雲南遊客為通關 10分鐘嗑7斤榴槤險崩潰

▲中國雲南一處機場發生一起讓人哭笑不得的事件，2名旅客欲攜帶7斤榴槤搭乘飛機，卻因安檢限制無法通關，決定當場吃光，崩潰喊：「放屁都是那味。」（示意圖／取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 榴槤氣味濃烈，是很多人不敢吃的水果，有些地方、場合甚至禁止民眾攜帶，近日中國雲南一處機場就發生一起讓人哭笑不得的事件，2名旅客欲攜帶7斤（等於3.5公斤）榴槤搭乘飛機，卻因安檢限制無法通關，決定當場吃光，吃完崩潰喊：「放屁都是那味。」

綜合中媒報導，中國民航規定，榴槤、菠蘿蜜等氣味濃烈的水果、鮮活海鮮等，均禁止隨身攜帶或托運，2名旅客被安檢人員告知榴槤屬於違禁物品後，一方面是因為趕時間，一方面也是不想浪費，竟選擇快速剝殼吃掉。

廣告 廣告

2人低頭狂吃榴槤的畫面，引來路人紛紛側目圍觀，大概花了10分鐘就把7斤榴蓮全部吃完。

終於「解決」後，當事人直呼真的是「榴槤忘返」，還訴苦說自己是硬吃下去的，上飛機時，感覺「放屁都是榴槤味」，短期內都不想再碰榴槤。不少中國民眾都留言調侃，打下：「這得吃多撐啊」、「我的天」、「吃傷了吧」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

清邁返國驚魂！一家五口機場狂啃5.5公斤榴槤 乘客投訴滿機臭味

榴槤快通？中寮鐵路助寮國水果經濟大漲 降低損壞率

慘被中國「養套殺」！越南榴槤市場大崩壞 損失出口量45％