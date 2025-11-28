Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雪花秀Sulwhasoo黑五Black Friday優惠激減25折起！皇牌再生精華半價／面膜每塊不用$35

人氣美妝及日用品店莎莎SaSa今年黑色星期五Black Friday優惠極吸引，不少人氣護膚及化妝品牌都有超強勁折扣，而當中最吸晴絕對是韓國貴婦級品牌雪花秀Sulwhasoo的優惠，品牌部份護膚品有限時低至25折，折後價分分鐘比免稅店更平，非常誇限！想知今次雪花秀Sulwhasoo黑五優惠有邊幾款抵買產品？即看內文！

韓貴婦級品牌雪花秀25折起！大推皇牌再生精華半價

今年莎莎推出的Black Friday優惠都幾有誠意，當中雪花秀Sulwhasoo的折扣簡直是大劈價，絕對是大家入手轉季護膚品的好機會！首先大推雪花秀皇牌產品「潤燥再生精華」，產品加入獨家人參活肌成分，可以迅速補水、舒緩緊繃、均衡膚質，更能有效提升肌膚吸收力，十分適合長期在冷氣環境及皮膚容易乾燥的人使用。雪花秀官網價90ml賣緊$840，現在莎莎特價只需$458，相等於55折入手，是囤貨好機會！

Sulwhasoo 第6代潤燥再生精華

特價：$458｜ 原價：$840

廣告 廣告

Sulwhasoo 第6代潤燥再生精華

另一款必買是「升級版禦時緊顏參養精華」，這款精華每瓶含有100,000顆人參微囊，有效保護皮膚的膠原蛋白，令肌膚更加緊緻彈滑之餘，更可以即時補濕，非常適合香港秋冬天使用。原價$1,480減至$830，是不少女生長期回購清單產品之一。

Sulwhasoo 升級版禦時緊顏參養精華 50毫升

特價：$830｜ 原價：$1,480

Sulwhasoo 升級版禦時緊顏參養精華 50毫升

最後一款抵買產品是Yahoo購物專員私心推薦的「滋陰生人參煥顏面膜」，產品主打快速補水、亮膚及緊緻，當中的草本配方可以舒緩疲勞肌、改善暗沉問題，是不少人去party前急救皮膚的產品之一。黑五減價後「滋陰生人參煥顏面膜」每塊只需$34，值得一試。

Sulwhasoo 滋陰生人參煥顏面膜 1片裝

特價：$34｜ 原價：$168

Sulwhasoo 滋陰生人參煥顏面膜 1片裝

Sulwhasoo 順行潔顏泡沫 200毫升

特價：$105｜ 原價：$280

Sulwhasoo 順行潔顏泡沫 200毫升

Sulwhasoo 滋盈琉光緊緻霜 15毫升

特價：$72｜ 原價：$162

Sulwhasoo 滋盈琉光緊緻霜 15毫升

Sulwhasoo 禦時參養水乳套裝 6件裝

特價：$878｜ 原價：$1,588

Sulwhasoo 禦時參養水乳套裝 6件裝

Sulwhasoo 滋盈琉光潤顏水 15毫升

特價：$18｜ 原價：$46

Sulwhasoo 滋盈琉光潤顏水 15毫升

