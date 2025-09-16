同志影展開鑼 公屋案原告 Nick 獲獎
日本雨傘推薦2025：5大質感品牌讓你告別狼狽，輕量、防風、晴雨兩用
在潮濕多雨、紫外線猛烈的季節裡，一把好的雨傘不僅能抵禦瞬間暴雨與烈陽，更應成為日常穿搭的時尚單品。你是否厭倦了老舊的雨傘，想擁有一把既能防風、輕巧，又能襯托品味的「雨季時尚神器」？以下為你嚴選 2025 年 5 大日本高質感雨傘品牌，從隨身迷你傘到收藏級長傘，讓你輕鬆告別狼狽，應對各種生活場景與風格需求！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
日本傘雨遮推薦1：Wpc.
Wpc. 是日本最具代表性的時尚雨傘品牌之一，以「晴雨天的時尚單品」為核心理念，將傘具從單純的遮雨工具轉化為穿搭配件！
品牌熱銷的 防曬輕盈迷你摺疊傘（ベビーアンブレラ）僅手掌大小，收納後可輕鬆放入包包，晴雨兩用且UV遮蔽率達90%以上，非常適合日常隨身攜帶！
日本傘雨遮推薦2：Because
Because 以「無論天氣如何，都能享受快樂的日常生活」為品牌精神，提供兼具實用與美學的雨具。
其中品牌熱銷款「雙色滾邊雨傘」 以花苞反摺造型傘緣為特色，傘面如花朵般展開，搭配精緻滾邊，兼具遮光率99%的高機能與視覺美感，完美呼應「無論晴雨皆優雅」的品牌哲學～
日本傘雨遮推薦3：槙田商店
槙田商店是日本百年的頂級傘具工坊，從織物製造到傘骨組裝全程手工製作，耐用度與抗風性極佳，是不少追求高品質與精品生活人士的品味之選。
限量款「Stig L. HERBARIUM長傘」更與瑞典設計大師合作，傘面印有精緻的植物標本圖案，搭配復古木質手柄，極具收藏價值，是送禮自用皆宜的高質之選！
日本傘雨遮推薦4：Waterfront
作為日本人氣最高的平價傘品牌之一，Waterfront 以高CP值與創新機能與獨特設計深受大眾喜愛，尤其擅長開發特殊塗層傘布。
熱賣款 COKAGE+ 遮熱長傘，採用用特殊隔熱塗層，實測可降低傘下溫度達40°C，同時具備高防曬與抗UV效果，加上耐用的強化玻璃纖維傘骨，是夏季戶外活動的防護首選。
日本傘雨遮推薦5：Nifty Colors
Nifty Colors 以「讓雨天也能變得美好」為品牌理念，將實用機能與設計美學完美結合。品牌名稱中的「nifty」代表著「精巧」與「別緻」，每把傘都蘊藏著讓日常生活更愉悅的精緻細節～
熱銷款「Papillon 碳纖維輕量級 Mini 雨傘 」僅重約132g，傘骨加長設計擴大遮蔽範圍，UV遮蔽率超過90%，適合追求極致輕便與防護兼備的你～
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
消委會雨衣和雨披測試14款樣本，最平$12 Daiso雨衣及$199 everwin雨衣同獲5星滿分
黑雨降臨，林超英「列車」金句再現，盤點前香港天文台台長林超英金句大全：雨團又一次像列車駛過
防水外套推薦｜告別「落湯雞」：Canada Goose、Arc’teryx、Moncler...雨季必入5款時尚防水外套
其他人也在看
The Outnet Promo Code香港優惠碼｜2025年9月限時低至15折/免運費/免費退貨/網購教學
如果想買平價名牌手袋，不妨到The Outnet尋寶，The Outnet最近減價區低至15折，今期必買名牌產品有女裝Gucci手袋折後低至$12,650、COPERNI牛仔外套低至15折、男裝Thom Browne polo衫平了近萬元！跟各位詳細介紹簡約輕奢時尚網站The Outnet，這裡會定期更新The Outnet Promo Code、The Outnet優惠碼，讓大家在The Outnet hk以優惠價購物。即睇以下The Outnet網購教學，免運費詳情與退貨教學，更為各位整理了血拼清單，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 1 天前
【Aeon】心動價商品 小寧波湯丸$14.9（即日起至30/09）
Aeon精選最新心動價商品低至$7.9，今期特別推介有零食、雜貨、服飾、家品、床品同電器等，包括九龍城寨炸魚蛋/墨魚丸/炸魚角/白魚蛋 $9.9/件、灣仔碼頭海參鮮蝦迷你水餃/精饌系列瑤柱迷你水餃$13.9/件、小寧波湯丸 $14.9/件！YAHOO著數 ・ 1 天前
Amazon優惠｜Samsung T7 便攜 SSD 近底價，HK$1,780 入手 1,050MB/s 隨身 4TB 存儲
數據儲存需求越來越大，想找便宜但高品質的 SSD？Samsung T7 便攜 SSD 正以 Amazon 上以接近歷史低價的價格促銷，4TB 型號現在只要 US$230 即可入手。Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
【百佳】原箱優惠 津路原箱烏龍茶平均$6.7/支（即日起至18/09）
百佳網店精選原箱優惠，今日（9月15日）全網買滿$800憑優惠碼「MB15」更可即享92折！精選產品包括雀巢原箱香滑咖啡 250毫升6罐裝4排 $133/箱（買2箱再送15支雀巢咖啡椰青美式咖啡 /絲滑椰奶咖啡飲料）、可口可樂/ 雪碧/ 芬達/ 玉泉原箱汽水 330毫升8罐裝3排 $80/箱、津路原箱烏龍茶 500毫升24支 $160/箱、TEMPO 原箱三層印花衛生紙27卷裝 $89/箱（買滿$258送Miffy限定版摺叠行李袋1個、滿$408再送Miffy限定版縮骨遮！YAHOO著數 ・ 23 小時前
【屈臣氏】買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99 額外88折+送$20電子現金券（只限16/09）
屈臣氏星期二醒醒你，今個星期二有一連串優惠，易賞錢App 會員買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99更有額外88折，再送$20屈臣氏電子現金券！同時，本週限時屈臣氏毛孔潔淨泥膜 100克 $148/2件、屈臣氏棉柔細緻面紙(旅行裝) 5包裝X110張買1送1、NATURALS BY WATSONS 摩洛哥堅果潤唇膏 $21.9/件、屈臣氏奧米加-3深海魚油1000毫克200粒 $139/件！YAHOO著數 ・ 23 分鐘前
袁嘉敏回流香港拍港島新居開箱片 透露人妻朋友拒聚會感傷心：女人之間比較很愚蠢
袁嘉敏（Candy）曾於2022年公開怒斥鍾培生及其父曾向佢提出古怪要求，「鍾袁大戰」引起全城熱議。2023年底，袁嘉敏移英展開新生活，表示希望可以融入當地生活，和來自歐洲或不同國家嘅人交流，尋找另一半，因而冇選擇市郊香港人較多嘅社區居住，而係選擇住喺倫敦Zone 1南肯辛頓，又自爆玩交友app，激讚app內嘅男性高質，同時課金500英鎊（約4,800港元）出席「富豪飯局」。不過，袁嘉敏喺今年2月宣布回流香港，重返港島南區成長地段居住。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
女神配對計劃︳曾展望霸氣嘴葉蒨文 2位女神配對失敗 關嘉敏爆喊嘆細John「錯的時間對的人」
TVB戀愛綜藝《女神配對計劃 》尋晚播出大結局，5位女神葉蒨文（Sophie）、關嘉敏（Carman）、梁敏巧（Maggie）、羅毓儀（Yuki）及李芷晴（Stephanie）情歸何處終於有答案Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
42歲苟芸慧認已離婚 回復單身仍相信愛情 可接受比自己年輕10歲小鮮肉：溝通好緊要
現年42歲的前國際中華小姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）早前承認婚變，正與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）辦理離婚。她昨日（9月14日）到觀塘出席慈善嘉年華活動，被問及是否已完成離婚手續，她先大嘆一口氣，然後表示「好多謝大家關心，我而家都係好自由嘅，都係以工作為主」，其後笑着確認已經離婚，「係呀，都解決咗」，又稱女性要獨立，而她仍相信愛情，但卻不會強求，「緣份呢樣嘢，有就有，無都唔可以強求」，並笑稱現時沒有追求者。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
內地車廠｜對象為內地汽車品牌 有助中資車廠「出海」 港府擬引入電動車組裝工廠
根據外媒報道，政府正在與多間中資電動車車廠洽談，研究在香港設立電動車組裝工廠的可能性。雖然香港面對成本高昂的問...BossMind ・ 22 小時前
艾美獎2025｜15歲Owen Cooper成為Emmys史上最年輕男配角，憑Netflix《混沌少年時》「一鏡到底」爆紅的天才童星
艾美獎2025｜「第77屆艾美獎」完美落幕，15歲Owen Cooper憑Netflix迷你影集《混沌少年時》（Adolescence）奪「迷你劇或選集或電影最佳男配角獎」，成為此項獎的最年輕得獎者。你認識了這位「天才童星」了嗎？Yahoo Style HK ・ 23 小時前
林作收苦主申訴熱氣球阿姐欠債唔還 真人挑機唇槍舌劍
【on.cc東網專訊】林作抽水無極限，又愛揭露「真相」！早前香港首個國際熱氣球節首日開幕已爆出醜聞，當天受訪的一位媽媽句句到肉鬧爆主辦方，其後火速被起底原來是一名美食KOL「Botan」菠丹，其社交網追蹤人數更由3萬急升至80多萬！東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
港本周勢減息 存款邁向零利率
美國本周減息勢在必行，現時市場的分歧僅在於減幅是0.25厘抑或0.5厘。綜合市場分析，由於香港銀行存款「水浸」，大型銀行有誘因跟隨美國減息同時下調儲蓄利率，如果美息減幅達0.5厘，港銀有機會把儲蓄及最優惠利率（P）調低0.25厘，即港元存款本周有機會回到零息環境。信報財經新聞 ・ 1 天前
【新聞點評】上市公司「買樓」惹風暴
身罹惡疾的股壇狙擊手David Webb日前再次發火，怒轟時裝集團包浩斯（0483.HK）居然斥835萬元購入觀塘麗港城一個住宅物業，聲稱擬用作員工宿舍；Webb認為此舉不符合股東利益，強烈要求該公司「撻訂」取消交易。信報財經新聞 ・ 1 天前
蔡一鳳歷老公盛品儒病逝 外傭頻繁離職騷擾仔女 坦承身心俱疲：連我這麽硬淨都差點崩潰
前亞視高層盛品儒（James）於今年8月18日養和醫院肝癌病逝，終年48歲，太太蔡一鳳忍痛完成喪禮及以中、英文撰寫告別信，字裡行間充滿愛意及不捨。除咗盛品儒病逝帶來重重打擊，蔡一鳳近日於社交平台透露家中遇外傭頻繁離職嘅困擾，令本已傷痛嘅情況下雪上加霜；佢提及，自2021年以來，家中接連多名家傭與司機在極短時間內辭職，甚至與中介公司鬧上法庭。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
「上流千金」Juiles Lee令人羨慕的人生：美貌智慧並重的白富美！從小認識G-Dragon，與張員瑛、Annie是好友
大林集團千金Jules Lee，集財閥家世、學霸才華與星級人脈於一身！從小與G-Dragon相識，與張員瑛、Annie都是好友。除此之外，更是攻讀法律的「學霸」，她的IG日常宛如韓劇，堪稱現代版「It Girl」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
鄭則仕被網民野生捕獲 身型消瘦兼長滿白鬍子：肥貓都老了
曾兩奪香港電影金像獎最佳男主角的「肥貓」鄭則仕近來被網民野生捕獲，年過七十的他長了銀白色鬍子，網民不禁感慨時間過得後快。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
銀債2025｜專家建議抽30手 多間銀行優惠一覽
銀債2025｜政府公布銀色債券2025（第10批銀色債券）認購詳情，包括發售日期、保證息率、最低認購金額等。銀債可為60歲及以上的長者，提供一個回報不錯又穩定可靠的投資選擇，同時亦可推動潛力龐大的銀髮市場產品發展。政府表示，發行今次銀色債券後，本財政年度將不會發行其他零售債券。Yahoo財經 ・ 20 小時前
張智霖18歲兒子張慕童首公開正面照被指撞樣周嘉洛 曾與袁詠儀關係惡劣提出「換媽媽」
張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）為圈中模範夫妻，二人育有一子張慕童（Morton魔童），魔童現年已18歲，今年已從香港國際學校畢業，並往外國留學。向來低調嘅魔童日前於IG限時動態中罕有分享多段影片記錄海外留學嘅生活點滴，並首次公開正面自拍照，其靚仔外貌遺傳父母優良基因。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
銀色債券2025｜9.15起認購 保底息3.85厘 一文睇清各重要事項(更新)
銀色債券2025｜政府宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。am730 ・ 1 天前
「情緒冷漠症」是什麼？解析為何現代人愈來愈孤獨，如何擺脫負面情緒？
近期流行「情緒冷漠症」一說，即表面開朗樂觀，內裡卻冷漠而悲觀，看似是大家在都市生活久了，自然而然就會出現的症狀，到底「情緒冷漠症」是甚麼？Yahoo Style HK ・ 21 小時前