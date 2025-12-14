雪梨海灘槍擊 澳洲全國降半旗致哀

【Yahoo 新聞報道】上月26日下午發生的宏福苑大火，距今十六天。社會的關注度開始減退，但災民的困境才剛剛浮現。《Yahoo新聞》接觸到好幾位宏福苑居民，他們目前暫居於粉嶺的NGO旅舍，但五天之後就必須遷出，他們每日致電一戶一社工求救，但每次的答覆都是「沒有答覆」，社工亦不諱言連他們的直撥熱線也「永遠打唔通」。災民之前一直壓抑的情緒，歷兩星期之後終於爆煲，不少街坊須求診精神科醫生；災民之間的訊息亦十分混亂，他們有感只能自救。

Yahoo新聞 ・ 1 天前