雪梨邦代海灘槍擊案 受害者家屬要求成立調查委員會

（法新社雪梨29日電） 澳洲雪梨邦代海灘本月發生大規模槍擊案，受害者家屬今天呼籲對澳洲境內反猶主義現象，以及警方、情資、政策等方面疑有疏失，展開獨立的國家調查。家屬認為是這些因素導致攻擊事件發生。

父子檔阿克拉姆（Sajid Akram）與納維德（Naveed Akram）被控於本月14日在雪梨邦代海灘（Bondi Beach）攻擊猶太教光明節（Hanukkah）活動，造成15人死亡、數十人受傷。當局形容這是一起反猶主義恐怖攻擊。

家屬在聯名公開信中敦促總理艾班尼斯（Anthony Albanese）立即針對「澳洲反猶主義急速升溫」成立調查委員會，並且檢討「導致邦代海灘大屠殺的執法、情資和政策失靈」。

家屬表示：「我們要求答案與解決之道。」

「我們需要知道為何明顯的警訊遭到忽視、反猶仇恨和伊斯蘭極端主義如何被放任惡化，以及未來必須做出哪些改變，才能保障全體澳洲人的安全。」

艾班尼斯拒絕進行聯邦調查，理由是當前更需要迅速行動，而非「用數年時間來等待答案」。

他今天告訴記者：「我們現在必須著手進行所有必要的改革。」