離異後，父母依然能是「合作夥伴」：用家事調解創造 1+1>2 的教養力量

步入婚姻時，我們都聽過一個美好的願景：一加一大於二。兩個人結合，能創造比獨自一人更多的幸福與價值，成為共同經營家庭的力量。但離異後是否真的無法延續「一加一大於二」？其實不然，孩子依然能住在父、母兩個家庭中，繼續被愛、支持與資源包圍，健康快樂地成長。這並非天方夜譚，而是許多離異父母透過努力與智慧，希望實踐得到的目標。

現實的困境：父母的教養難題

許多父母在離婚後，因為過往的傷痛與怨懟，盡可能減少交流，以避免爭吵。結果往往是：

負責照顧子女的一方感到心力交瘁，獨自承擔所有壓力。

探視的一方因溝通不暢，難以定期、穩定地與子女見面，親子關係逐漸疏遠，甚至最終不再參與在孩子的生活中。

在這種「零和遊戲」的局面，不僅父母雙方持續內耗，最大的受害者無疑是那個同時愛著爸爸媽媽的孩子。

尋找第三條路：什麼是家事調解？

難道只有「老死不相往來」或「持續爭吵」這兩條路可供選擇嗎？當然不是。家事調解，正是為了幫助離異雙方尋找「第三條路」而存在的。

家事調解是由受過專業訓練、中立的家事調解員協助下，讓面臨分居或離婚的夫婦在一個安全、共同商議的環境中，理性地商討子女的撫養安排（如照顧時間、教育決策）、財務分配（如贍養費）等問題。調解目的不在於評斷夫婦在婚姻中的對錯，而是協助他們從「敵對的夫妻」轉化為「教養上的合作夥伴」。

自 2024 年 10 月開始，民政及青年事務局透過關愛基金撥款，並委任香港家庭福利會推行為期三年的贍養費調解試行計劃，為正在分居或離婚人士提供與贍養費相關的調解服務，協助雙方以調解方式解決爭議。

拖欠贍養費是離異雙方面對最棘手的問題之一。當一方不遵守贍養令時，另一方毋需立即展開昂貴且對立的法律訴訟，而是可以先透過這項計劃進行調解，尋求共識，有效減輕雙方的經濟與情緒負擔。

真實個案分享：從對立到合作的可能

個案一：贍養費衝突下的父愛延續

王先生因經濟困難，過去 5 年未能準時支付贍養費。李女士曾告上法庭，但王先生拖欠贍養費的情況依舊沒有改善，於是雙方嘗試透過調解處理贍養費問題。

在調解會議中，調解員協助王先生坦誠說明自身的財務狀況，以及因工作時間不穩而未能探望女兒的困境。同時，引導李女士表達維持父女關係對女兒成長的重要性，即使王先生有經濟困難，仍期望他與女兒保持穩定的見面及相處時間，讓女兒的成長中有爸爸的陪伴。

最終，雙方就將來支付贍養費的安排達成協議：在王先生能夠負擔的範圍內，分期支付過往拖欠的贍養費欠款，並調整未來贍養費的金額。王先生也主動向李女士索取女兒的校曆表，了解她學校假期安排，以便安排會面事宜。

個案二：溝通中斷下的教養衝突

陳先生與黃女士自分居後幾乎沒有溝通或見面，黃女士探視女兒的安排主要透過陳先生的父親進行。然而，每次探視後，爺爺都會在女兒面前表達對黃女士照顧方式的不滿。女兒夾在中間，情緒深受影響，甚至因擔心爺爺不滿，而在他面前掩飾對媽媽的真實情感，拒絕接受媽媽的禮物。

在調解員的協助下，黃女士嘗試向陳先生表達自己對女兒處境的痛心與擔憂，讓陳先生了解到女兒正面對的困境。他們將爭議的焦點從「爭奪女兒的照顧」拉回到「怎樣做對女兒來説才是最好」，一同商討如何讓女兒自在地接受爸爸、爺爺和媽媽的關愛。

調解更為他們重建溝通橋樑，當遇到女兒教養問題時，他們學會如何透過訊息或短暫會面進行有效溝通，讓女兒得到最適切的照顧，無負擔地接受來自父與母兩個家庭的愛。

總結：為愛轉型，做孩子永遠的父母

離婚，是夫妻關係的結束，卻是親職關係的另一種開始。家事調解，就像一座橋樑，幫助你們走過關係破裂後的湍急河流，到達彼岸，重新學習如何以「隊友」的身分，繼續愛你們共同的孩子。

當你們為了孩子的福祉，放下成見，重啟溝通，那麽你們為孩子創造的兩個家，就能匯聚成一股1+1>2 的強大力量。這份力量，將是孩子面對人生風雨時最堅實的後盾。

香港家庭福利會調解中心

家事調解員江秀娟女士

查詢及申請電話：2561 9229

了解更多家事調解服務：mediationcentrehk.org

*文章由家福會提供