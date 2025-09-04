打風｜一號戒備信號周六大部份時間維持
雪卡毒｜紅磡街市買星斑食後中雪卡毒 六旬婦四肢麻痺留醫情況嚴重 衞生防護中心教6招自保
兩名市民於紅磡街市購買星斑後在家烹食，3小時後相繼出現噁心、腹瀉及面部四肢麻痺等症狀，即睇內文：
衞生防護中心9月4日公布一宗懷疑「雪卡毒」食物中毒個案，兩名市民於紅磡街市購買星斑後在家烹食，3小時後相繼出現噁心、腹瀉及面部四肢麻痺等症狀。61歲女病人目前於廣華醫院留醫，情況嚴重；70歲男患者症狀輕微未求醫。當局已通報食安中心跟進源頭調查。
星斑疑含雪卡毒素 烹煮無法分解
「雪卡毒」食物中毒主要與進食大珊瑚魚有關，其體內可能因食物鏈累積海藻毒素。衞生防護中心強調，雪卡毒素無法經烹煮分解，且魚體越大含毒量越高，內臟、魚頭及魚卵更是高危部位。患者除腸胃不適外，更可能出現「冷熱感覺顛倒」等神經系統症狀，嚴重時恐影響循環功能。
衞生防護中心籲避開魚類高危部位
為預防中毒，當局建議市民：
• 減少進食珊瑚魚；
• 每次只進食少量珊瑚魚，避免全魚宴，以免食材來自同一大珊瑚魚；
• 進食珊瑚魚時，避免吃頭、魚皮、內臟和魚卵等積聚較多毒素的部位；
• 進食珊瑚魚時，勿同時飲酒、食花生或豆類，以防加重病情；
• 一旦出現病徵，應及早治理；及
• 應在信譽良好的海鮮檔購買珊瑚魚，不要購買來歷不明的魚。
更多近期熱話
食物安全｜City Super法國生牛奶芝士受污染 志賀毒素大腸桿菌恐致溶血尿毒症 食安中心籲立即停食
食物安全｜英國德文郡爆H5N1禽流感 香港暫停進口其禽肉及禽類產品
旺角版蘭桂坊｜旺角康樂餐廳受留學生歡迎 $100任食小炒任飲啤酒？
米線關注組大推佐敦富金軒街市搬地舖 必食黃酒雞米線/公司米線
銅鑼灣Bread Of Life宣佈8月26日結業 前五星級酒店餅廚掌舵 必食自家製人氣酥皮千層系列
台網民熱議「珍珠天花板」推薦名單 其中邊間香港有分店？ 最多網民大推呢間？
泰泰無償借場舉辦泰星Freen應援活動 網上教「齋拎應援唔食嘢」策略 主辦方取消活動兼發聲明反擊變羅生門
食客Threads分享食完飯「唔夠錢埋單」 暖心老闆一句霸氣解圍
食客Threads斥糖水含玻璃碎片 購自連鎖甜品店銅鑼灣店 事主：已報食環署
長沙灣福哥茶記開業兩日即拉閘 街坊爆「最短命茶記」停業真相引熱議
鴨脷洲熟食中心8月大規模翻新 70年老店陳新記預告2026再見
