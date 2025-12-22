荃灣中心法團未開大會先「推薦」工程顧問惹業主質疑
雪梨海灘槍擊凶嫌曾進行「戰術」訓練 事前勘查現場
（法新社雪梨22日電） 根據今天公布的警方文件，雪梨邦代海灘槍擊案2名犯嫌曾在鄉間進行「戰術性質」訓練。此外，澳洲總理艾班尼斯今天也表示，政府將推動更嚴格的仇恨言論與極端主義相關立法。
父子檔嫌犯阿克拉姆（Sajid Akram）與納維德（Naveed）被控鎖定邦代海灘（Bondi Beach）一場猶太光明節（Hanukkah）活動發動攻擊，造成15人死亡，為澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。
今天公布的警方文件顯示，兩人案發前曾在據信是新南威爾斯州鄉間進行「槍械訓練」，公布的照片顯示，嫌犯持霰彈槍射擊，行動方式被形容為「具戰術性」。
警方說，兩人於10月錄製一段影片，坐在伊斯蘭國（IS）旗幟前，抨擊猶太復國主義（Zionist，指以色列），並詳述犯案動機；此外，他們在案發前數日曾夜間前往邦代海灘進行「事前勘查」。
澳洲昨天晚間6時47分舉行全國默哀1分鐘，時間正好是一週前首度傳出槍聲的時刻。
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，政府將推動立法，新增「加重仇恨煽動罪」，以因應極端主義威脅。他強調：「我們不會讓受伊斯蘭國啟發的恐怖分子得逞，不會讓他們分裂社會。」
