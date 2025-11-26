難得上綜藝！Jennie將擔任《換乘戀愛4》嘉賓

【on.cc東網專訊】韓國人氣女團BLACK PINK成員Jennie今日被爆將參與人氣戀愛綜藝節目《換乘戀愛4》的錄影，是她今年初亮相《劉QUIZ ON THE BLOCK》之後相隔大半年再上綜藝節目，Jennie將以特別嘉賓身份在直播室與Simon D、李龍真、Yura及金藝媛等主持一起觀看直播，並分享她的觀後感，而人氣男團Seventeen的S.COUPS與Mingyu、男歌手E'Dawn及Roy Kim早前亦曾以直播室嘉賓身份出演節目。節目組方面承諾Jennie將參與錄影，但表示暫時未能透露拍攝詳情。

此外，BLACK PINK最近正忙於舉行世界巡唱，Jennie昨晚透過社交網公開多張雅加達演唱會的花絮照，她穿上連身短裙在後台擺甫士，Fit爆身形表露無遺，而BLACK PINK將於本月28至30日一連三晚在新加坡舉行演唱會。

