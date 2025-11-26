小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
難得上綜藝！Jennie將擔任《換乘戀愛4》嘉賓
【on.cc東網專訊】韓國人氣女團BLACK PINK成員Jennie今日被爆將參與人氣戀愛綜藝節目《換乘戀愛4》的錄影，是她今年初亮相《劉QUIZ ON THE BLOCK》之後相隔大半年再上綜藝節目，Jennie將以特別嘉賓身份在直播室與Simon D、李龍真、Yura及金藝媛等主持一起觀看直播，並分享她的觀後感，而人氣男團Seventeen的S.COUPS與Mingyu、男歌手E'Dawn及Roy Kim早前亦曾以直播室嘉賓身份出演節目。節目組方面承諾Jennie將參與錄影，但表示暫時未能透露拍攝詳情。
此外，BLACK PINK最近正忙於舉行世界巡唱，Jennie昨晚透過社交網公開多張雅加達演唱會的花絮照，她穿上連身短裙在後台擺甫士，Fit爆身形表露無遺，而BLACK PINK將於本月28至30日一連三晚在新加坡舉行演唱會。
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
戶田恵梨香生完娃後變化！ 37歲辣媽突然剪超短頭髮？
1988年神戶出生，6歲那年阪神大震災，家被埋，她爸從瓦礫把她挖出來，旁邊鄰居家卻永遠沒聲音了。從那之後她超怕黑、超怕死，但偏偏又超硬撐。Japhub日本集合 ・ 22 小時前
39歲樂瞳變浮腫圓潤 手臂贅肉鬆弛 身形發福令網民直指認唔出
「童顏女神」樂瞳參加無綫第21期藝員訓練班成為藝員，曾簽約陳冠希旗下公司做歌手，不過發展平平。樂瞳曾出演《點解阿Sir係阿Sir》、《法證先鋒III》、《平安谷之詭谷傳說》等劇集，直至2017年與TVB結束10年賓主關係並專注發展個人事業，投資達6位數字積蓄創業，開網店出售洋酒。近年，樂瞳更努力開拓內地市場，轉型做KOL，於社交平台上拍片介紹飲食旅遊點滴；不過，喺發布嘅新影片中，樂瞳嘅身形成為網民討論話題，指佢發福唔少。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宋慧喬44歲生日發文引暴動！IG公開18張私密照 絕美自拍＋「翻車蛋糕」全曝光網看瘋！
照片內容非常豐富，先是粉絲準備的生日海報，黑色禮服的她氣場滿分；接著立刻切換成日常模式，戴著帽子抱著生日蛋糕、被小白狗包圍，整個畫面溫度滿滿。她固定的韓式奶油蛋糕也再度登場，蛋糕上寫滿彩色字樣與「Hye Kyo」、「Love you」等可愛祝福，看得出粉絲的心意。最讓網...styletc ・ 21 小時前
吳卓林疑返港擺攤檔謀生 照片流出遭瘋傳
前亞姐冠軍吳綺莉的女兒吳卓林，自從離家出走宣布與大她12歲的女友Andi在加拿大登記結婚後，兩母女關係至今陷入僵局。神隱多時的吳卓林近日終有消息曝光，內地社交網流傳一張疑似她在香港旺角街頭擺攤售買自家手繪設計加工的衣服，相中身處攤檔，對鏡頭舉V兼露出燦爛笑容。東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
阿Sa 43歲生日宴甜度爆表！小10歲男友貼身陪同 大方談「體重巔峰」：開心最重要
港星阿Sa（蔡卓妍）11月22日迎來43歲生日，生日宴上小10歲的緋聞男友Elvis低調陪伴，被外界視為默認戀情。姊妹淘 ・ 21 小時前
鄭伊健下周東京演唱會因「不可抗力」原因取消
鄭伊健原訂下周五在日本東京舉行的演唱會，因「不可抗力」原因取消。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
193被爆暗撻同門Candy 10個月 本尊親自拆彈
【on.cc東網專訊】男團ERROR成員193（郭嘉駿）被爆有新戀情，傳與同門女團COLLAR成員Candy（王家晴）撻着。有指二人因合作綜藝節目《公司逼我打籃球》互生情愫，至今已暗交10個月。近日兩口子更被拍得到尖沙咀晚餐，吃飽飽就返193寓所過夜度春宵。東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
煒烈兒子網上尋親 父子見面前突失約 ： 畀多少少時間我
早前有名為「Mic Lau」的網民發帖尋找失散20年的父親，指對方就是煒烈。有報章傳媒聯絡到Mic Lau，更牽線安排父子在餐廳見面Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
51歲楊恭如霸氣反擊網民整形指控 拍片力證「原裝臉」：人只要活着就會老
楊恭如於1995年參加亞洲小姐，並得到冠軍，其混血臉蛋被封「亞姐中的亞姐」，入行後隨即備受力捧，擔正劇集女主角。不過，2022年被爆出介入前「上海富商」周正毅婚姻，逐漸淡出香港娛樂圈轉到內地工作，同時定居上海。楊恭如不時於社交平台分享美妝保養、旅行等資訊，又加入帶貨行列；去年分享拍寫真花絮，被網民激讚保養得宜，有網民更指楊恭如多年來都冇太多變化：「這麼多年過去了，我都老了，女神還是那麼漂亮」。不過，以凍齡美貌聞名嘅楊恭如近日卻遭網民批評顏值大跌，有網民直指佢髮量變得稀薄、皺紋明顯，甚至懷疑整形，楊恭如不忍默默承受，霸氣拍片反擊網民指控。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
不一樣的愛情 | 鄧小巧夫婦分享跨文化婚姻日常 語言差異成爭吵最大挑戰
ViuTV全新節目《不一樣的愛情》由鄧小巧（小巧）、黃正宜（阿正）、何居倬（Adams）和黃凱逸（Zelos）擔任主持，與觀眾一同走進各式各樣看似不相襯的親密關係之中，仍能在彼此世界裡，找到屬於他們的默契和愛。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
56歲唐文龍擁健碩身形 網民錯焦點被指撞樣羅莽 髮線後移歲月催人老
唐文龍當年以歌手身份出道，縱然於台灣出咗3張國語碟，但回港後拍好唱片封套，宣傳團隊突辭職，令唱片草草了事推出，並無正式宣傳，歌手之路發展平平。1999年，唐文龍簽約TVB，演出過《十月初五的月光》、《妙手仁心II》、《棟篤神探》等劇集。2005年約滿TVB後，唐文龍轉戰內地發展，近年回歸香港熒幕，參與《溏心風暴3》、《解決師》及《一舞傾城》等劇集，更與麥長青、黃智賢、李思捷組成男團「Hey Brother」。唐文龍做好身材管理，不時分享健身心得，被指保養得宜；不過，近日有網民喺廣州塔餐廳野生捕獲唐文龍，唐文龍髮線後移惹熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
孫藝珍青龍獎封后，「孫仙戰衣」竟來自小眾品牌？準新娘趕緊筆記這個上海品牌晚裝
第46屆青龍獎紅毯上最閃的不止女星身上的珠寶，還有玄彬與孫藝珍這對神仙眷侶！兩人不僅憑著《哈爾濱》與《徵人啟弒》齊封影帝影后，在紅毯上更是甜度破表，恩愛互動像從韓劇裡走出來般浪漫！讓人驚喜的是，孫藝珍這身絕美戰袍居然並非頂奢大牌，而是來自上海的小眾婚紗品牌WINK Atelier！Yahoo Style HK ・ 1 天前
謝天華登台唱《愛很簡單》離奇自摸扭籮 網民笑諗起「娃娃舜」｜有片
58歲嘅謝天華近年食住「大灣仔」嘅勢頭，北上搵銀撈得風生水起。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
吳日言移英開餐廳 簽18年租約裝修現爭拗 拍片斥業主濫收清潔費
去年移居英國的41歲藝人吳日言，與丈夫Barry結婚後育有三名子女，一家人打算在當地落地生根，今年5月在英國倫敦西部雷丁（Reading）開餐廳，更表示與業主簽訂了長達18年的租約，以示有意長期經營。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鄺玲玲粉絲見面會唱《半斤八両》？不只顏值高，反差萌GL女神可鹽可甜魅力超圈粉
鄺玲玲與Orm這對「泰國GL界神顏CP」，日前在澳門舉行粉絲見面會。偶像們都有特意為粉絲準備表演，有聽過鄺玲玲唱謝安琪的《囍帖街》，也不及她唱《半斤八両》令人意外。鄺玲玲一開口唱「我哋呢班打工仔」，表情與動作都好鬼馬、好投入，令觀眾都覺得「好正」，這反差萌魅力大圈粉！Yahoo Style HK ・ 1 天前
新任「Dior公主」是她們！鄺玲玲、Orm，泰國GL界神顏CP「LingOrm」正式成為Dior品牌大使
泰國超人氣GL（Girls' Love）組合「LingOrm」（Lingling Sirilak Kwong與Orm Kornnaphat Sethratanapong）正式官宣成為Dior全球品牌大使！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
晚吹 - 男人亂講嘢 ｜ 三位主持分享爆喊時刻 193爆笑回應會在花姐面前喊的原因
主持們以「男人眼淚大升值」為主題，探討從過去「男兒流血不流淚」的傳統，到現今男性利用眼淚表達情感的現象。主持們普遍傾向於在另一半面前隱藏自己脆弱的一面。193更直言在伴侶面前哭泣很懦弱：「通常男人係要保護女士架嘛。」Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
2025年同時演硬漢又當導演！ 玉木宏最瘋狂的私密告白？
他根本是經典街頭傳說啊，1998年還在讀高中的時候在澀谷逛街，直接被星探拖走拍了第一部戲《せつない》。結果三年後《ウォーターボーイズ》直接爆紅Japhub日本集合 ・ 22 小時前
楊丞琳壓力大錄音室爆喊 恨回台開騷：是從小生長的地方！
【on.cc東網專訊】台灣歌手楊丞琳早前因接受手術而返台修養，最近她帶着新作品回到舞台，適逢是她出道25周年，對於即將開展的巡唱，楊丞琳表示希望可以在台灣開唱：「只要場館有時間，我也非常希望把新巡演帶回台灣。台灣是我從小生長的地方，也非常想念台灣的歌迷。上一次見東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前