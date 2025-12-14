雪梨海灘槍擊 警：父子檔犯案

（法新社雪黎15日電） 澳洲警方今天表示，在雪梨邦代海灘犯下大規模攻擊的是一對父子。他們在猶太「光明節」慶祝活動中開槍，造成15人死亡、40人受傷。

澳洲媒體報導，涉嫌在邦代海灘（Bondi beach）開火的其中一名嫌犯已被指認是住在雪梨郊外的男子。

根據澳洲廣播公司（ABC）引述一位要求匿名官員的說法，該名疑似攻擊者的名字是納維德‧阿克拉姆（Naveed Akram），住在雪梨巿郊邦尼里格區（Bonnyrigg）。

警方表示，其中一名槍手當場身亡，另一人則受重傷。澳廣報導，納維德‧阿克拉姆是生還或已故槍手暫不得而知。

澳廣和其他當地媒體報導，警方已經搜索該名男子住家。