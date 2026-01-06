雲南買牛肝菌自煮 兩人食物中毒

【Now新聞台】兩人進食在雲南購買的牛肝菌後食物中毒。

該59歲男子和28歲女子在威爾斯醫院經治療後已出院。他們上月21日在家烹煮牛肝菌進食，約兩小時後出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉和發燒徵狀，同日到急症室求診。

病人提供的牛肝菌樣本經鑑定後，證實為有毒菇類，含有經烹煮後仍能導致腸道不適的物質，產品包裝上沒有標示商標及來源地資料。

衞生防護中心通報內地當局，並呼籲市民向信譽良好和可靠的店舖購買菇類。

#要聞