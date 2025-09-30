楊何蓓茵認現行評核寬鬆：僅僅合格不應獲增薪點
冰箱太耗電怎麼辦？凡士林塗「1地方」有效救電費，加碼台電7招省荷包
炎炎夏日，冰箱開關頻率變高，導致不少人冰箱耗電量增加。國外專家最近分享一個意想不到的省電妙招，只要在冰箱門的膠條上塗抹凡士林，就能有效改善密封效果，大幅降低電費支出。台電也在官方網站分享了7大冰箱省電撇步，讓民眾在高溫季節輕鬆節能減碳。
冰箱門關不緊會怎樣
根據外媒《Tom's Guide》報導，專家指出，冰箱門的密封膠條是影響耗電的關鍵因素。若要檢測冰箱密封性，可利用「紙張測試法」，將１張A4紙夾在冰箱門縫中，如果紙張能輕易抽出，就表示密封性不佳，當冷空氣外洩，就會導致馬達更頻繁運轉，增加電費支出。
凡士林讓冰箱膠條回春
專家表示，冰箱門的橡膠膠條經長期使用容易變硬龜裂，建議定期塗抹凡士林進行保養。首先清潔並擦乾膠條，再均勻塗抹少量凡士林，特別是門與膠條接觸處，能有效延緩膠條老化，維持良好密封效果。
定期清潔延長冰箱壽命
清潔專家艾默里建議，膠條容易滋生細菌，應每週至少清潔１次。可使用肥皂水或稀釋白醋搭配抹布或舊牙刷進行清潔，徹底清除食物碎屑，確保冰箱衛生與運作效能。
台電公布７大省電攻略
台電曾在「台灣電力公司兒童網」分享７個方法，能讓冰箱保持高效率運轉並省電：
避免放在陽光直射處，周圍溫度上升會增加耗電量。
背面、左右２側都要保留10公分以上的通風散熱空間，運轉效率也會提高。
一般使用情況下建議溫度調節至適冷，長時間調強冷或急冷會增加耗電量。
食物儲藏不超過８成，放太滿會使耗電增加4％～5％。
熱食放涼後再放入電冰箱，直接放入將增加耗電量。
定期清潔電冰箱裡外汙漬、塵埃，保持較佳使用空間，也幫助散熱，維持高運轉效率。
盡量減少開關門次數，開門時間越短也越省電。
▲冰箱膠條要定期清潔。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
Tom's Guide
網址：https://appliancetec.com/refrigerator-repair/
台電
網址：https://www.taipower.com.tw/1136/1149/2273/3158/normalPost
更多食尚玩家報導
３星座10月財運大爆發！天蠍低調投資得豐厚回報，「這星座」正偏財都超旺
喝咖啡「1習慣」超NG！影響生殖能力、罹癌率暴增，醫師教解決方法
４間「新北首店」登場！宏匯廣場美食＋3C新櫃優惠，高CP值吃到飽進駐
長輩領錢了！「符合資格者」最高可領25300元，發放標準、入帳時間一次看
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
其他人也在看
食物安全｜波蘭和美國部分地區禽肉及禽類產品暫停進口
食物環境衞生署食物安全中心（中心）今日（九月二十九日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指波蘭瓦爾米亞－馬祖里省Kętrzyn區，以及美國南達科他州Jerauld縣、蒙大拿州Liberty縣和北達科他州LaMoure縣爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停從上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。Yahoo Food ・ 15 小時前
全新阿里山林鐵「森里號」登場！列車設計亮點公開，最快「這時」正式上路
鐵道迷注意！阿里山林鐵繼2023年推出史上最美檜木列車「福森號」，現在又有全新高階車款「森里號」亮相，列車外觀以「林鐵黑、阿里山紅、聖光金」等元素塗裝，看起來兼具英氣與質感，預計在2026年正式上路！食尚玩家 ・ 2 小時前
日本乾淨的秘訣從馬桶做起！來日本觀光前一定要知道的廁所注意事項！
許多觀光客到日本玩，往往會留下「日本廁所好乾淨」的印象！不過在日本不只是洋式廁所，還有和式和「免治馬桶」等多功能的廁所。現在介紹來日本觀光的時候，有哪些廁所還有需要注意的事情，一起維護這超棒的環境吧～LIVE JAPAN ・ 18 小時前
麵包食譜｜雪山乳酪麵包
COOKING BUBU】雪山乳酪麵包 歡迎訂閱 Cooking bubu Youtube頻道 https://m.youtube.com/channel/UCF4nXJ4DQgEof3hbPotejVA Youtube食譜影片 https://youtu.be/8nQJmtB0H78Cook1Cook煮一煮 ・ 4 小時前
議員批公務員侍產假政策 13 年不變 楊何蓓茵：未有計劃調整 已有育兒假和婚假︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會今日（29 日）召開公務員及資助機構員工事務委員會政策簡報會，工聯會郭偉強關注男公務員侍產假問題，指現時政策已維持 13 年不變，並與新加坡比較，新加坡的侍產假長達 4 星期，質疑香港能否研究或調整，以提供更貼近國際水平的安排。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
沖繩青洞窟台女溺水危機：潛水天堂的隱藏風險大曝光
哎喲，沖繩的「青之洞窟」本來是潛水天堂，誰知9月23日上午8時50分，又出事了！一名40多歲台灣女遊客，在真榮田岬這知名景點溺水，心肺一度停擺，急救後恢復心跳，但現在還在醫院昏迷搶救中。Japhub日本集合 ・ 17 小時前
排骨食譜｜酥炸蒜香蝦醬排骨(氣炸版)
酥炸蒜香蝦醬排骨是一道鹹香惹味的菜式 ，只要用上蕃薯粉作炸粉，會有更酥脆既效果，用埋氣炸鍋幫手更能省油又省時。 ♥ FB專頁 ♥: https://www.facebook.com/yeungmakitchen ♥ IG ♥: http://www.instagrm.com/Yeung_Ma_Kitchen ♥ MeWe專頁 ♥: https://mewe.com/p/yeungmakitchenCook1Cook煮一煮 ・ 4 小時前
「維港海上大巡遊」飛上昂坪360水晶纜車！4米高打卡裝置+限定相框 集郵多啦A夢、KAWS Elmo、LABUBU、橡皮鴨
幻想與多啦A夢一起乘坐纜車、與橡皮鴨在巨型痛袋中暢泳，現在夢想成真了！即日起昂坪360化身成為人氣角色的空中樂園，多啦A夢、KAWS Elmo、橡皮鴨陪大家乘坐水晶纜車，山上更有4米高、以燈塔為設計靈感的主題裝置，以及3米高巨型橡皮鴨「痛袋」，為10月25日登場的「維港海上大巡遊」揭開萌爆序幕。Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
為何成年人的友誼愈聊愈疏離？告別「Catch Up Trap」，4個「共同體驗」重建感情連結
好不容易約到朋友共進午餐，卻只剩下流於表面的交流？成人的友誼有些時候讓人失望，全因大家都卡在 “Catch Up Trap” 裡。歐美引起討論的 “Catch Up Trap” 是甚麼？又有哪些解決的方法？一起來看看吧～Yahoo Style HK ・ 2 小時前
華山論劍︳又一金庸《射雕英雄傳》改編劇 周一圍 高偉光 孟子義 陳都靈主演
又一金庸《射雕英雄傳》改編劇 周一圍 高偉光 孟子義 陳都靈主演Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
垃圾徵費｜謝展寰：不是擱置只是暫緩實施
【Now新聞台】環境及生態局局長謝展寰首次到立法會交代今屆政府暫緩實施垃圾徵費，他強調只是暫緩實施，而不是擱置或取消，日後有需要可再推行，又認為當局已盡力履行責任，當局會繼續加強減廢回收。 政府早前委託民調機構訪問，約七至八成受訪市民認為現階段不應推行垃圾徵費。環境及生態局早前宣布順應民意，今屆政府任期內暫緩實施垃圾徵費。環境及生態局局長謝展寰在立法會環境事務委員會表示，垃圾棄置量下降、回收率上升，效果明顯，不應拘泥於某一方法，形容垃圾徵費是一個備用工具。多名議員支持當局暫緩徵費，有議員就關注何時才適合推行這個政策。立法會議員(工程界)盧偉國：「聽到社會上有不同聲音，但似乎更多的聲音，括物管公司、地區人士、家庭主婦等，他們覺得鬆一口氣。」立法會議員(社會福利界)狄志遠：「我覺得有些失望，一個這麼重要的政策我們推行不了。我想問的問題很簡單，局長你今天的判斷，我們在甚麼條件下可以做、在甚麼適當的環境下可以做？」環境及生態局局長謝展寰：「如果將來見到減廢的成果足夠，市民在這方面的投入度真的很足夠，可能我們就真的不需要，否則很明顯，是否採用垃圾收費這個工具推進減廢回收，這個方向絕不改變。」有議now.com 新聞 ・ 16 小時前
灣仔會展薈景煙花自助餐9折優惠！任食生蠔/加拿大龍蝦/鐵板燒大海蝦（附買二送一自助餐優惠）
灣仔會展中心薈景推出的「環球海鮮滋味盛薈」自助晚餐主題極受歡迎，Klook終於再推超值買二送一優惠，折後人均低至$556起，即可享受3小時任食體驗，期間更可任飲啤酒及紅白餐酒，性價比極高；除主題自助晚餐外，節日限定體驗同樣精彩！10月1日國慶當天，將有氛圍感滿滿的煙花自助晚餐，霸定靚位近距離觀賞國慶煙花，人均只需$888起；萬聖節期間，還會推出搞怪主題菜式的自助盛宴！Yahoo Food ・ 1 小時前
結業潮2025｜北角小店「Villa Villa」宣布10月24日結業 坦言生意惡做「估唔到我哋捱唔過十年」
位於北角的「Villa Villa Cafe & Bar」，定價走親民路線，主打一系列自家手製食品如麵包、意粉、薄餅等，於北角錦屏街小巷經營多年，在區內有不少捧場客。但日前店家於社交媒體貼出退場公告，指「生意惡做，加上股東陸陸續續去其他地方發展」，決定於10月24日後結業，感嘆「估唔到我哋捱唔過十年」，並多謝一眾食客的支持。Yahoo Food ・ 3 小時前
沒有駕照也能開車？！冒險者的天堂：峇里島烏布的ATV越野車騎行｜MARJORIE LI《Yahoo「旅」朋友》
講到峇里島，你只想到沙灘、潛水、SPA、跟拍照嗎？老實說，以前我也是！但這次，我決定來點不一樣的，挑戰一場熱血的「水陸大冒險」，把心跳留在烏布的泥濘叢林裡。這趟旅程，我把所有行前緊張、路上驚喜，還有最完整的實用懶人包都整理好，讓想去玩的你，可以直接照抄，輕鬆出發！Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
HUAWEI WATCH Ultimate 2 旗艦級知能腕錶香港發佈，150米潛水，支援聲納水下通訊深海求救
文章來源：Qooah.com HUAWEI 香港終端今天發佈了一系列智能穿戴，正式推出了 HUAWEI WATCH Ultimate 2，這款是業界首款支援音頻功能的 150米潛水智能穿戴手錶，搭載了聲納水下通訊功能，用戶可在水下30米內使用手錶互相傳輸信息，可以進行 60米範圍內一鍵 SOS 求救，潛得更深，更安心。 規格方面，HUAWEI WATCH Ultimate 2 的錶殼使用堅固的液態金屬物料、陶瓷錶圈以及藍寶石玻璃，專為探險家設計，峰值亮度達到 3500nit，烈日下依舊可以看得清晰。 功能方面，HUAWEI WATCH Ultimate 2 擁有多重感應 X-TAP 技術，能夠讓健康檢測更精准、更全面，eSIM功能能夠支援獨立通話，搭配 AI 通話降噪功能，能夠讓通訊更自如。HUAWEI WATCH Ultimate 2 標準模式下，與 Android 配對，續航可長達4.5天，與 iOS 配對，續航可長達3.5天。 HUAWEI WATCH Ultimate 2 擁有更強大天線系統，可以根據網絡使用場景智能優化信號，實現最佳性能，搭載了 HUAWEI 向日葵定位系統採Qooah.com ・ 9 小時前
郭少芸觀看抗戰電影《731》數度拭淚 提醒應深入了解真相：絕不能被遺忘
電影《731》以侵華日軍第七三一部隊為題材，自9月18日全球首映後，迅速掀起熱潮，10日內票房突破14億元人民幣，成為近年來票房與話題雙豐收嘅抗戰電影。近年重心轉往內地發展嘅郭少芸，日前獲邀出席於北京舉行嘅《731》首映活動，對電影深受震撼，於觀看期間數度拭淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
大坑舞火龍2025｜國家級非物質文化遺產「舞火龍」！即睇觀賞地點、交通資訊
每年中秋，銅鑼灣大坑的街頭變成火光與鼓聲交織的舞台，一條長達67米、插滿香枝的火龍，在夜色中翻騰起舞，吸引數以千計市民和遊客前來觀賞，今年將於10月5日7:30pm開始，大家預早到大坑浣紗街霸位，近距欣賞這近三百人的文化儀式。Yahoo 旅遊 ・ 20 小時前
巨塔之后 劇情懶人包︳宣萱再逐視后力作 陳展鵬劉佩玥陳煒吳若希主演 TVB拿手豪門爭產劇
明塱醫院外科名醫董一妍(宣萱飾)敬佑生命，她跟明塱主席王進濤(鍾鎮濤飾)在歐洲盛大圓婚。然而，一妍未受王家眾人歡迎，她下嫁進濤亦不止是出於單純的愛意。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
香港好去處｜巨型可樂樽打卡位現身星光大道！維港作背景、必買全新香港懷舊場景鎖匙扣盲盒
今年香港太古可口可樂邁向60周年，由即日起帶來可口可樂版星光大道，5枝兩米高的可口可樂樽坐落於維港旁，更舉行三大換領獎賞活動，凡完成指定動作可獲指定禮品一份，包括全新推出「香港情懷迷你情境鎖匙扣」盲盒，立即往下睇睇活動詳情！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
Apple 似已接近量產 M5 MacBook，新顯示器亦有望明年亮相
在完成了近些年幅度最大的 iPhone 更新之後，Apple 就該把精力轉向新一代電腦了。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前