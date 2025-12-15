雪梨邦代海灘槍擊案震驚全球 澳洲政府擬再收緊槍枝法

（法新社雪梨15日電） 澳洲雪梨知名景點邦代海灘（Bondi Beach）昨天驚傳槍擊事件，造成15人喪命，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天提議祭出更嚴格的槍枝法規。

事發當時，當地正舉行猶太節日「光明節」（Hanukkah）慶祝活動。

澳洲警方今天表示，行凶的是一對父子檔。警方證實，50歲父親合法持有6把槍枝，他們據信使用這些槍枝犯下這起大規模攻擊案。

艾班尼斯指出，澳洲需要採行更嚴格的槍枝法，包括限制個人可持有的槍枝數量。

他對記者說：「政府已準備採取一切必要行動，其中包括加強槍枝管制法規。」

艾班尼斯說，他將在今天下午的國家內閣會議上，與各州州長討論相關改革。

他說：「人有可能在一段時間內變得激進，槍枝許可證不應該是永久有效。」

塔斯馬尼亞島（Tasmania）阿瑟港（Port Arthur）1996年發生大規模槍擊，造成35人喪生後，澳洲制定嚴格槍枝法律，此後大規模槍擊案在澳洲境內就相當罕見。

阿瑟港槍擊事件發生後，政府僅用12天便禁止持有半自動武器、推動槍枝回購計畫及全國槍枝登記制度，以排除不適合持有槍枝者。

艾班尼斯說，現在應該重新評估是否需要再次收緊澳洲槍枝法規。他說：「我肯定支持這麼做。」（編譯：劉文瑜）