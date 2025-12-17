雪梨海灘槍擊案罹難者喪禮 大批群眾致哀

【Now Sports】今年5月在利物浦慶祝奪得上季英格蘭超級聯賽錦標勝利巡遊中，駕駛其福特私家車瘋狂撞向人群，導致134人受傷的疑犯保羅杜爾，周二最終被裁定罪成，重判監禁21年半。54歲的保羅杜爾（Paul Doyle）在周二法官宣佈判詞後，被判入獄21年6個月，法官指這是一宗極恐怖行為案件，襯著別人開心的日子犯罪，對受傷者造成身心極大傷害，故法官在之前的審案過程中，已表明疑犯會面臨刑期偏長的刑期處罰。保羅杜爾在上月的第1日出庭時，對總共31宗的指控予以否認，但當第2次聆訊時，他卻轉口風，承認蓄意駕車撞向人群，而事件後的記憶一直困擾著他，並感到相當內疚。今次事件的受傷者，年紀由最小的6個月大嬰兒，到77歲的老人家，而事件中沒有出現死亡者，只是對受害者造成的心靈傷害是無法預計。

