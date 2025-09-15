熱搜第一《難哄》姊妹作《折月亮》開拍，林一、盧昱曉「學霸x社恐少女」的甜蜜倒追旅程

登上熱搜第一的陸劇《難哄》，即將迎來姊妹新作《折月亮》！陸劇《難哄》由瞿友寧執導、白敬亭和章若楠主演，高中暗戀久別重逢的甜蜜劇情，讓大家看得津津有味。新作《折月亮》又有甚麼特別引起全城關注？一起來了解一下吧！

《折月亮》看點1）大勢小說改篇 人氣本已極高

《折月亮》源自小說家竹已的手筆，上兩部作品《難哄》、《偷偷藏不住》雙雙成為熱搜第一。（愛奇藝）

《折月亮》源自小說家竹已的手筆，上兩部作品《難哄》、《偷偷藏不住》雙雙成為熱搜第一，人氣與口碑俱高。《折月亮》由左耳失聰、患有社交恐懼的少女，遇見天才少年而展開劇情，慢慢打開心房並治療心靈，看來就是戀愛感滿滿的高甜劇！

《折月亮》看點2）選角極吸引 網稱：撕漫男來了！

飾演學霸男神「傅識則」的林一具有清冷青春的少年感，擅長飾演高智學霸角色。（愛奇藝）

《折月亮》由高冷男神林一及《雲之羽》爆紅女星盧昱曉主演，飾演學霸男神「傅識則」的林一具有清冷青春的少年感，擅長飾演高智學霸角色，帥氣深邃輪廓加上188cm身高，神還原《折月亮》小說的男主角，就是氣質與顏值兼備！

飾演社恐少女「雲厘」的盧昱曉，則是典型的甜美女生。（愛奇藝）

飾演社恐少女「雲厘」的盧昱曉，則是典型的甜美女生，外貌柔弱內儉，而眼中帶有年輕的勇敢倔強，與林一走在一起已自帶極強 cp 感！

《折月亮》看點3）暗藏前作彩蛋 粉絲更能投入

《難哄》、《偷偷藏不住》兩部作品人氣極高，而《折月亮》作為「南蕪三部曲」的終章，將分享同一世界觀，亦即在《折月亮》中將找到前作的彩蛋，亦令人期待熟悉的前作角色桑延、溫以凡等會否再度客串登場。結合前兩部人氣劇的基礎，讓粉絲們更能即時投入浪漫世界！

《難哄》浪漫愛情金句放題，看完都想談戀愛了：總會出現這麼一個人，讓你覺得成年人也能相信童話

