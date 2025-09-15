10.1國慶優惠 半價看電影 免費乘電車天星小輪等
熱搜第一《難哄》姊妹作《折月亮》開拍，林一、盧昱曉「學霸x社恐少女」的甜蜜倒追旅程
登上熱搜第一的陸劇《難哄》，即將迎來姊妹新作《折月亮》！陸劇《難哄》由瞿友寧執導、白敬亭和章若楠主演，高中暗戀久別重逢的甜蜜劇情，讓大家看得津津有味。新作《折月亮》又有甚麼特別引起全城關注？一起來了解一下吧！
《折月亮》看點1）大勢小說改篇 人氣本已極高
《折月亮》源自小說家竹已的手筆，上兩部作品《難哄》、《偷偷藏不住》雙雙成為熱搜第一，人氣與口碑俱高。《折月亮》由左耳失聰、患有社交恐懼的少女，遇見天才少年而展開劇情，慢慢打開心房並治療心靈，看來就是戀愛感滿滿的高甜劇！
《折月亮》看點2）選角極吸引 網稱：撕漫男來了！
《折月亮》由高冷男神林一及《雲之羽》爆紅女星盧昱曉主演，飾演學霸男神「傅識則」的林一具有清冷青春的少年感，擅長飾演高智學霸角色，帥氣深邃輪廓加上188cm身高，神還原《折月亮》小說的男主角，就是氣質與顏值兼備！
飾演社恐少女「雲厘」的盧昱曉，則是典型的甜美女生，外貌柔弱內儉，而眼中帶有年輕的勇敢倔強，與林一走在一起已自帶極強 cp 感！
《折月亮》看點3）暗藏前作彩蛋 粉絲更能投入
《難哄》、《偷偷藏不住》兩部作品人氣極高，而《折月亮》作為「南蕪三部曲」的終章，將分享同一世界觀，亦即在《折月亮》中將找到前作的彩蛋，亦令人期待熟悉的前作角色桑延、溫以凡等會否再度客串登場。結合前兩部人氣劇的基礎，讓粉絲們更能即時投入浪漫世界！
明星魅力：
24歲沈月「名媛氣質」培養示範：擁「最強顏值基因」、流利英文對答不怯場，魅力直逼媽媽邱淑貞
45歲張柏芝「反差萌魅力」人見人愛，分享擔任林家謙演唱會嘉賓感受：我沒有音樂才華，但顏值還是有的
其他人也在看
Jennie改戴Ray-Ban！大框太陽眼鏡潮流要回來了嗎？「這裏」入手Ray-Ban低至半價、最平$790入手Aviator
「人間香奈兒」Jennie的一舉一動都吸引著大家的眼球！之前她佩戴的復古感十足Meller眼鏡，矩形鏡款框配上金屬鼻樑設計非常有個性，也瞬間讓這個小眾品牌紅遍全球，人人都想擁有一副同款！最近，Jennie一反常態，突然佩戴著Ray-Ban經典Wayfarer大黑框太陽眼鏡出現在活動現場，舉手投足都充滿女王氣質。也同時引起時尚潮人的注意，不少人都覺得大黑框黑超的潮流要強勢回歸了！想知道Jennie同款或者哪裡入手Ray-Ban、Meller最方便，不妨繼續看下去吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
艾美獎2025｜「紅地毯高材生」盤點：BLACKPINK Lisa甜辣粉紅芭比造型、性感尤物Sydney Sweeney鮮紅低胸拖尾裙亮相
艾美獎2025｜影視界盛事「第77屆艾美獎」來了，來看一眾明星的紅地毯造型。今年都有不少「紅地毯高材生」，從頒獎到得獎者都有很多養眼造型，一起來看2025艾美獎紅地毯造型！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Sabrina Carpenter「美國甜心」唱片封面爭議：兩性關係的諷刺還是順從陷阱？｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
Sabrina Carpenter 的《Man’s Best Friend》專輯封面引發了粉絲的兩極反應。Yahoo Style HK ・ 1 天前
這4大星座男超級黏妻！巨蟹「老婆＞兄弟」 雙魚最擅長把婚姻變成愛情劇
在婚姻中，有些星座男天生就帶有「黏妻屬性」，相處越久依賴感越強，甚至成了寸步不離的「專屬陪伴」。以下盤點四大代 […]姊妹淘 ・ 1 天前
投影機大爆發！Xgimi 四款新品進軍高階 4K 市場
Xgimi 正式進軍高階 4K 家庭影院市場，推出四款投影機新品，最頂級 Titan 標榜擁有 5000 ISO 流明。Horizon 20 系列均支援原生 Netflix 。Post76 ・ 1 天前
國慶煙花2025｜港青酒店節慶自助晚餐煙花盛宴！7折起邊睇煙花邊歎波士頓龍蝦/龍蝦鉗伊麵/黑松露軟芝士
國慶的煙花特別璀璨，這天街上也特別多人，因為人人都想霸個靚位，以最美的角度看煙花！但其實最聰明的是，找間靚景餐廳book個靚位，一邊歎著冷氣，享受著美食，一邊看煙花！位於尖沙咀港青酒店四樓的再臨閣The Haven，憑藉無敵維港景色和豐富自助餐選擇，一直是自助餐愛好者的熱門選擇。餐廳最新推出10月1日節慶自助晚餐，結合國際美食和特色主題，7折優惠後人均$1,038起，即可食波士頓龍蝦、琵琶蝦、自家製刁草煙三文魚、黑松露軟芝士、燒有骨西冷以及一系列豐富甜點，之後更有靚位欣賞國慶煙花，為大家帶來難忘的用餐體驗。Yahoo Food ・ 1 天前
天文台發出酷熱天氣警告 籲巿民慎防中暑
【on.cc東網專訊】天文台在今日(15日)上午11時05分發出酷熱天氣警告。預料今日本港天氣酷熱，市民應慎防中暑。今日上午11時，天文台錄得氣溫攝氏32度，相對濕度百分之67。過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是7，強度屬於高。on.cc 東網 ・ 1 天前
《黑澀會》女星被指控涉詐騙 怒斥造謠將採取法律行動
【on.cc東網專訊】《我愛黑澀會》出道女星詩亞（前名：斯亞），近年主力經營個人品牌、團購及代購等，近日她竟被指控涉嫌詐騙。有網民爆料自稱是詩亞的鄰居，聲稱被她誘騙出租網購平台帳戶，導致觸犯法例。對此，詩亞在社交網發文怒斥：「鬼月果然甚麼都市傳說都有，原來只要我東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
「美白」、「淡斑」中醫師教你天然方法！解析色斑背後原因：壓力大都會易有色斑｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
秋季肺氣當令，肺主皮毛，這段時間最好保養皮膚。不少朋友會用好多美白產品來美白，有什麼方法既天然又有效地美白呢？註冊中醫師楊明霞博士，會教大家一系列簡單動作，在家都可以輕鬆改善皮膚質素，也有美白的功效！醫言窈窕 ・ 20 小時前
一鏡到底片段爆光潛艇極緻細節！《蛟龍行動》製作特輯
《蛟龍行動》故事大綱： 中國領海「深藍3號」生產平台被傭兵佔領。中國海軍再次起航，蛟龍小隊勇敢作戰奪回平台。傭兵的陰謀也隨之浮現，在這場無人知曉的海底戰爭當中，中國海軍將面臨前所未有的挑戰。 ******************* ▶【影迷注意】Yahoo電影專欄現正上架！緊貼最新電影動向，安排周末睇戲娛樂！https://bit.ly/3wlSVNKYahoo Movies HK ・ 1 天前
艾美獎2025｜15歲Owen Cooper成為Emmys史上最年輕男配角，憑Netflix《混沌少年時》「一鏡到底」爆紅的天才童星
艾美獎2025｜「第77屆艾美獎」完美落幕，15歲Owen Cooper憑Netflix迷你影集《混沌少年時》（Adolescence）奪「迷你劇或選集或電影最佳男配角獎」，成為此項獎的最年輕得獎者。你認識了這位「天才童星」了嗎？Yahoo Style HK ・ 1 天前
42歲苟芸慧認已離婚 回復單身仍相信愛情 可接受比自己年輕10歲小鮮肉：溝通好緊要
現年42歲的前國際中華小姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）早前承認婚變，正與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）辦理離婚。她昨日（9月14日）到觀塘出席慈善嘉年華活動，被問及是否已完成離婚手續，她先大嘆一口氣，然後表示「好多謝大家關心，我而家都係好自由嘅，都係以工作為主」，其後笑着確認已經離婚，「係呀，都解決咗」，又稱女性要獨立，而她仍相信愛情，但卻不會強求，「緣份呢樣嘢，有就有，無都唔可以強求」，並笑稱現時沒有追求者。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
64歲張學友首爾演唱會以韓語答謝歌迷 獻唱《留言》狂走音被指令人惋惜
張學友世巡演唱會《Jacky Cheung 60+ Concert Tour Seoul》於日前完成首爾場次，為張學友入行41年來首次踏足韓國開個唱，佢都非常識做，先喺合十雙手向在場歌迷表達謝意，又大曬韓語：「大家好，我是香港歌手張學友！歡迎大家今日來到張學友60+韓國演唱會」。其後，張學友續透露自己平時透過睇韓劇學習韓語，因此即場展示「張學友，你做得很好」、「mi an ne（對不起）。」Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
羅莽曾一度失聯 終現身首映禮因疲勞唔受訪 太太到場全程睇實
73歲資深武打演員羅莽，早前缺席有份參演電影《觸電》的宣傳活動，驚傳慣常使用的手機號碼已停用，非但電影公司無法尋人，連親朋好友亦與他失聯，情況一度令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「上流千金」Juiles Lee令人羨慕的人生：美貌智慧並重的白富美！從小認識G-Dragon，與張員瑛、Annie是好友
大林集團千金Jules Lee，集財閥家世、學霸才華與星級人脈於一身！從小與G-Dragon相識，與張員瑛、Annie都是好友。除此之外，更是攻讀法律的「學霸」，她的IG日常宛如韓劇，堪稱現代版「It Girl」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
蘇永康內地個唱遭網友投訴 被翻炒曾涉毒群情激動
歌手蘇永康將於10月初在浙江溫州舉辦演唱會，因其曾有涉毒歷史，有網友向溫州當地相關部門進行投訴。昨日（15日）浙江省文化廣電和旅遊廳相關處室工作人員回應稱，確實接到過關於蘇永康演唱會的相關反映，蘇永康演唱會的報批資料是合規的，是省廳層面審批的。相關話題如「#涉毒藝人蘇永康辦演唱會遭網友投訴#」、「#官方回應涉毒藝人辦演唱會遭投訴#」等均長期處於熱搜位置，合共逾6,000萬閱讀量，今日（16日）個唱資訊已被下架。東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
吳卓羲又衝動！受訪爆粗「佢X知」 2年前拍綜藝大讚同行「好x勁」節目冇刪剪
早前有網民喺澳門發現「牛雜檔吳卓羲」，該位檔主無論有冇帶口罩都同吳卓羲十分似樣。尋日吳卓羲出席活動受訪，被記者問及此事時，開玩笑話一定唔係佢，因為佢本人係唔食牛。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈 ｜ 專訪 葉蒨文Sophie重視承諾另一半要有邊界感 平常心面對人氣急升：可能花無百日紅
女神、Candy、曾太、港姐、新時代女性……都會令人聯想起TVB力捧小花葉蒨文（Sophie），除了鏡頭前性感美艷的一面，到底葉蒨文是一個怎樣的人？喜愛體驗人生的Sophie從經歷了9年的影視人生中獲得甚麼啟發？Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
金式森林｜播出時間及演員名單釋出！郭晉安陳曉華相距30年忘年戀成追看賣點
由郭晉安及龔慈恩擔大旗嘅TVB豪門家族劇集《金式森林》即將於9月17日騰訊播出，其他演員包括陳曉華、何依婷、郭柏妍、江嘉敏、陳星妤、莊子璇、羅子溢、何廣沛、陳浚霆、羅天宇、羅蘭等等。劇集講述方仰天（郭晉安飾）與太太、仔女及家族成員之間，為家族利益明爭暗鬥嘅故事，話題必定係郭晉安與陳曉華呢對忘年戀，以及何廣沛、陳曉華皆與以往角色比較有極大蛻變，成為追看賣點。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
TWICE演唱會香港場2025｜TWICE 12月登陸啟德！Trip.com 9.17優先預售 套票一定要買開蓬巴士、城巴72小時車票？
迎來出道十週年的韓國人氣女子組合TWICE，正在進行的世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》，香港場次將於12月6日登陸香港啟德主場館！各位ONCE想搶門票就要注意，Trip.com於9月17日晚上6時半優先預售門票，消息推出後，多名粉絲在網上討論套票式售賣不划算，明明只需要一張演唱會飛，但現時要「強制式」多買巴士車票或機場貴賓室等使用券，變相貴了～Yahoo購物專員幫大家比較一下哪個套票最抵賣、最實用啦！即看內文～Yahoo 旅遊 ・ 1 天前