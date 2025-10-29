雲南旅行團 8 大雲南一天遊行程推介 輕鬆玩轉彩雲之南

雲南旅行團

雲南，被譽為「彩雲之南」，憑藉佢四季如春嘅怡人氣候、豐富多彩嘅少數民族文化，同埋嗰啲靚到令人窒息嘅壯麗自然風光，長久以嚟都係中國最受歡迎嘅旅遊勝地之一！由大理古城獨有嘅嗰份悠閒同寧靜，到麗江古城散發出嚟嘅浪漫詩意，再到香格里拉嗰片遼闊又神秘嘅高原秘境，每一個地方都足夠令旅人流連忘返！

如果你想深度探索雲南，但又怕麻煩，唔想自己Plan行程？咁選擇一個精心安排嘅雲南旅行團，就絕對係你開啟一趟輕鬆、愉快、無憂之旅嘅最佳方法！Trip.com已經為你精心挑選並詳細介紹咗 8 大熱門雲南旅行團同埋精彩嘅一日遊行程，涵蓋晒麗江、昆明、大理、西雙版納等地標性城市同景點。透過我哋專業嘅行程推介同獨家賣點分析，保證幫你輕鬆玩轉彩雲之南，深度體驗雲南嘅萬種風情！

雲南旅行團 | 香港飛昆明

由香港出發前往雲南嘅交通已經非常方便！好多主要城市都有直航機抵達昆明長水國際機場。航程通常只需大約 2.5 至 3 小時，所以昆明理所當然就成為咗大多數雲南旅行團嘅理想起點！

昆明作為雲南省嘅省會，佢本身唔單止有豐富嘅旅遊資源，更係通往大理、麗江、西雙版納等熱門目的地嘅關鍵交通樞紐！為咗確保你能夠順利又安心咁展開雲南之旅，我哋強烈建議你提早預訂機票同埋心儀嘅雲南旅行團行程，確保獲得最佳嘅旅遊體驗！

雲南旅行團 | 麗江旅行團

麗江旅行團 | 麗江玉龍雪山精華一日遊：小團奢享．獨家《印象麗江》體驗！

呢個麗江旅行團行程經過精心規劃，將會帶你深度探訪玉龍雪山國家級景區嘅十大必遊亮點！包括：壯麗嘅玉龍雪山、如夢似幻嘅藍月谷，以及令人驚嘆嘅冰川公園。

🌟 獨家文化盛宴： 我哋更特別安排大家欣賞由著名導演張藝謀執導嘅《印象麗江》大型實景演出！等你喺飽覽大自然鬼斧神工嘅同時，亦可以沉浸喺獨特嘅納西民族文化魅力之中。

🚌 舒適安全保證 (雪山三寶全包)： 為咗確保你嘅旅程舒適無憂，我哋提供全程便捷嘅往返接送服務，仲包埋景區內重要嘅環保小交通！最貼心嘅係，我哋準備咗攀登雪山必備嘅「雪山三寶」（氧氣瓶、防寒服、礦泉水），等你喺探索高海拔景點時都倍感溫暖同安心，全方位保障你嘅舒適同安全。

👥 精緻小團制 (8人上限)： 呢個麗江玉龍雪山景區一日遊特別採用小團制，拼團人數嚴格控制喺8人以內！咁樣有效避免咗大型旅行團嘅喧嘩同擁擠，確保你可以享有更為私密同舒適嘅旅行體驗。行程設計高效緊湊（全程約9小時），最啱追求高品質、注重深度體驗嘅精緻型旅客！

📝 行程精華概覽： 呢趟從麗江出發嘅一日遊，將會帶你乘坐大索道直達雪山之巔，漫步碧玉般嘅藍月谷，仲會欣賞撼動人心嘅《印象麗江》。沿途你將有機會遊覽玉龍雪山遊客中心、甘海子、白水河、冰川公園等約十個精華景點。行程費用已經包晒拼團交通、景區內小交通同主要景點門票，讓你嘅旅途安全又無憂！

麗江玉龍雪山景區：大索道 + 藍色月谷 + 印象麗江一日遊

Trip.com 精選評價

我們的導遊楊師傅非常友善，在整個旅程中都給了我們很多幫助！她一路上分享了很多有趣的見解，並清晰詳細地指導我們去哪裡玩，讓我們的整個旅程輕鬆愉快。強烈推薦！

我們的司機何女士專業又友善。前一天晚上她就聯絡我們，再次確認了接送時間，並保證第二天我們一定會度過美好的一天。旅途中，她反覆強調，天氣晴朗才能看到第一縷陽光灑在山上。我們也確實看到了。我知道這主要也是因為天氣。但她準時送我們到完美的拍照地點，這說明她是一位經驗豐富、工作認真負責的司機。一路上，她非常樂意滿足我們的各種要求，並會用微信告訴我們每個景點結束後在哪裡與她會面。

麗江旅行團 | 虎跳峽、哈巴雪山、白水台！8人小團純玩超自在！

呢趟精選嘅雲南一日遊，保證你一次過玩晒世界級嘅虎跳峽、視野超開闊嘅哈巴雪山觀景台，同埋地貌奇特嘅白水台！你將有機會飽覽由麗江延伸到迪慶藏族自治州嘅壯麗自然風光，親身感受大自然嘅鬼斧神工！絕對係探索雲南北部風光嘅絕佳選擇！

✨ 行程亮點與保證：

純玩無購物： 全程純玩不設購物環節，遊玩時間夠晒充足，成個體驗更加自在愉快！

精緻小團制： 採用小團出行，每團最多 8 位旅客，有效避免咗人多擠迫嘅情況，旅程更貼心又便捷！

三大經典： 行程精心挑選：香格里拉段虎跳峽（氣勢磅礴）、哈巴雪山觀景台（視野極開闊）同埋獨特喀斯特地貌嘅白水台。

🚌 交通與費用：

呢條麗江旅行團路線係當地人氣極高嘅純玩一日遊，由麗江市區便捷出發，採用舒適嘅小團拼車。行程費用已經包含貼心嘅接送服務、全程拼團交通，同埋虎跳峽同白水台嘅主要門票，讓你輕鬆無憂。

⚠️ 溫馨提示： 餐食需自理（途中嘅早、午、晚餐均不包）；部分景區內嘅電瓶車、扶梯或騎馬等特色體驗，就需要額外畀錢。哈巴雪山觀景台則可免費停留影相。

呢趟旅程完美結合咗雲南自然奇觀同高效行程安排，非常適合希望輕鬆暢遊、深度體驗嘅旅客！

麗江 + 虎跳峽 + 哈巴觀景台 + 白水台 8 人小團一日遊純玩

Trip.com 精選評價

司機十分尊業，全程為我們講解沿途風光，安排入場門票及午餐。滿足所有團友的不同需要，包括遊覽時間，集合地點，午餐口味等。司機駕駛技術一流，山道左灣右轉，司機都能純熟駕馭，又安全又舒適又快捷。這麼長途駕駛，都能精神奕奕，安全地帶給我們一天的難忘時光。感謝司機先生，希望下一次都有機再乘坐你的車，遊歴更多好風光。

五星好評，超出預期的好，可能因為有下雨，虎跳峽跟白水台更美了！師傅開車平穩舒適，風趣又講了很多資訊，很幫忙！物超所值！

麗江旅行團 | 麗江玉龍雪山經典一日遊：8人小團、冰川索道直達、暢遊藍月谷！

呢個麗江旅行團行程專為追求輕鬆探索嘅旅客設計，全程大約 8 小時，目的係畀你深度遊覽玉龍雪山嘅機會！

✨ 頂級體驗與服務：

小團專屬： 採用舒適嘅小巴拼團，每團最多 8 位旅客同行，專車接送更舒服，完全避免咗人多擁擠嘅煩惱。

核心景點直達： 行程包含冰川公園索道，等你輕鬆直達雪山腹地，近距離感受冰川嘅震撼！隨後仲會漫步喺色彩斑斕嘅藍月谷，沉醉喺如畫美景入面。

文化加購： 如果你對當地文化藝術有興趣，仲可以自費加購欣賞世界級嘅大型實景演出《印象麗江》，為你嘅麗江之旅增添更多色彩。

🌐 服務優勢：

無憂交通： 提供貼心嘅市區接送服務，等你免去交通煩惱。

麗江玉龍雪山 + 冰川公園 + 藍月谷經典路線一日遊

Trip.com 精選評價

強烈推薦！工作人員和司機都非常好。我獨自一人旅行，其他都是中國人。我是車上唯一的泰國人。車上的每個人都盡力幫助我。他們非常友善。他們用中文提供所有建議，無論我是否聽懂都沒關係。他們會帶我們走到不同的地點，然後等我們送我們回飯店。他們會告訴我們去哪裡、怎麼下車、在哪裡上車。一切都非常好。我還認識了來自北京的新朋友，他們一路上都給了我很大的幫助。司機之後還有一位導遊來接我。他非常友善。當他知道我是泰國人並且獨自旅行時，他盡力幫助我。他和我交談，還幫我拍照。這是在其他地方找不到的體驗。起初，我擔心自己溝通不良。我懂一點中文，但我還是印象深刻。 👌👌👌👌👌👌

美麗令人印象深刻的地方。乾淨的自然。我們去的那天雖然人很多,但感覺沒有不舒服。威廉是個好導遊和領導。不僅如此,還拍了美照,推薦了拍照點。他拍的視頻幫助我們保留了當時的記憶,善良專業的司機讓我們一路感到安全。

我們參觀了麗江雪山、冰川公園、藍月谷、印象麗江秀,體驗了一次奇妙的體驗。從開始到結束,一切都組織精美,順利。我們的導遊Andy Luo非常棒 - 非常友好,專業,並滿足我們的所有需求。他說一口流利的英語,這使得溝通變得如此簡單和愉快。騎行很舒服,Andy確保我們一整天都感到放鬆。如果您計劃探索這個令人驚歎的地區,強烈推薦旅遊和Andy作爲導遊!

雲南旅行團 | 麗江酒店推介

呢間酒店係麗江市區嘅地標式高樓建築，地理位置超方便！你只需要抬步就到街對面嘅民航大巴站；行路大約10分鐘就到麗江古城！最快係行約2分鐘落地下通道，一樣可以直達古城！呢條通道仲有美食、商舖雲集，加上周邊嘅國際購物廣場、麗客隆超市等商場超市一應俱全，食買玩都無難度！而且仲毗鄰麗江市醫院、各大銀行同政府機構，配套非常完善。酒店嘅頂樓設有360度觀景餐廳，俾你俯瞰麗江全城景觀！設施方面，設有超大型停車場、室內游泳池、桑拿中心，仲有可容納50至400人嘅3個會議室，以及超過兩百間唔同類型嘅豪華客房。無論麗江自由行定係商務出差，都係高質素嘅住宿首選！

官房大酒店（麗江古城店）

酒店坐落喺大研古城北門附近，地點極之優越！酒店擁有麗江獨一無二嘅地理環境，你可以遠眺風格絕美嘅玉龍雪山，坐擁壯麗嘅自然風光。酒店位於麗江市中心地標紅太陽廣場附近，距離名列世界文化遺產嘅麗江大研古城只係5分鐘路程！非常方便！

客房方面，酒店提供智能化設施服務，仲有多種房型，包括陽光城景房、雪山遠景房、家庭親子主題房、浪漫滿屋大床房等，無論你係商務出差、家庭旅行定係團隊出遊，都能滿足唔同客人嘅需求。配套設施同樣齊備：一樓嘅大堂酒廊有齊洋酒、紅酒同咖啡；四季餐廳提供中西式菜式同本地特色納西美食。此外，酒店5樓仲有小童樂園、茶室、健身房、自助洗衣房等，選擇多樣化。

麗江開臣酒店·KASION HOTEL

Shop Now





麗江古城英迪格酒店坐落喺中國歷史文化名城麗江大研古城嘅南門，呢個位置正正係擁有800年歷史嘅滇川藏茶馬古道上，昔日馬幫入城嘅關口！客人行路就可以直達古城中心嘅四方街，地理位置極之優越！

酒店嘅設計充分融入周邊環境，由泰國著名設計公司P49 Deesign操刀，將耳目一新嘅鄰間設計巧妙咁融合咗納西族、藏族文化同茶馬古道元素，打造成一個充滿靈感且帶有當代氣息嘅設計，就好似茶馬古道上嘅當代「驛站」。

酒店擁有68間反映馬幫生活嘅主題風格客房同豪華套房，別墅庭院式樓閣古色古香，充滿濃厚嘅民族特色。你仲可以喺茶馬餐廳品嚐地道嘅馬幫菜同東南亞風味美食；去茶驛品茗觀賞茶藝表演；或者去專屬私享空間會友相聚。入住英迪格，讓你盡情探索茶馬古道嘅文化精髓，絕對係你麗江自由行嘅非凡之選！

麗江古城英迪格酒店

雲南旅行團 | 麗江旅遊攻略





雲南旅行團 | 昆明旅行團

昆明旅行團 | 昆明石林 + 九鄉一日遊：世界遺產+溶洞奇觀！超值舒適大巴團！

呢個雲南旅行團行程將會帶你喺一日之內，盡情暢遊兩大雲南地標：神秘嘅九鄉溶洞群，以及被列入世界自然遺產名錄嘅石林風景區！等你親身感受雲南獨有嘅喀斯特地貌奇觀，深入探索大自然嘅鬼斧神工！

✨ 行程亮點與服務：

全包式體驗： 行程包埋豐盛午餐，仲有專業國語導遊全程生動講解，令你喺飽覽美景之餘，更了解背後嘅故事同文化。

舒適實惠： 全程乘坐寬敞舒適嘅大型巴士拼團，團體人數最多 35 人，提供一個既舒適又經濟實惠嘅出行方案。

輕鬆無憂： 提供昆明市區接送服務，行程安排高效緊湊，讓你輕鬆省心！

📝 景點精華：

呢趟由昆明便捷出發嘅旅程，路線精心規劃：首先去神秘嘅九鄉景區，探訪蔭翠峽、雌雄飛瀑、神田等令人驚嘆嘅自然奇觀。跟住就會去石林風景區，欣賞大、小石林、望峰亭等標誌性景點，感受獨特地貌魅力，並聆聽動人嘅阿詩瑪傳說。呢個行程非常適合所有熱愛自然風光、想深入探索地質奇觀嘅旅客！

昆明石林+九鄉一日遊

Trip.com 精選評價

上午去石林天氣還不會很熱，下午去九鄉溶洞這樣的行程很好，導遊也很棒，玩得很開心！下次再來會再報名這個活動！

這次出遊，帶隊的導遊非常認真講解，而且講解得非常清楚，這是我蔘加旅遊導遊講解最好的一次，一個愉快的昆明之旅！

雲南旅行團 | 昆明酒店推介

昆明君樂酒店位置極佳，毗鄰十七世紀建成嘅翠湖公園，距離市中心嘅核心商業區亦都只係幾分鐘車程！呢間酒店樓高21層，外觀採用高聳嘅波浪式設計，憑藉佢優越嘅休閒同商務設施，一躍成為昆明市區數一數二嘅國際豪華酒店。

酒店擁有超過三百間設備完善、裝修豪華嘅套房同客房。唔同大小嘅客房都以高樓底同寬敞嘅設計，營造出開揚嘅視覺效果同富裕嘅空間感，而且提供貼心設施。

呢度亦係「為食貓」嘅天堂！酒店內有各式餐廳，包括主打正宗粵菜嘅樂宮，同埋以美味自助餐聞名、全日營業嘅陶樂咖啡廳。昆明君樂酒店絕對係你昆明自由行同商務出行嘅頂級之選！

昆明君樂酒店

Shop Now





昆明金鷹廣場酒店最大嘅優勢係佢嘅地理位置極之優越，佢依託金鷹購物中心，又毗鄰金馬碧雞-正義坊購物步行街！周邊唔單止有高端時尚嘅金鷹購物中心，仲有充滿雲南特色嘅昆明老街同埋色彩繽紛嘅花鳥市場，絕對係你掃貨出行嘅理想落腳點！

酒店周邊美景環繞，金馬碧雞坊、東西寺塔、翠湖等城區景點，全部都可以行路到達！對於想喺市區輕鬆暢遊嘅旅客嚟講，真係超級方便！客房配備咗國際長途電話、迷你雪櫃、辦公桌椅等，浴室仲有浴缸同24小時熱水，讓你尊享賓至如歸嘅感覺。酒店內設有中西餐廳，供應川滇風味中菜同埋豐富嘅海鮮自助餐，亦可提供客房送餐服務。想出外覓食？一出門口就係南屏步行街、南強美食街等網紅美食街，讓你「食」得簡單又快樂！

酒店仲設有健身中心同斯諾克房，休閒娛樂設施一應俱全，讓你盡情揮灑汗水，重煥身心活力。昆明金鷹廣場酒店，絕對係你昆明自由行嘅時尚又便捷之選！

昆明金鷹廣場酒店（南屏老街店）

昆明中心假日酒店正正坐落喺昆明市中心嘅CBD核心商業區！地點極佳，緊鄰白塔商圈同東風廣場，毗鄰恒隆廣場，想去昆明老街、南屏步行街都係近在咫尺！

交通方面，酒店距離昆明長水機場大約35分鐘車程，距離高鐵昆明站都只係15分鐘車程。最方便係，行路就到地鐵東風廣場站（2號線、3號線轉乘站）同埋拓東體育館站（3號線），出行極之便利！

酒店提供裝修精美嘅客房，包括多款商務、親子同家庭套房。設施方面，設有全日餐廳、大堂酒吧，仲有300平方米無柱式宴會廳同8間多功能會議室。另外，酒店更配備咗健身中心、恆溫泳池、小童娛樂設施，住客仲可以免費使用停車場。

昆明中心假日酒店

雲南旅行團 | 昆明旅遊攻略

雲南旅行團 | 大理旅行團

大理旅行團 | 大理環洱海私人包團：4人上限！自訂行程、深度暢遊15大景點！

想喺大理享受尊貴又私密嘅旅程？選擇我哋嘅大理私人包團服務就啱晒！每團人數上限只得 4 位，乘坐舒適嘅標準轎車，讓你嘅雲南旅行團體驗更尊享、更貼心！呢種小團模式可以有效避開人潮擁擠，仲提供高度嘅靈活性，讓你隨心所欲咁調整行程，享受最舒適嘅大理深度之旅。

呢個大理旅行團會帶你環繞風光旖旎嘅洱海一圈，深度探索超過 15 個精選景點！包括雄偉嘅蒼山、波光粼粼嘅洱海、莊嚴嘅崇聖寺三塔、充滿白族風情嘅喜洲古鎮、藝術小鎮雙廊，以及寧靜嘅羅荃半島等等。最正嘅係，你可以自由選擇參觀內容，打造專屬你嘅獨特行程！

全程由經驗豐富嘅中文司機服務，確保旅途安全便捷、溝通無礙。呢趟從大理市區出發嘅私人訂製旅程，非常適合渴望深度體驗大理壯麗自然風光與豐富歷史文化嘅旅客！

大理環洱海包車一日遊

Trip.com 精選評價

司機準時抵達，沿途都十分友善。車子衛生乾淨，十分舒適。十分建議在這裡包車，非常方便。

師傅非常用心給我們介紹了很多大理的故事，還給我們推薦行程，體驗非常好，謝謝師傅～

師傅非常溫和，幫忙抬行李，準備水⋯趙帥哥，人帥又善良，推薦不踩雷，這朋友交定了^_^

大理旅行團 | 大理環洱海網紅旅拍團：吉普車＋專業攝影師，輕鬆拍出時尚大片！

呢趟大理旅行團專為鍾意影相嘅你打造！我哋會帶你去晒洱海沿岸最受歡迎嘅網紅打卡點，例如夢幻嘅「天空之境」、獨特嘅網紅天梯、簡約時尚嘅白枱同埋晶瑩剔透嘅玻璃球等等！仲有專業攝影師幫你捕捉洱海最靚嘅瞬間，等你留低一輯令人驚艷嘅旅拍回憶！

✨ 專業攝影服務保障：

我哋有超過 5 年豐富旅拍經驗嘅專業攝影團隊，用嘅係價值兩萬蚊以上嘅專業器材。隨隊嘅攝影領隊仲會親自指導你點樣擺甫士，保證每一張相都完美呈現你嘅最佳狀態，等你嘅洱海之旅影到無懈可擊嘅靚相！

🎁 吉普車旅拍套餐優惠：

選擇我哋嘅吉普車旅拍套餐，我哋承諾每位旅客保證影到 40 張以上高質素靚相，仲會多影多送，底片全部送畀你！所有相片都會提供簡修或精修服務，確保張張都係精品，為你嘅雲南旅行團留低最完整、最美好嘅洱海回憶。

大理環洱海 + 喜洲 + 雙廊 + S 灣 + 理想邦一日遊

Trip.com真實評價

司機領隊（狼隊）很用心攝影，初期下雨，後來出太陽，他爲了給我們拍出更漂亮的照片，幫我們重新再拍，也爲我們擔當導遊的角色，給我們講解大理人民風情，爲人也很幽默，讚￼

羊隊會講解很多大理的故事和很幽默.很照顧到大家, 已及介紹當地美食.非常的開心

感謝司機兼導遊 鏡途領隊（王愛軍）！前天晚上會提前預約好時間，當天還提早出發，一路上講解得很清楚，行程安排很好，午餐也帶我們去吃當地好料！也提前告知我們所有該去和不必要去的地方，簡直省了很多時間～下次有機會再來還會找他！贊啦💯

雲南旅行團 | 大理酒店推介

酒店坐落喺雲南著名風景區——洱海旁邊，位置得天獨厚！佢背靠團山、銜接蒼山、吞納洱海，坐擁無敵嘅山水景觀！酒店提供現代奢華嘅舒適環境同埋獨樹一幟嘅建築風格設計。絕對係旅客放鬆休息、激發創意嘅理想場所！

酒店擁有裝飾豪華、格調高雅、功能齊全嘅各式客房。房內設施一應俱全：包括24小時熱水、全球領先嘅門禁系統、免費無線網絡、國際直撥長途電話、迷你酒吧同私人保險箱、衛星電視等。選擇大理天域，讓你喺洱海之畔享受高質素嘅住宿體驗！

大理洱海天域英迪格酒店

大理俊發鉑爾曼酒店坐落喺純淨寧靜、形如月牙嘅洱海之南，背靠住積雪綴頂嘅蒼山，佔據咗欣賞「蒼山雪，洱海月」嘅絕妙視角！佢位於下關中心城區洱河南路，同大理港只係一步之遙，距離高鐵站僅3公里，去機場都係15公里，方便你輕鬆探索大理自由行嘅各個景點。

你可以靜靜地喺酒店嘆住下關沱茶，遠眺蒼翠山色，享受悠閒時光；或者喺夕陽西下嗰陣，任由清風吹拂，凝望洱海波平如鏡，沉浸喺詩情畫意嘅氛圍之中。酒店嘅設計延續咗鉑爾曼嘅傳奇，巧妙咁將蒼山洱海嘅水墨畫卷氣韻同扎染等本地手工藝融合，為你打造兼具目的地風情同現代舒適嘅愉悅時光。

酒店各具特色嘅餐廳同酒吧為「為食貓」奉上精心雕琢嘅美酒美饌，仲可以一邊食一邊觀賞水天一色嘅秀麗景緻。位於23樓嘅健身中心同泳池助你喚醒活力；先進嘅會議空間亦滿足商務需求。特別係佢頂層露台，喺百米高空之上，讓你飽覽湖光山色，暢享雲端美酒，欣賞蒼山洱海最美日落，華燈初上時，盡享迷離夜色！

大理俊發鉑爾曼酒店

雲南旅行團 | 西雙版納旅行團

西雙版納旅行團 | 西雙版納文化生態一日遊：植物園+傣族園！VIP通道玩轉潑水節！

西雙版納旅行團精心安排，將帶你一日暢遊兩大頂級景點：充滿異域風情嘅傣族園同埋中科院西雙版納熱帶植物園！

✨ 獨家文化體驗與服務：

傣族園 VIP 禮遇： 行程特設VIP快速通道，讓你免排隊直入傣族園！你有機會親身體驗熱鬧嘅潑水節活動，全身心沉浸喺濃郁嘅傣族傳統風情之中。

熱帶生態探索： 隨後前往中科院西雙版納熱帶植物園，探索佢獨特嘅熱帶植物景觀，感受大自然蓬勃嘅生命力！

全包無憂： 費用已包含往返交通、所有主要景點門票，同埋高級中文導遊全程生動講解，幫你免去自行安排嘅麻煩。

🚌 舒適便捷出行：

呢趟雲南旅行團集合地點設於市區核心地帶，交通超方便。全程乘坐舒適空調專車，等你可以喺旅途中小休放鬆。行程結束後，你可以靈活選擇喺高鐵站或者市區解散，方便你接駁之後嘅行程，輕鬆無負擔！

👪 適合對象：

本行程內容豐富，特別適合親子家庭，以及所有對少數民族文化同熱帶生態有濃厚興趣嘅文化愛好者。午餐可按個人喜好選擇自理或加購含餐方案，行程更自由、更輕鬆！

中科院熱帶植物園 + 傣族園一日遊

西雙版納旅行團 | 西雙版納雨林探險：激玩樹降溯溪！10人小團深入基諾山森呼吸！

呢個獨特嘅雲南旅行團將會帶你深入西雙版納基諾山熱帶雨林，展開一場驚險刺激又充滿樂趣嘅健行探險！

✨ 戶外極限體驗： 行程結合咗多種戶外活動，包括叢林樹降、竹筏漂流、雨林鞦韆，以及大約 60%嘅水路溯溪體驗！讓你全身心沉浸喺呢片天然嘅「綠色氧吧」入面，盡情感受大自然無限嘅魅力。

🍴 特色原住民美食： 喺雨林探險之後，我哋會為你準備一份別具風味嘅特色原住民午餐！菜單有齊香氣四溢嘅烤肉、鮮美嘅烤魚，同埋新鮮嘅當地蔬菜，所有食材都經過嚴選，確保乾淨衛生，而且已經貼心包咗喺團費入面！等你喺享受美食之餘，亦可以體驗基諾族嘅飲食文化。

👥 小團安全保障： 呢個西雙版納旅行團由經驗豐富嘅高級中文導遊全程帶領，拼團人數嚴格控制喺最多 10 人！確保每位團員都得到充分嘅照顧同指導。導遊唔單止會保障你嘅安全，仲會深入淺出咁講解雨林生態同基諾族嘅獨特文化，令你嘅探險之旅更具教育意義。

西雙版納基諾山雨林健行一日遊

Trip.com真實評價

導遊很友善，照顧好團中的小朋友，行程很好玩

一趟挑戰自己的旅程，對於徒步新手來說中間很累但熬完很有成就感。嚮導有經驗有耐心，團友也很nice，大部分項目還是挺好玩的，就是鞦韆那些項目有時候要排隊等半個鍾到一個小時，而且如果餐食是熱的就好了

雲南旅行團 | 西雙版納酒店推介

呢間酒店坐落喺雲南省景洪市世紀金源傲江苑，地點絕佳，正正在瀾滄江同流沙河交匯處，仲鄰近濱江旅遊棧道，周圍環境非常舒適、優美！

酒店嘅整體建築為庭院式設計，採用中式古典風格建造同裝修，室內全部用上中式紅木傢俱，充滿氣派！佢擁有各式各樣嘅房型，包括高級套房、蜜月套房、公主房等，間間房都有獨立茶室，裝修都係獨立設計、獨具匠心，簡直係一件中式建築藝術品，保證每一間客房都有唔一樣嘅體驗！

最正嘅係，酒店採用溫泉水貫通所有房間，你可以喺房入面進行多種沐浴！

西雙版納北迴歸線·湖景酒店

景洪泊度·森氧VILLA全景度假客棧坐落喺景洪市曼弄楓夢雲南雨林瀾山一期，係一個由別墅改造而成嘅頂級度假秘境！呢度完美融入熱帶雨林景觀，擁有懸崖雨林景觀無邊泳池同高空玻璃棧道，景觀震撼，讓你嘅心靈回歸寧靜！客棧主要以古樸自然嘅火山石同原木構建，設計精緻，無論咩年齡嘅客人都啱住，盡情享受寫意嘅度假時光。

寬敞獨特嘅公共區設施多樣，除咗無邊泳池同玻璃棧道，仲有BBQ燒烤區、大堂吧、書吧、餐廳同茶室等。客房方面，為咗畀每位「家人」最舒適嘅旅程，房內除咗專屬用品同傢俱，仲配備戴森（Dyson）風筒、馬歇爾（Marshall）音響，甚至地爾頭等艙馬桶等頂級智能設備，務求讓你身心得到來自雨林嘅深度滋養！

景洪泊度·森氧VILLA全景度假客棧

常見問題

📄 參加雲南旅行團需要辦理咩手續？

對於香港居民嚟講，去雲南旅遊手續非常簡單！你只需要憑有效嘅回鄉證（港澳居民來往內地通行證）就可以直接前往雲南，唔使額外辦理簽證。我哋強烈建議你提早準備好旅遊保險，以確保成個行程更加安心無憂！

📅 雲南旅行團幾時出發最啱？ (最佳旅遊季節)

雲南其實係四季皆宜嘅旅遊目的地，不過如果你想體驗最舒服嘅氣候同最靚嘅景色，咁最佳旅遊季節就係每年嘅 3月至5月，同埋 9月至11月。呢段時間氣候涼爽宜人，景色迷人，絕對係你雲南自由行嘅黃金時機！

🏔️ 高原反應需要注意嗎？ (雲南高反應對貼士)

雖然雲南大部份地區海拔唔高，但如果你嘅雲南旅行團行程有去到香格里拉或麗江玉龍雪山等高海拔地區，就一定要注意高原反應！