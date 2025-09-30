冰箱太耗電怎麼辦？凡士林塗「1地方」有效救電費，加碼台電7招省荷包

炎炎夏日，冰箱開關頻率變高，導致不少人冰箱耗電量增加。國外專家最近分享一個意想不到的省電妙招，只要在冰箱門的膠條上塗抹凡士林，就能有效改善密封效果，大幅降低電費支出。台電也在官方網站分享了7大冰箱省電撇步，讓民眾在高溫季節輕鬆節能減碳。

冰箱門關不緊會怎樣

根據外媒《Tom's Guide》報導，專家指出，冰箱門的密封膠條是影響耗電的關鍵因素。若要檢測冰箱密封性，可利用「紙張測試法」，將１張A4紙夾在冰箱門縫中，如果紙張能輕易抽出，就表示密封性不佳，當冷空氣外洩，就會導致馬達更頻繁運轉，增加電費支出。

廣告 廣告

凡士林讓冰箱膠條回春

專家表示，冰箱門的橡膠膠條經長期使用容易變硬龜裂，建議定期塗抹凡士林進行保養。首先清潔並擦乾膠條，再均勻塗抹少量凡士林，特別是門與膠條接觸處，能有效延緩膠條老化，維持良好密封效果。

定期清潔延長冰箱壽命

清潔專家艾默里建議，膠條容易滋生細菌，應每週至少清潔１次。可使用肥皂水或稀釋白醋搭配抹布或舊牙刷進行清潔，徹底清除食物碎屑，確保冰箱衛生與運作效能。

台電公布７大省電攻略

台電曾在「台灣電力公司兒童網」分享７個方法，能讓冰箱保持高效率運轉並省電：

避免放在陽光直射處，周圍溫度上升會增加耗電量。 背面、左右２側都要保留10公分以上的通風散熱空間，運轉效率也會提高。 一般使用情況下建議溫度調節至適冷，長時間調強冷或急冷會增加耗電量。 食物儲藏不超過８成，放太滿會使耗電增加4％～5％。 熱食放涼後再放入電冰箱，直接放入將增加耗電量。 定期清潔電冰箱裡外汙漬、塵埃，保持較佳使用空間，也幫助散熱，維持高運轉效率。 盡量減少開關門次數，開門時間越短也越省電。

▲冰箱膠條要定期清潔。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

Tom's Guide

網址：https://appliancetec.com/refrigerator-repair/

台電

網址：https://www.taipower.com.tw/1136/1149/2273/3158/normalPost

更多食尚玩家報導

３星座10月財運大爆發！天蠍低調投資得豐厚回報，「這星座」正偏財都超旺

喝咖啡「1習慣」超NG！影響生殖能力、罹癌率暴增，醫師教解決方法

４間「新北首店」登場！宏匯廣場美食＋3C新櫃優惠，高CP值吃到飽進駐

長輩領錢了！「符合資格者」最高可領25300元，發放標準、入帳時間一次看

本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章