，以維持彼此的情感連結。然而，當父母各自堅持爭取管養權，並因彼此對對方的成見，各自在照顧上或金錢上的限制，提出不同的照顧方案時，法庭在全面考慮的情況下，亦有可能將兄弟姊妹分開由父親或母親一方照顧。
選擇父親或母親的矛盾
這樣的安排在實務上或許能減少父母的爭拗，但對子女而言，卻可能是一種情感上的受傷害。研究指出，兄弟姊妹的互動對兒童的情緒發展、人際社交及安全感有重要影響。當他們被安排分開生活，尤其在父母關係緊張、互不往來、甚至對簿公堂的情況下，孩子可能被迫要從父母中選擇較親近的一方，害怕表達對其中一方掛念而令另一方不快，更要面對與手足分離，孩子可能感到孤立、失落、壓抑，甚至產生被遺棄的感覺。
真實個案分享：同享父親和母親的愛
曾經有一宗調解個案，兩名兄妹在父母離婚後分別由父母親各自照顧。起初，雙方父母均表示這樣能提供更穩定的生活環境，但隨著時間推移，因為父母在法庭訴訟事情未能解決，影響了父母與子女的探視安排，更削減了兄妹之間的相聚時間。幸好哥哥和妹妹在學校表現都穩定，有良好的社交關係，但當社工介入後，才發現他們彼此非常思念對方，最大的願望是兄妹可以定期見面，父母不要再爭吵，那他們可以同時更愛父母二人。
守護手足情不斷線，家事調解員給離婚父母的3個建議
那麼，如何在離婚後維持兄弟姊妹的情感連結？以下三個建議，希望能幫助正在經歷困難的父母。
建議一：先處理自己情緒，由「對立夫妻」學習成為「合作父母」
首要任務是處理好自己的情緒，放下對彼此的成見，並真正以子女的福祉為首要考量。嘗試轉換角色，接納及認同對方永遠是子女的父母親。維持有禮貌的基本接觸，例如在子女面前見面時打招呼、稱呼對方為“爸爸”、“媽媽”，這些微小的舉動，都有助於大大增強子女的安全感。
建議二：創造定期相聚，讓孩子感到父母雙方都支持他們的手足關係
即使法庭判決子女分開照顧，父母也應積極安排他們定期見面、共同參與活動。重點是讓孩子們感覺到，這段手足關係是受到「父母雙方共同支持」的，減少因分離而產生的焦慮與失落。
建議三：尋找「家事調解」等相關支援服務，為子女福祉共議一個雙贏的親職計劃
當父母難以溝通時，不妨尋求專業支援，例如調解服務、家庭輔導、親職輔導及教育。「家事調解」提供一個中立、保密的平台，由受過專業訓練的調解員協助雙方平心靜氣地溝通，聚焦在子女的需要上，共同協商出一套雙方都同意的「親職合作計劃」。這份計劃可以涵蓋探視、相聚、假期安排等細節，幫助父母重新建立合作關係，從根本上減少衝突。
離婚對子女造成最大的傷害莫過於父母彼此的敵對情緒和持續的高衝突，未能兼顧子女的情感需要。兄弟姊妹之間的關係，是他們成長中最穩定的情感支柱之一。若父母在爭取管養權的同時，也能守護這份連結，或許子女在面對家庭變遷時，能多一份力量與希望。
香港家庭福利會調解中心
調解服務主任李蘇慧雲女士
查詢及申請電話：2561 9229
了解更多家事調解服務：mediationcentrehk.org
其他人也在看
約會詐騙案｜酒店約會變詐騙案？自稱「律師」男子餐後消失 女方付8萬餐費？
酒店約會變詐騙案？消息指，一名31歲女子疑在網上認識一名自稱做律師的男子，雙方在文華東方酒店中菜廳約會吃飯，男方在餐後突然消失，女方要找朋友求救，並支付8萬元餐費。Yahoo Food ・ 5 小時前
新一批銀債發行規模500億元保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
港府宣布發行第10批銀色債券，目標發行額500億元，發行額最多可上調至550億元。銀債每手本金金額1萬元，年期為三年，每半年派息一次，保證息率為3.85厘。AASTOCKS ・ 3 小時前
「蕉皮」朱永棠孖老婆拍片介紹美食 譚凱欣曾拍檸檬茶廣告俘虜少男心
現年57歲嘅朱永棠，曾與陳小春及謝天華等人組成唱跳組合「風火海」出道，並因參演《古惑仔》系列電影中「蕉皮」及「巢皮」爆紅。佢喺2010年決定前往內地居住及發展，除咗直播、登台、出唱片及拍劇之外，佢仲開設個人抖音帳戶，近日仲同太太譚凱欣（Nicole）一同拍片介紹美食，唔少人大讚Nicole保養得宜。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
全球10大美味即食麵排行榜出爐！香港有上榜嗎？「即食麵之神」最愛「這款」連續10年蟬聯第1
即食麵美味又方便！美國知名「即食麵之神」Hans Lienesch在2002年創立「THE RAMEN RATER」，品嚐全球超過5000種即食麵，累積了過百萬Fans，每年必定會發布的全球十大即食麵排行榜成為了麵食的重要參考指標。近日Hans Lienesch公布了2025年全球最強的10大即食麵榜單，最令人驚訝的是「這款」即食麵蟬聯10年獲得第一名，香港都有得買！榜單中更有來自台灣、日本、韓國等地方的即食麵，以往也見到香港品牌上榜，如2019年排第9名的壽桃，你都很好奇今次香港有沒有品牌上榜吧？立刻為大家揭曉這美味排行榜！Yahoo Food ・ 12 小時前
許正宇今午3時半主持發行銀色債券記者會
財經事務及庫務局局長許正宇今日(29日)下午3時30分主持發行銀色債券記者會。AASTOCKS ・ 8 小時前
女神配對計劃︳百萬律師劉啟進post梁敏巧童年「合照」官宣得米？網友笑「準備緊擺酒用嘅成長片段」
TVB《女神配對計劃》節目中早前拍攝完畢，不過似乎堅係令幾對男女感情突飛猛進，即使節目未播晒，羅毓儀、葉蒨文等女神都被網民見到同節目中嘅追求者出街。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
銀色債券2025｜新一批銀債保證息3.85厘 最高發行550億 即睇認購日期及重要事項(更新)
銀色債券2025｜政府今午(29日)宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。am730 ・ 4 小時前
張佳添否認戀甄采浠稱屬「膊頭之交」 鄧兆尊從攬抱姿勢看穿已得米：女仔獻身定有所求
現年54歲的著名音樂製作人張佳添，因擔任《中年好聲音４》評審而為人熟悉，早前被網媒拍到跟黃宗澤舊愛、曾演《愛．回家》「高小姐」的甄采浠（原名甄穎珊、甄詠珊)在商場攬抱和搭膊，又在餐廳撐枱腳，一杯咖啡兩份飲，親密關係不言而喻，二人更被指已發展地下情一年。不過，張佳添事後否認戀情，形容雙方是「膊頭之交」，又稱很享受單身，強調：「我單身八年，但係永不孤單。」Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
泡泡瑪特LABUBU Mini版今晚10時開售 網上炒價驚見XXXX元 即睇搶購攻略(附連結)
【8月28日更新】泡泡瑪特(9992)近日正式「染藍」後股價創新高，其最新推出的Mini LABUBU盲盒系列「THE MONSTERS 心底密碼」將於今晚(28日)10時在多家線上平台開售，每款定價為95港元或79元人民幣，全套14隻售價1,330港元。香港玩家可透過泡泡瑪特香港官網參與抽籤或直接搶購，亦可am730 ・ 1 天前
W姓女歌手被跨性別人士爆做小三 列多個線索惹網民瘋狂猜猜她是誰
由Dada及子羽擔任主持嘅網台節目《情感關注組》，受訪者以致電方式分享經歷，近日就有一名跨性別人士Phone in爆料，佢指自己原本係女性，經過手術後，現時係男性。佢表示自己同女朋友拍拖8年，期間出軌次數多達7次，出軌對象包括女模特兒、女歌手及台灣啦啦隊成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
網絡熱話| 31歲女子文華受騙 男網友飯局後借尿遁 網民好奇8萬元究竟食乜
香港中區文華東方酒店昨日(28日)發生一宗涉及高額消費的約會詐騙案件。一名31歲陳姓女子報警求助，指其在酒店中...BossMind ・ 5 小時前
Netflix《最後復活戰》荒井陸「小巨人」人氣急升！從奧運水球國手到戀綜抱得美人歸，首戰即奪第一超全能
Netflix體能競技節目《最後復活戰》一推出便引爆話題，節目集合了25位曾經因淘汰或受傷而暫別舞台的運動員，挑戰極限體能的遊戲，最終贏家將獲得3,000萬日圓的巨額獎金！參賽者之中，討論度最高的當屬日本水球王子荒井陸，他多次代表日本參加奧運，如今在節目中登場，首集便以第一名的姿態勝出，人氣再次急升！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
Miu Miu手袋大減價低至68折！逆襲榮登Lyst Q2名牌排行榜第1名/$7XXX就買到手袋
平常有留意時尚圈子的朋友應該對時裝權威網站Lyst的排行榜一點都不陌生，它們每年每季度都會公布時裝界報告，相當具影響力。Lyst評價綜合超過九百萬人在網上搜尋、社交平台參與度、銷售量等的購物習慣數據，每次發表新榜單都會引起關注。近日第二季度排行榜出爐，近年成功擺脫副線標籤逆市翻身的Miu Miu榮登第1名，品牌的威力勢如破竹，一起來看看Miu Miu如何逆襲吧！同場加映FWRD減價貨品，有興趣成為Miu Miu Girl的女生趁機會入手吧。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Chiikawa寶寶系列比原裝更萌更犯規！9月5日本開賣，準備迎接這群可愛寶貝了嗎？
日本超人氣 IP Chiikawa 又放大招啦！全新「Chiikawa Baby」系列即將在 9 月 5 日於東京、名古屋搶先上市，全國隨後跟上！這次所有角色都變成了軟萌的嬰兒造型，戴著可愛的圍兜、裹著溫暖的小被子，萌度直接破表！Yahoo Style HK ・ 1 天前
香港特區護照確定9月8日加價！升幅高達16.2% 即將過期建議提早續期辦理
大家今年飛了幾多轉？護照空白頁如所剩無幾的話，建議大家快去換證！政府已經確定今年9月8日起調整特區護照申請費，全上調$60，即32頁護照的費用增至$430，而48頁護照則增至$520，大家如有護照續期或申請需求，可考慮在新收費上調前進行辦理，盡慳出遊成本。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
潘氏一家捲入噪音糾紛 樓下鄰居點解要打官司？
現時噪音已有投訴機制，何解該名鄰居仍要花錢打官司？要拆解此疑團，先要了解投訴噪音的流程。Yahoo財經 ・ 12 小時前
豬油竟翻身變健康食材？揭開BBC報道盲區與真相，戳破背後營養謬誤
香氣四溢的豬油總是被標籤為不健康的食材，然而一篇來自BBC的報道卻讓它瞬間翻身，宣稱它名列全球第8大健康食材，甚至超越了鱈魚和紫椰菜。這消息迅速席捲網絡，引發網民熱議，不少人開始好奇這麼多年來我們對豬油的成見難道都是錯的嗎？以下即揭露豬油的真實營養價值，看看豬油是否真如報道所稱那麼「健康」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
日本《鬼滅》擊敗中國《哪吒》勢成香港全年票房冠軍
最新本港票房數據顯示，日本動畫電影《鬼滅之刃無限城篇》結局分3集推出，首部曲「第一章：猗窩座再襲」8月14日在港上映至今，票房截至昨日（28日）下午4時，已經衝破6422萬港元，超越《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）6415萬港元的成績，依走勢有望挑戰冠軍《F1電影》6933萬元。Yahoo財經 ・ 5 小時前
迷你Labubu有強勁對手？ Chiikawa「BB」、任天堂幼兒Mario殺到
泡泡瑪特Labubu 迷你版8月28日晚上在多家線上平台開售，有分析指旗下IP進入成熟收割期，加上公司執行能力強勁，未來盈利能力維持理想。之不過，熱炒的星星人、迷你Labubu，盤點市場其實有對手，原來一眾日本IP包括Chiikawa、任天堂IP已經轉為劍指幼兒市場，屆時中國小孩從小就喜愛日本IP，Labubu若不變陣，將面對激烈挑戰Yahoo財經 ・ 1 天前
中國多家銀行警告 信用卡資金不得用於投資股票、基金等
【彭博】— 隨著散戶紛紛湧入股市，搶搭中國1萬億美元股市上漲的列車，中國多家商業銀行正加強監管使用信用卡投資股票的客戶。Bloomberg ・ 1 天前